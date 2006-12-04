Broadcom Inc Avago Technologies LSI Corporation Agere Systems

СОБЫТИЯ

04.12.2006 LSI Logic достигла соглашения о слиянии с Agere Systems

их LSI Logic сообщил о достижении окончательной договоренности о слиянии с производителем микросхем Agere Systems. Согласно распространенному сообщению LSI Logic, акционеры Agere Systems
26.09.2006 Mp3-мобильники: грядет обвал цен

Представители Agere Systems сообщили о том, что компания разработала дешевый чип для мобильных телефонов, п
20.07.2004 Agere купил лицензию на аудио ПО у российских разработчиков

медиа и цифровой телефонии, объявила о лицензировании своего ПО для обработки аудио данных компании Agere Systems. Решение будет использовано при разработке нового процессора для решений в обла
26.05.2004 Agere анонсировал миниатюрный 802.11g-чип для КПК

опотреблением для КПК будет представлен в этом году производителем телекоммуникационных компонентов Agere Systems. Согласно анонсу, массовое производство начнется не раньше осени, а дата выхода
18.03.2004 Agere ускорила Wi-Fi до 150 Мбит/c

Компания Agere Systems объявила о выпуске программного продукта для своих многорежимных чипсетов WaveLAN 802.11a/b/g, позволяющего ускорить обмен данными до 150 Мбит/с. Возможность турбо режима выполнен
17.03.2004 Agere ожидает снижения дохода из-за низкого спроса на 3G-чипсеты

Производитель телекоммуникационного оборудования Agere Systems понизил финансовый прогноз на 2 квартал в связи со сниженным спросом на чипсеты
02.02.2004 Agere увеличит поставки чипов для телефонов Samsung

Компания Agere Systems сегодня объявила о заключении контракта с Samsung Electronics на поставку ПО и

01.10.2003 Agere принимает австралийских сотрудников Lucent на работу

Компания Agere Systems решила усилить свои позиции в области исследований и разработок для мобильной с
27.08.2003 Agere усиливает экспансию на рынок гигабитных сетей

Ирландская компания Massana была куплена компанией Agere в битве за увеличение продаж гигабитных сетей Ethernet. Частная компания Massana осуществляет разработку и производство микросхем для гигабитных сетей Ethernet по "меди", и за счет приобр
13.08.2003 Agere представила новый интерфейс обмена сообщениями для смартфонов

Во вторник, 12 августа, компания Agere Systems объявила о выпуске "Усовершенствованного интерфейса обмена сообщениями" (AMI) д
18.07.2003 NTT и Agere работают над созданием системы беспроводной IP-телефонии

Корпорация NTT-ME, являющаяся региональным подразделением японского оператора Nippon Telegraph and Telephone East Corp, и американский разработчик телекоммуникационного оборудования Agere Systems подписали на днях соглашение о совместной разработке системы беспроводной IP-телефонии. К началу следующего года планируется завершить разработки, а в середине 2004 года начнется

20.05.2003 Agere выпустила программную платформу для мультимедийных GPRS-приложений

В понедельник, 19 мая, Agere Systems анонсировала выпуск программной платформы для разработки мультимедийных приложе
22.04.2003 Agere представил новый GPRS-чипсет

Компания Agere Systems в понедельник, 21 апреля, объявила о выпуске нового интегрированного чипсета для GPRS-телефонов с мультимедийными функциями. Чипсет Sceptre TC обеспечивает функции обработки смеша
18.04.2003 Agere выпустил новый чип для работы с мобильными дисками

Компания Agere Systems объявила о выпуске нового чипа - контроллера чтения портативных дисков для мобильных устройств. Этот продукт семейства TrueStore - RC6500LP - потребляет вдвое меньше энергии, чем

01.04.2003 Agere поставит GPRS-чипсеты в Китай

Производитель телекоммуникационного оборудования Agere Systems объявил о подписании соглашения с китайской компанией Amoisonic, производящей с
13.03.2003 Agere и Ubicom представили результаты совместных разработок Wi-Fi-оборудования

плате трех элементов Wi-Fi: точки доступа, повторителя и Ethernet-моста. В ней использовано решение Agere на двух чипах, процессор IP2000 и программное обеспечение от Ubicom. Подробнее, реализа
11.03.2003 Agere представила Wi-Fi-чип для всех видов 802.11

Американская компания Agere Systems представила свой первый двухдиапазонный чип-трансивер для беспроводных локальны
03.03.2003 Agere вышла на рынок усилителей для базовых станций

Американская компания Agere Systems объявила о выходе на рынок усилителей для базовых станций сотовой связи, выпуст
27.02.2003 Agere выпустила интерфейс для ускорения обмена данными с дисками

дителям для встраивания в контроллеры и системы на чипах. Помимо решения для каналов чтения данных, Agere предложит в рамках своего портфолио TrueStore контроллеры жестких дисков, контроллеры м
12.02.2003 Agere Systems сменила вице-президента и финансового директора

Компания Agere Systems объявила о назначении нового исполнительного вице-президента и финансового дире
27.01.2003 Agere Systems сократила уровень квартальных убытков

абря) в кассе компании оставалось более $700 млн., а размер краткосрочных долгов составил $562 млн. Agere также удалось избавиться от неприбыльного для нее бизнеса оптоэлектроники раньше, чем п
14.01.2003 Agere получила $150-миллионный заказ от Samsung

Компания Agere Systems сообщила о получении заказа от Samsung на поставку чипсетов с технологией GPRS

13.01.2003 Agere, Lucent и Motorola готовят финансовые отчеты

Три крупных телекоммуникационных компании на прошлой неделе отдельно друг от друга анонсировали выход квартальных и годовых финансовых отчетов с трансляцией в интернете. Agere Systems отчитается о первом квартале нового финансового года (1 октября - 31 декабря) 23 января в 8:30 по восточному времени США (EST, на 8 часов меньше московского). Аудиотрансляция буде
05.12.2002 Agere выпустила чип-трансивер для оптических сетей
22.11.2002 Agere представила прототип WLAN-чипа для работы на скорости 162 Мбит/c

в Лас-Вегасе оборудование для работы в беспроводных локальных сетях по стандартам 802.11 "g" и "a", Agere Systems поразила всех прототипом чипа с утроенной максимальной скоростью обмена - 162 М
24.10.2002 Agere сообщает о квартальных убытках и продаёт производственные мощности

Производитель волоконно-оптического оборудования Agere Systems сообщил вчера об убытках в размере $885 млн. (54 цента на акцию) по результатам
22.10.2002 Agere подала в суд на Intersil за незаконное использование патентов

о поводу использования патентов на оборудование беспроводных локальных сетей разгорелся в США между Agere Systems и Intersil. В конце прошлой недели в Окружной суд штата Делавер поступил иск от
17.10.2002 Agere и Infineon будут разрабатывать новые WLAN-технологии совместно

Компания-специалист по беспроводным локальным сетям Agere Systems и крупный немецкий производитель микросхем Infineon Technologies вступили в аль
17.10.2002 Agere выпустила Wi-Fi трансивер и процессор основной полосы частот на одном чипе

Компания Agere Systems из штата Пенсильвания объявила о выпуске Wi-Fi-чипа, реализующего функции транс
15.08.2002 Agere покинет рынок оптоэлектроники

Компания Agere Systems планирует покинуть рынок оптоэлектроники после катастрофического спада спроса н
19.06.2002 Infineon, Motorola и Agere будут совместно разрабатывать DSP-процессоры

Германский производитель микросхем компания Infineon Technologies AG сообщила во вторник о создании в США совместного с компаниями Motorola и Agere Systems предприятия StarCore, которое будет заниматься разработкой ядра для DSP-процессоров, используемых в сотовых телефонах, цифровых камерах и DVD-плеерах для обработки голоса, музыкал
05.06.2002 Lucent Technologies завершила выделение Agere Systems в самостоятельную компанию

ртире Lucent Technologies в Мюррей Хилл (Нью-Джерси, США) объявлено о завершении процесса выделения Agere Systems в самостоятельную компанию. Выделение осуществлено путем распространения среди

25.01.2002 Чистый квартальный убыток Agere Systems составил $375 млн.

Отделившаяся от Lucent Technologies компания Agere Systems заявила о чистом убытке в размере $375 млн. (23 цента на акцию) за первый финан
11.12.2001 Agere продала подразделение по производству микросхем компании Lattice Semiconductor

Производитель компонентов для телекоммуникационного оборудования Agere Systems сообщила о продаже подразделения по производству FPGA-чипов компании Lattice Se
06.12.2001 Agere уволит еще 950 человек

число уволенных с момента решения сокращать расходы в концe прошлого года достигает 11300 человек. Agere пересмотрела свою политику предложения продуктов в оптоэлектронике и интегральных схема
24.10.2001 Agere сообщила о квартальных убытках и предупредила о падении доходов

Бывшее подразделение Lucent Technologies, компания Agere Systems, сообщила об убытках в четвертом квартале финансового года и o снижении прогноз
09.10.2001 Agere Systems выплатила часть долговых обязательств в размере $1 млрд.

Компания Agere Systems, производитель полупроводников и компонентов для волоконно-оптических сетей, выплатила $1 млрд., составляющий часть долга в $2,5 млрд., принятого при отделении от Lucent Technolog

Публикаций - 106, упоминаний - 164

Broadcom Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2659 34
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1451 33
Intel Corporation 12644 17
Microsoft Corporation 25469 14
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1316 13
TI - Texas Instruments Incorporated 834 12
Cisco Systems 5282 11
Samsung Electronics 10809 9
Lenovo Motorola 3544 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2245 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5781 8
JDSU - JDS Uniphase 219 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1779 7
PMC-Sierra 82 6
Dell EMC 5135 6
Amazon Inc - Amazon.com 3187 6
Dell Technologies - Dell Computer 2183 6
IBM - International Business Machines Corp 9616 6
Oracle Corporation 6965 6
Yahoo! 3718 6
HP Inc. 5821 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 581 5
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 423 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1153 5
Ciena 213 5
Tellabs 65 4
AMD - Advanced Micro Devices 4534 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3067 4
Philips 2086 4
Sony 6673 4
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 39 4
Verizon - WorldCom 501 4
Commerce One - CMRC 176 4
Steel Connect - CMGI 142 4
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 4
Proxim - Proxim Corporation - Proxim Technologies 53 3
Renesas Electronics - Intersil 35 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9314 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1090 3
AT&T Inc 1715 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2774 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 489 7
eBay Inc 1631 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 571 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 3
Charles Schwab 89 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 2
Miller Tabak & Co 10 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Westfalia Investments 11 2
American Express - Amex 336 2
Walt Disney Company 641 2
Priceline.com - online travel agency 139 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 169 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 41 1
JetBlue Airways - авиакомпания 5 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8410 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Boeing 1027 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 589 1
ПСБ - Промсвязьбанк 923 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 526 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Белый Ветер 362 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1048 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1420 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1688 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 671 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3437 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1375 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6454 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 101 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 535 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 151 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
DVD Forum 23 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10576 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13150 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11262 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25713 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8461 16
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4590 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29111 15
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1071 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26337 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17353 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8533 8
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2274 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5827 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22204 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14462 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3397 6
ORiNOCO - WaveLAN 31 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3828 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5019 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5609 6
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 773 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15097 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10409 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21953 5
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1462 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7757 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4881 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15108 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16750 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6752 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9652 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3333 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1258 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12442 4
UWB - Ultra-Wide Band - ultra wideband - ultraband - Технология сверхширокополосной связи 109 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6691 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1529 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3071 3
Apple iPhone 6 4862 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 2
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 2
Oracle Java - язык программирования 3384 2
SAP Ariba 305 2
Avaya IP Office Cloud Platform 84 2
Oracle PeopleSoft 419 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
Rover - RoverBook Discovery 9 1
PanAmSat Galaxy - спутник связи 2 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 1
Openwave Mobile - браузер 3 1
Fujitsu FMV 4 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 1
AMD Turion 169 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
AMD Radeon 293 1
Inventop - ProximityMail 4 1
Nvidia GeForce Go 189 1
Nokia 6610 - Nokia 6610i 12 1
Savvius - WildPackets - AiroPeek 2 1
Intel Ultra Mobile Platform - Intel Ultra Mobility Group 6 1
Linux OS 11120 1
Nokia Symbian OS 1407 1
Microsoft Windows 16526 1
Intel Celeron - Серия процессоров 978 1
Stafory - робот Вера 359 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 240 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 289 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 107 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 720 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 1
Intel Pentium III 782 1
Dickson John - Диксон Джон 4 3
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Shah Alkesh - Шах Алкеш 4 2
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 2
Russo Patricia - Руссо Патриция 15 2
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 2
Hopkins Deborah - Хоупкинс Дебора 6 2
Аитов Тимур 197 2
Солонин Виталий 89 2
Горюнов Михаил 16 1
Dayton Sky - Дэйтон Скай 4 1
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
Sharp Richard - Шарп Ричард 5 1
Gent Chris - Джент Крис 12 1
Paulo Gemma - Пауло Джемма 2 1
McCamon Michael - Маккэмон Майкл 2 1
King David - Кинг Дэвид 10 1
Parmalee James - Пармали Джеймс 1 1
Stanton John - Стэнтон Джон 5 1
Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 17 1
Zakin Johnathan - Закин Джонатан 1 1
Strauss Will - Страус Уил 4 1
Greenquist Mark - Гринквист Марк 1 1
Bush George - Буш Джордж 335 1
Levy Steven - Леви Стивен 6 1
Ксенин Алекс 311 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 35
Германия - Федеративная Республика 13014 9
Россия - РФ - Российская федерация 159912 8
Европа 24753 8
Япония 13615 8
США - Пенсильвания 367 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 4
Южная Корея - Республика 6917 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13642 3
Азия - Азиатский регион 5805 3
Финляндия - Финляндская Республика 3669 3
Канада 5019 3
Франция - Французская Республика 8042 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 405 3
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1880 2
Сингапур - Республика 1920 2
Индия - Bharat 5765 2
Америка - Американский регион 2195 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3619 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1083 2
Африка - Африканский регион 3592 2
Ближний Восток 3075 2
Италия - Итальянская Республика 4452 2
США - Калифорния 4792 2
США - Нью-Джерси 304 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 566 2
Нидерланды 3669 2
Греция - Греческая Республика 1001 2
США - Калифорния - Санта-Клара 190 2
США - Флорида 778 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5370 1
Иран - Тегеран 160 1
Китай - Хсинчу 10 1
США - Огайо - Цинциннати 29 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1388 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 1
Норвегия - Королевство 1843 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 19
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2090 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7348 10
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 10
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2347 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6554 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6414 7
ISDEX интернет-индекс 250 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5840 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2999 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1326 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7859 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5479 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3755 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10598 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7892 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 422 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2738 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2699 2
Химическая промышленность - Chemical industry 292 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5368 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5964 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4979 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2263 2
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 1
Латинский алфавит 195 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5780 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4971 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6355 1
Аренда 2596 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 694 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1238 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2994 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1642 1
Металлы - Медь - Copper 835 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 554 6
CNET Networks - CNET News 1643 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11466 3
FT - Financial Times 1269 3
The Register - The Register Hardware 1744 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 670 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 2
AP - Associated Press 2006 2
USA Today 153 2
Faulkner Information Services 100 2
Nikkei Communications 21 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2727 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Inquirer 463 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Finacial Times 4 1
Total Telecom 613 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 331 1
Cellular News 234 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 10
Internet Stock Report 994 10
S&P 500 563 8
Thomson Financial - Thomson First Call 384 3
IDC - International Data Corporation 4954 3
Dell'Oro Group 66 3
Moody's Investors Service 136 3
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
Juniper Research 556 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 2
Synergy Research Group 47 2
TeleGeography Research 40 2
In-Stat/MDR 70 1
Allied Business Intelligence 16 1
Forward Concepts 10 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Strategy Analytics 285 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 299 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 5
CeBIT 614 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 940 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

