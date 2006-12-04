Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems

LSI Logic достигла соглашения о слиянии с Agere Systems их LSI Logic сообщил о достижении окончательной договоренности о слиянии с производителем микросхем Agere Systems. Согласно распространенному сообщению LSI Logic, акционеры Agere Systems

Mp3-мобильники: грядет обвал цен Представители Agere Systems сообщили о том, что компания разработала дешевый чип для мобильных телефонов, п

Agere купил лицензию на аудио ПО у российских разработчиков медиа и цифровой телефонии, объявила о лицензировании своего ПО для обработки аудио данных компании Agere Systems. Решение будет использовано при разработке нового процессора для решений в обла

Agere анонсировал миниатюрный 802.11g-чип для КПК опотреблением для КПК будет представлен в этом году производителем телекоммуникационных компонентов Agere Systems. Согласно анонсу, массовое производство начнется не раньше осени, а дата выхода

Agere ускорила Wi-Fi до 150 Мбит/c Компания Agere Systems объявила о выпуске программного продукта для своих многорежимных чипсетов WaveLAN 802.11a/b/g, позволяющего ускорить обмен данными до 150 Мбит/с. Возможность турбо режима выполнен

Agere ожидает снижения дохода из-за низкого спроса на 3G-чипсеты Производитель телекоммуникационного оборудования Agere Systems понизил финансовый прогноз на 2 квартал в связи со сниженным спросом на чипсеты

Agere увеличит поставки чипов для телефонов Samsung Компания Agere Systems сегодня объявила о заключении контракта с Samsung Electronics на поставку ПО и

Agere принимает австралийских сотрудников Lucent на работу Компания Agere Systems решила усилить свои позиции в области исследований и разработок для мобильной с

Agere усиливает экспансию на рынок гигабитных сетей Ирландская компания Massana была куплена компанией Agere в битве за увеличение продаж гигабитных сетей Ethernet. Частная компания Massana осуществляет разработку и производство микросхем для гигабитных сетей Ethernet по "меди", и за счет приобр

Agere представила новый интерфейс обмена сообщениями для смартфонов Во вторник, 12 августа, компания Agere Systems объявила о выпуске "Усовершенствованного интерфейса обмена сообщениями" (AMI) д

NTT и Agere работают над созданием системы беспроводной IP-телефонии Корпорация NTT-ME, являющаяся региональным подразделением японского оператора Nippon Telegraph and Telephone East Corp, и американский разработчик телекоммуникационного оборудования Agere Systems подписали на днях соглашение о совместной разработке системы беспроводной IP-телефонии. К началу следующего года планируется завершить разработки, а в середине 2004 года начнется

Agere выпустила программную платформу для мультимедийных GPRS-приложений В понедельник, 19 мая, Agere Systems анонсировала выпуск программной платформы для разработки мультимедийных приложе

Agere представил новый GPRS-чипсет Компания Agere Systems в понедельник, 21 апреля, объявила о выпуске нового интегрированного чипсета для GPRS-телефонов с мультимедийными функциями. Чипсет Sceptre TC обеспечивает функции обработки смеша

Agere выпустил новый чип для работы с мобильными дисками Компания Agere Systems объявила о выпуске нового чипа - контроллера чтения портативных дисков для мобильных устройств. Этот продукт семейства TrueStore - RC6500LP - потребляет вдвое меньше энергии, чем

Agere поставит GPRS-чипсеты в Китай Производитель телекоммуникационного оборудования Agere Systems объявил о подписании соглашения с китайской компанией Amoisonic, производящей с

Agere и Ubicom представили результаты совместных разработок Wi-Fi-оборудования плате трех элементов Wi-Fi: точки доступа, повторителя и Ethernet-моста. В ней использовано решение Agere на двух чипах, процессор IP2000 и программное обеспечение от Ubicom. Подробнее, реализа

Agere представила Wi-Fi-чип для всех видов 802.11 Американская компания Agere Systems представила свой первый двухдиапазонный чип-трансивер для беспроводных локальны

Agere вышла на рынок усилителей для базовых станций Американская компания Agere Systems объявила о выходе на рынок усилителей для базовых станций сотовой связи, выпуст

Agere выпустила интерфейс для ускорения обмена данными с дисками дителям для встраивания в контроллеры и системы на чипах. Помимо решения для каналов чтения данных, Agere предложит в рамках своего портфолио TrueStore контроллеры жестких дисков, контроллеры м

Agere Systems сменила вице-президента и финансового директора Компания Agere Systems объявила о назначении нового исполнительного вице-президента и финансового дире

Agere Systems сократила уровень квартальных убытков абря) в кассе компании оставалось более $700 млн., а размер краткосрочных долгов составил $562 млн. Agere также удалось избавиться от неприбыльного для нее бизнеса оптоэлектроники раньше, чем п

Agere получила $150-миллионный заказ от Samsung Компания Agere Systems сообщила о получении заказа от Samsung на поставку чипсетов с технологией GPRS

Agere, Lucent и Motorola готовят финансовые отчеты Три крупных телекоммуникационных компании на прошлой неделе отдельно друг от друга анонсировали выход квартальных и годовых финансовых отчетов с трансляцией в интернете. Agere Systems отчитается о первом квартале нового финансового года (1 октября - 31 декабря) 23 января в 8:30 по восточному времени США (EST, на 8 часов меньше московского). Аудиотрансляция буде

Agere представила прототип WLAN-чипа для работы на скорости 162 Мбит/c в Лас-Вегасе оборудование для работы в беспроводных локальных сетях по стандартам 802.11 "g" и "a", Agere Systems поразила всех прототипом чипа с утроенной максимальной скоростью обмена - 162 М

Agere сообщает о квартальных убытках и продаёт производственные мощности Производитель волоконно-оптического оборудования Agere Systems сообщил вчера об убытках в размере $885 млн. (54 цента на акцию) по результатам

Agere подала в суд на Intersil за незаконное использование патентов о поводу использования патентов на оборудование беспроводных локальных сетей разгорелся в США между Agere Systems и Intersil. В конце прошлой недели в Окружной суд штата Делавер поступил иск от

Agere и Infineon будут разрабатывать новые WLAN-технологии совместно Компания-специалист по беспроводным локальным сетям Agere Systems и крупный немецкий производитель микросхем Infineon Technologies вступили в аль

Agere выпустила Wi-Fi трансивер и процессор основной полосы частот на одном чипе Компания Agere Systems из штата Пенсильвания объявила о выпуске Wi-Fi-чипа, реализующего функции транс

Agere покинет рынок оптоэлектроники Компания Agere Systems планирует покинуть рынок оптоэлектроники после катастрофического спада спроса н

Infineon, Motorola и Agere будут совместно разрабатывать DSP-процессоры Германский производитель микросхем компания Infineon Technologies AG сообщила во вторник о создании в США совместного с компаниями Motorola и Agere Systems предприятия StarCore, которое будет заниматься разработкой ядра для DSP-процессоров, используемых в сотовых телефонах, цифровых камерах и DVD-плеерах для обработки голоса, музыкал

Lucent Technologies завершила выделение Agere Systems в самостоятельную компанию ртире Lucent Technologies в Мюррей Хилл (Нью-Джерси, США) объявлено о завершении процесса выделения Agere Systems в самостоятельную компанию. Выделение осуществлено путем распространения среди

Чистый квартальный убыток Agere Systems составил $375 млн. Отделившаяся от Lucent Technologies компания Agere Systems заявила о чистом убытке в размере $375 млн. (23 цента на акцию) за первый финан

Agere продала подразделение по производству микросхем компании Lattice Semiconductor Производитель компонентов для телекоммуникационного оборудования Agere Systems сообщила о продаже подразделения по производству FPGA-чипов компании Lattice Se

Agere уволит еще 950 человек число уволенных с момента решения сокращать расходы в концe прошлого года достигает 11300 человек. Agere пересмотрела свою политику предложения продуктов в оптоэлектронике и интегральных схема

Agere сообщила о квартальных убытках и предупредила о падении доходов Бывшее подразделение Lucent Technologies, компания Agere Systems, сообщила об убытках в четвертом квартале финансового года и o снижении прогноз