Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems

|04.12.2006
LSI Logic достигла соглашения о слиянии с Agere Systems
их LSI Logic сообщил о достижении окончательной договоренности о слиянии с производителем микросхем Agere Systems. Согласно распространенному сообщению LSI Logic, акционеры Agere Systems
|26.09.2006
Mp3-мобильники: грядет обвал цен
Представители Agere Systems сообщили о том, что компания разработала дешевый чип для мобильных телефонов, п
|20.07.2004
Agere купил лицензию на аудио ПО у российских разработчиков
медиа и цифровой телефонии, объявила о лицензировании своего ПО для обработки аудио данных компании Agere Systems. Решение будет использовано при разработке нового процессора для решений в обла
|26.05.2004
Agere анонсировал миниатюрный 802.11g-чип для КПК
опотреблением для КПК будет представлен в этом году производителем телекоммуникационных компонентов Agere Systems. Согласно анонсу, массовое производство начнется не раньше осени, а дата выхода
|18.03.2004
Agere ускорила Wi-Fi до 150 Мбит/c
Компания Agere Systems объявила о выпуске программного продукта для своих многорежимных чипсетов WaveLAN 802.11a/b/g, позволяющего ускорить обмен данными до 150 Мбит/с. Возможность турбо режима выполнен
|17.03.2004
Agere ожидает снижения дохода из-за низкого спроса на 3G-чипсеты
Производитель телекоммуникационного оборудования Agere Systems понизил финансовый прогноз на 2 квартал в связи со сниженным спросом на чипсеты
|02.02.2004
Agere увеличит поставки чипов для телефонов Samsung
Компания Agere Systems сегодня объявила о заключении контракта с Samsung Electronics на поставку ПО и
|01.10.2003
Agere принимает австралийских сотрудников Lucent на работу
Компания Agere Systems решила усилить свои позиции в области исследований и разработок для мобильной с
|27.08.2003
Agere усиливает экспансию на рынок гигабитных сетей
Ирландская компания Massana была куплена компанией Agere в битве за увеличение продаж гигабитных сетей Ethernet. Частная компания Massana осуществляет разработку и производство микросхем для гигабитных сетей Ethernet по "меди", и за счет приобр
|13.08.2003
Agere представила новый интерфейс обмена сообщениями для смартфонов
Во вторник, 12 августа, компания Agere Systems объявила о выпуске "Усовершенствованного интерфейса обмена сообщениями" (AMI) д
|18.07.2003
NTT и Agere работают над созданием системы беспроводной IP-телефонии
Корпорация NTT-ME, являющаяся региональным подразделением японского оператора Nippon Telegraph and Telephone East Corp, и американский разработчик телекоммуникационного оборудования Agere Systems подписали на днях соглашение о совместной разработке системы беспроводной IP-телефонии. К началу следующего года планируется завершить разработки, а в середине 2004 года начнется
|20.05.2003
Agere выпустила программную платформу для мультимедийных GPRS-приложений
В понедельник, 19 мая, Agere Systems анонсировала выпуск программной платформы для разработки мультимедийных приложе
|22.04.2003
Agere представил новый GPRS-чипсет
Компания Agere Systems в понедельник, 21 апреля, объявила о выпуске нового интегрированного чипсета для GPRS-телефонов с мультимедийными функциями. Чипсет Sceptre TC обеспечивает функции обработки смеша
|18.04.2003
Agere выпустил новый чип для работы с мобильными дисками
Компания Agere Systems объявила о выпуске нового чипа - контроллера чтения портативных дисков для мобильных устройств. Этот продукт семейства TrueStore - RC6500LP - потребляет вдвое меньше энергии, чем
|01.04.2003
Agere поставит GPRS-чипсеты в Китай
Производитель телекоммуникационного оборудования Agere Systems объявил о подписании соглашения с китайской компанией Amoisonic, производящей с
|13.03.2003
Agere и Ubicom представили результаты совместных разработок Wi-Fi-оборудования
плате трех элементов Wi-Fi: точки доступа, повторителя и Ethernet-моста. В ней использовано решение Agere на двух чипах, процессор IP2000 и программное обеспечение от Ubicom. Подробнее, реализа
|11.03.2003
Agere представила Wi-Fi-чип для всех видов 802.11
Американская компания Agere Systems представила свой первый двухдиапазонный чип-трансивер для беспроводных локальны
|03.03.2003
Agere вышла на рынок усилителей для базовых станций
Американская компания Agere Systems объявила о выходе на рынок усилителей для базовых станций сотовой связи, выпуст
|27.02.2003
Agere выпустила интерфейс для ускорения обмена данными с дисками
дителям для встраивания в контроллеры и системы на чипах. Помимо решения для каналов чтения данных, Agere предложит в рамках своего портфолио TrueStore контроллеры жестких дисков, контроллеры м
|12.02.2003
Agere Systems сменила вице-президента и финансового директора
Компания Agere Systems объявила о назначении нового исполнительного вице-президента и финансового дире
|27.01.2003
Agere Systems сократила уровень квартальных убытков
абря) в кассе компании оставалось более $700 млн., а размер краткосрочных долгов составил $562 млн. Agere также удалось избавиться от неприбыльного для нее бизнеса оптоэлектроники раньше, чем п
|14.01.2003
Agere получила $150-миллионный заказ от Samsung
Компания Agere Systems сообщила о получении заказа от Samsung на поставку чипсетов с технологией GPRS
|13.01.2003
Agere, Lucent и Motorola готовят финансовые отчеты
Три крупных телекоммуникационных компании на прошлой неделе отдельно друг от друга анонсировали выход квартальных и годовых финансовых отчетов с трансляцией в интернете. Agere Systems отчитается о первом квартале нового финансового года (1 октября - 31 декабря) 23 января в 8:30 по восточному времени США (EST, на 8 часов меньше московского). Аудиотрансляция буде
|05.12.2002
|Agere выпустила чип-трансивер для оптических сетей
|22.11.2002
Agere представила прототип WLAN-чипа для работы на скорости 162 Мбит/c
в Лас-Вегасе оборудование для работы в беспроводных локальных сетях по стандартам 802.11 "g" и "a", Agere Systems поразила всех прототипом чипа с утроенной максимальной скоростью обмена - 162 М
|24.10.2002
Agere сообщает о квартальных убытках и продаёт производственные мощности
Производитель волоконно-оптического оборудования Agere Systems сообщил вчера об убытках в размере $885 млн. (54 цента на акцию) по результатам
|22.10.2002
Agere подала в суд на Intersil за незаконное использование патентов
о поводу использования патентов на оборудование беспроводных локальных сетей разгорелся в США между Agere Systems и Intersil. В конце прошлой недели в Окружной суд штата Делавер поступил иск от
|17.10.2002
Agere и Infineon будут разрабатывать новые WLAN-технологии совместно
Компания-специалист по беспроводным локальным сетям Agere Systems и крупный немецкий производитель микросхем Infineon Technologies вступили в аль
|17.10.2002
Agere выпустила Wi-Fi трансивер и процессор основной полосы частот на одном чипе
Компания Agere Systems из штата Пенсильвания объявила о выпуске Wi-Fi-чипа, реализующего функции транс
|15.08.2002
Agere покинет рынок оптоэлектроники
Компания Agere Systems планирует покинуть рынок оптоэлектроники после катастрофического спада спроса н
|19.06.2002
Infineon, Motorola и Agere будут совместно разрабатывать DSP-процессоры
Германский производитель микросхем компания Infineon Technologies AG сообщила во вторник о создании в США совместного с компаниями Motorola и Agere Systems предприятия StarCore, которое будет заниматься разработкой ядра для DSP-процессоров, используемых в сотовых телефонах, цифровых камерах и DVD-плеерах для обработки голоса, музыкал
|05.06.2002
Lucent Technologies завершила выделение Agere Systems в самостоятельную компанию
ртире Lucent Technologies в Мюррей Хилл (Нью-Джерси, США) объявлено о завершении процесса выделения Agere Systems в самостоятельную компанию. Выделение осуществлено путем распространения среди
|25.01.2002
Чистый квартальный убыток Agere Systems составил $375 млн.
Отделившаяся от Lucent Technologies компания Agere Systems заявила о чистом убытке в размере $375 млн. (23 цента на акцию) за первый финан
|11.12.2001
Agere продала подразделение по производству микросхем компании Lattice Semiconductor
Производитель компонентов для телекоммуникационного оборудования Agere Systems сообщила о продаже подразделения по производству FPGA-чипов компании Lattice Se
|06.12.2001
Agere уволит еще 950 человек
число уволенных с момента решения сокращать расходы в концe прошлого года достигает 11300 человек. Agere пересмотрела свою политику предложения продуктов в оптоэлектронике и интегральных схема
|24.10.2001
Agere сообщила о квартальных убытках и предупредила о падении доходов
Бывшее подразделение Lucent Technologies, компания Agere Systems, сообщила об убытках в четвертом квартале финансового года и o снижении прогноз
|09.10.2001
Agere Systems выплатила часть долговых обязательств в размере $1 млрд.
Компания Agere Systems, производитель полупроводников и компонентов для волоконно-оптических сетей, выплатила $1 млрд., составляющий часть долга в $2,5 млрд., принятого при отделении от Lucent Technolog
