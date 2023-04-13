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ВКСС Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи Корпоративная сеть Corporate Network



13.04.2023 На конференции «Цифровизация ритейла» ТрансТелеКом поделится экспертизой в организации корпоративных сетей связи

ференции «Цифровизация ритейла» провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network) для создания корпоративных сетей связи. Программно-определяемая сеть – это современный подход к организации инфраструктуры связи, при котором точка управления трафиком переносится с оконечных устройств на ц
19.12.2008 ВКСС 2008: ведомственная связь кризиса не ощущает

В открытии принял участие замминистра Минкомсвязи Наум Мардер, отметивший, что большим достоинством ВКСС является существенное преобладание российских разработчиков и системных инеграторов. По

12.12.2007 ВКСС-2007: пресыщение телекомом наступило?

Международная выставка ВКСС отметила свой десятилетний юбилей в Экспоцентре на Красной Пресне. Это уже третья площад
21.11.2006 Siemens Enterprise Communications представляет конвергентные решения на "ВКСС-2006"

ународной вы-ставке «Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи» («ВКСС-2006»), представленная на стенде РАО «ЕЭС Рос-сии» (№F5), посвящена решениям компании дл
16.11.2006 "ВКСС-2006": новые шаги и перспективы

еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи

08.11.2006 "ВКСС-2006": новые шаги и перспективы

еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи

31.10.2006 "ВКСС-2006": новые шаги и перспективы

еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи

19.12.2005 ВКСС-2005: российские производители вне конкуренции?

дународной выставке "Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи" ("ВКСС-2005"), проведенной под эгидой министерства информационных технологий и связи РФ при под
05.12.2002 В Москве открылась пятая международная выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи-2002"

изаторов, в первый день работы выставки ее посетили порядка 1,5 тыс. специалистов. "Ведомственные и корпоративные сети связи" впервые были проведены в 1997 году. Инициаторами организации меропр

Публикаций - 643, упоминаний - 664

ВКСС и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2023 14
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 13
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1045 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3000 7
Информзащита 731 6
Сател 119 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 559 5
Microsoft Corporation 24494 5
Ericsson DIAX 6 4
Авантелеком 20 4
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 29 4
Siemens AG - Siemens Group 2581 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1442 4
8079 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 4
ТТК Юго-Восток 29 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications 264 4
Ростелеком 9550 3
МегаФон 8562 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 3
Cisco Systems 5087 3
Корус Консалтинг ГК 1200 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
Информтехника ГК 28 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс 42 2
ИМАГ 38 2
Verysell - Верисел 317 2
Компьюлинк ГК - Compulink 438 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3199 2
Zelax - Зелакс 90 2
Meta Platforms - Facebook 4426 2
Avaya CIS - Авайя Россия и СНГ 8 2
Lenovo Motorola 3499 2
Yandex - Яндекс 7114 2
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 32 2
NVision Group - Энвижн Груп 678 2
Google LLC 11684 2
Крок - Croc 1771 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 417 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7110 10
РЖД - Российские железные дороги 1878 6
Газпром ПАО 1333 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 4
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 403 3
Фаберлик - Faberlic 93 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 58 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 59 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 191 1
ГПБ - Газпромбанк 1067 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 130 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 67 1
Северсталь ПАО - Severstal 464 1
Силовые машины 110 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 27 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 129 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 197 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 441 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 441 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1002 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1609 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 508 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2262 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 866 1
Cotton Club - Коттон Клаб 18 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 563 1
Геокосмос 37 1
Аэропорт Воронеж имени Петра Первого - ИАТА: VOZ, ИКАО: UUOO 4 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11336 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4618 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1657 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2959 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5375 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4894 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 896 3
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3236 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2646 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 2
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 60 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3004 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 60 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 569 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 243 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 402 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 966 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 459 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1767 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1151 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 571 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1344 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 639 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2677 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3915 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3079 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6252 8
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
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Ericsson MD УПАТС 13 4
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Avaya Definity УАТС 102 2
Linux OS 9751 2
Microsoft Outlook 1376 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 573 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1010 2
Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 140 2
Яндекс 360 - Яндекс.Телемост 194 2
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 81 1
Unify Openscape Desk Phone CP - серия SPI-телефонов 4 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Кронос 21 1
Asterisk 76 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
МТС Мобильные сотрудники 110 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 176 1
Nokia Enterprise Session Border Controller - Nokia eSBC 2 1
НТР - Новые телеком-решения 26 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 314 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1522 1
Apache OpenOffice 469 1
Optima Workflow 55 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel x86 - архитектура процессора 1821 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 82 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4269 1
Google Android 13860 1
Unify OpenScape Contact Center 8 1
Panasonic KX UC-платформа 105 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 234 1
Microsoft Windows 15504 1
МегаФон Наши люди 46 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2698 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 11 1
Николаев Александр 32 5
Вирясов Владислав 20 5
Рейман Леонид 1048 2
Козерод Сергей 38 2
Пархоменко Александр 17 2
Айнетдинов Артур 6 2
Лимаренко Евгений 4 2
Швитченко Валерий 2 2
Larsen Randy - Ларсен Ренди 2 2
Мякишева Марина 84 2
Солонин Виталий 89 2
Тамодин Николай 47 1
Путин Владимир 3116 1
Григорьев Андрей 18 1
Мардер Наум 116 1
Сидоренко Александр 6 1
Кондратьев Дмитрий 32 1
Ершова Элеонора 67 1
Левитин Игорь 35 1
Греф Герман 415 1
Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
Соколов Ярослав 1 1
Пехтерев Сергей 53 1
Морошкин Александр 118 1
Юсуфов Виталий 26 1
Мирошников Борис 63 1
Свердлов Денис 200 1
Трошин Александр 14 1
Тараба Вероника 29 1
Хлуденев Александр 10 1
Корнеев Сергей 84 1
Черемных Андрей 29 1
Андреев Максим 37 1
Таран Сергей 42 1
Коротков Андрей 85 1
Размахаев Сергей 42 1
Цветков Сергей 17 1
Тихонравов Андрей 15 1
Кабанов Владимир 178 1
Воронин Владимир 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 141477 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42627 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14038 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51813 12
Европа 21676 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17127 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7297 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3879 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1462 4
Украина 7567 4
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3037 3
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2898 3
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Америка Южная 846 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4225 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1335 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 893 2
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 812 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1126 2
Канада 4855 2
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Люксембург Великое Герцогство 432 2
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