ВКСС Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи Корпоративная сеть Corporate Network
- УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция
ведомственные сети связи
PABX - Private Automatic Branch eXchange
|13.04.2023
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На конференции «Цифровизация ритейла» ТрансТелеКом поделится экспертизой в организации корпоративных сетей связи
ференции «Цифровизация ритейла» провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network) для создания корпоративных сетей связи. Программно-определяемая сеть – это современный подход к организации инфраструктуры связи, при котором точка управления трафиком переносится с оконечных устройств на ц
|19.12.2008
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ВКСС 2008: ведомственная связь кризиса не ощущает
В открытии принял участие замминистра Минкомсвязи Наум Мардер, отметивший, что большим достоинством ВКСС является существенное преобладание российских разработчиков и системных инеграторов. По
|12.12.2007
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ВКСС-2007: пресыщение телекомом наступило?
Международная выставка ВКСС отметила свой десятилетний юбилей в Экспоцентре на Красной Пресне. Это уже третья площад
|21.11.2006
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Siemens Enterprise Communications представляет конвергентные решения на "ВКСС-2006"
ународной вы-ставке «Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи» («ВКСС-2006»), представленная на стенде РАО «ЕЭС Рос-сии» (№F5), посвящена решениям компании дл
|16.11.2006
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"ВКСС-2006": новые шаги и перспективы
еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи
|08.11.2006
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"ВКСС-2006": новые шаги и перспективы
еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи
|31.10.2006
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"ВКСС-2006": новые шаги и перспективы
еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи
|19.12.2005
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ВКСС-2005: российские производители вне конкуренции?
дународной выставке "Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи" ("ВКСС-2005"), проведенной под эгидой министерства информационных технологий и связи РФ при под
|05.12.2002
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В Москве открылась пятая международная выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи-2002"
изаторов, в первый день работы выставки ее посетили порядка 1,5 тыс. специалистов. "Ведомственные и корпоративные сети связи" впервые были проведены в 1997 году. Инициаторами организации меропр
ВКСС и организации, системы, технологии, персоны:
|Николаев Александр 32 5
|Вирясов Владислав 20 5
|Рейман Леонид 1048 2
|Козерод Сергей 38 2
|Пархоменко Александр 17 2
|Айнетдинов Артур 6 2
|Лимаренко Евгений 4 2
|Швитченко Валерий 2 2
|Larsen Randy - Ларсен Ренди 2 2
|Мякишева Марина 84 2
|Солонин Виталий 89 2
|Тамодин Николай 47 1
|Путин Владимир 3116 1
|Григорьев Андрей 18 1
|Мардер Наум 116 1
|Сидоренко Александр 6 1
|Кондратьев Дмитрий 32 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Левитин Игорь 35 1
|Греф Герман 415 1
|Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
|Соколов Ярослав 1 1
|Пехтерев Сергей 53 1
|Морошкин Александр 118 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Мирошников Борис 63 1
|Свердлов Денис 200 1
|Трошин Александр 14 1
|Тараба Вероника 29 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Черемных Андрей 29 1
|Андреев Максим 37 1
|Таран Сергей 42 1
|Коротков Андрей 85 1
|Размахаев Сергей 42 1
|Цветков Сергей 17 1
|Тихонравов Андрей 15 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Воронин Владимир 11 1
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