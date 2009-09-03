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Rambler
Lenta.ru
Лента.ру
онлайн-издание



03.09.2009 Rambler и Lenta.ru рассказали о причинах большого сбоя
30.07.2007 Lenta.ru пережила DDoS
10.06.2002 Неделя в Сети: Интерактивный футбол, Германия vs Microsoft, интернет под колпаком
13.04.2001 Яndex и Lenta.ru отдались "Видео Интернешнл"
21.03.2000 Контрольный пакет акций Lenta.ru продан компаниям Russian Funds и Orion Capital Advisors

Публикаций - 77, упоминаний - 87

Rambler упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rambler Group - Рамблер ГК 757 30
Yandex - Яндекс 4577 27
VK - Mail.ru Group 2812 11
Google LLC 9436 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 6
Microsoft Corporation 21009 6
Rambler Media 111 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 5
Twitter 2291 5
Meta - Facebook 4129 5
GitHub 447 4
Yahoo! 3468 4
IBM 8683 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 385 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 3
Telegram Group 744 3
Intel Corporation 10801 3
SpyLOG 80 3
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 3
Комстар ОТС - Телмос 99 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 2
Skillbox - Скилбокс 32 2
5030 2
Oracle Corporation 5809 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 952 2
NVision Group - Энвижн Груп 628 2
HP - Hewlett-Packard 3424 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 2
Нетология - Netology 32 2
Ситроникс - Sitronics 837 2
МФИ Софт 116 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru 121 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 2
VK - Mail.ru Port.ru 71 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 14
A&NN 14 8
Era Capital 12 8
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 8
AdWatch Isobar 42 5
A&NN Investments 5 4
Формула Кино - Синема Парк 24 4
Евросеть Техмаркет 76 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 560 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 3
Национальный банк Траст 110 3
Почта России ПАО 1779 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 2
Лента - Сеть розничной торговли 212 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 845 2
Альфа-Банк 1332 2
Открытие ФК 567 2
УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
ЯКласс 19 1
Студия Артемия Лебедева 41 1
OMD OM Group 15 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Jaguar Cars 99 1
КБ Стрелка 4 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 11 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
Aviasales - Jetradar 52 1
ДваСолнца 4 1
Maximum Education 3 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 22 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Артон Консалтинг 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 9
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 5
Президент Российской Федерации 1729 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 3
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1140 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 44 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 2
Правительство РФ 2657 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 150 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
Районный суд Москвы 148 1
Фонд президентских грантов 11 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 124 1
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
Федеральное казначейство России 867 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 1
Администрация Президента РФ 325 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 199 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 193 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Greenpeace - Гринпис 114 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 13
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 148 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 127 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4056 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 747 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 84 2
НИР - Научно-исследовательская работа 173 1
Сервер - Серверные платформы 301 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 27 1
Cookie - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 92 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 339 1
MRAM - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 37 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1892 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 31 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 61 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 39 1
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 27 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 107 1
Website - Вебсайт 394 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 49 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 1
Google Android-приложения и разработчики 246 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 17 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1393 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 568 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 130 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 85 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1034 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 13
VK - Mail.ru Одноклассники 976 6
Google YouTube - Видеохостинг 2175 5
Rambler Касса 13 4
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 4
Google Play - Google Store - Android Market 2637 3
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 3
Google Gmail 777 2
Google Marketing Platform - DoubleClick 217 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 2
JavaScript - Язык программирования 935 2
Rambler Price.ru 42 2
Яндекс.Новости 33 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 17 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 24 2
Google Android 11666 2
Apple iOS 6242 2
Яндекс.Маркет 462 2
Apple - App Store 2355 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 78 1
ЦФТ Faktura.ru 153 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Oracle Exalytics 12 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Ланит LanDocs 63 1
Яндекс.Директ 99 1
Яндекс.Едадил 13 1
Pokémon Go 49 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 125 1
Intel Pentium III 668 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Microsoft Windows 2000 1043 1
Microsoft Windows ME 125 1
Microsoft Windows 98 331 1
Drom.ru 8 1
Архивный фонд РФ 11 1
Носик Антон 100 12
Мамут Александр 126 11
Лапшина Екатерина 13 6
Путин Владимир 2442 5
Потанин Владимир 32 4
Усманов Алишер 254 4
Медведев Дмитрий 1590 4
Абрамян Рафаэль 10 4
Хасис Лев 98 3
Рейман Леонид 1001 3
Куприянов Алексей 8 2
Делицын Леонид 108 2
Соколов Александр 33 2
Мизулина Елена 19 2
Гуревич Михаил 40 2
Чистов Кирилл 17 2
Здольников Владимир 5 2
Греф Герман 342 2
Воробьев Андрей 148 2
Лосева Наталья 7 2
Песков Дмитрий 71 2
Жаров Александр 169 2
Кедров Сергей 4 2
Давыдов Денис 38 2
Ванин Андрей 8 1
Зинченко Антон 4 1
Рыжиков Сергей 108 1
Козлюк Артем 39 1
Никифоров Николай 1131 1
Волож Аркадий 206 1
Катамадзе Анна 72 1
Собянин Сергей 220 1
Генс Георгий 72 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
Ганеева Эльза 10 1
Касперский Евгений 286 1
Махонов Александр 31 1
Гребенников Сергей 29 1
Дырмовский Дмитрий 79 1
Шадаев Максут 420 1
Россия - Российская федерация - РФ 82467 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 6
Украина 5528 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 4
Европа 7261 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10884 3
Япония 7898 3
Германия - Федеративная Республика 7787 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 2
Земля - планета Солнечной системы 6459 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 968 1
Мали - Республика 19 1
Литва - Литовская Республика 503 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 318 1
Южная Осетия - Государство Алания 91 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 180 1
Великобритания - Шотландия 212 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 1
Швейцария - Женева 315 1
Перу - Республика 217 1
Швеция - Стокгольм 352 1
Великобритания - Острова Кайман 21 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 47 1
Абхазия - Республика 119 1
Судан - Республика 88 1
Грузия 1032 1
Бразилия - Федеративная Республика 1897 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 1
Северная Америка 2580 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 1
Россия - ЦФО - Калужская область 726 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 299 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1056 1
Германия - Берлин 570 1
Египет - Арабская Республика 638 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 25
White list - Белый список 42 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1478 3
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 168 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 2
Образование в России 552 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 22 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
Транспорт 66 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 17 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 1
Webmaster - Вебмастер 5 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 27 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 20 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1497 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 9 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 19
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 16
Ramber - Чемпионат.com - Championat.com 19 8
РИА Новости 719 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 5
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 4
Ведомости 274 3
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 3
Российская газета 219 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 3
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 3
Коммерсантъ - Издательский дом 791 3
ComputerWorld 136 2
Рен ТВ - телеканал 56 2
Cosmopolitan 22 2
Woman.ru 3 2
Известия ИД 201 2
Rambler - Секрет фирмы 29 2
Фонтанка 21 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 2
Thomson Reuters - Рейтер 5681 2
Деловой Петербург 21 2
Радио России - радиостанция 45 1
Sports.ru 17 1
Муз-ТВ - телеканал 36 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Врачи РФ 1 1
Rambler - Motor.ru - автомобильные новости 3 1
GQ 12 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 30 1
News Corp 184 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
WikiLeaks 112 1
IDC - International Data Corporation 4526 1
Gartner 3191 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 34 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 51 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 10 1
Академия АйТи 51 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 10 1
Открытое образование 6 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 59 2
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 714 1
Всероссийский цифровой диктант 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
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