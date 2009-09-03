Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rambler
Lenta.ru
Лента.ру
онлайн-издание
Публикаций - 77, упоминаний - 87
Rambler упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Носик Антон 100 12
|Мамут Александр 126 11
|Лапшина Екатерина 13 6
|Путин Владимир 2442 5
|Потанин Владимир 32 4
|Усманов Алишер 254 4
|Медведев Дмитрий 1590 4
|Абрамян Рафаэль 10 4
|Хасис Лев 98 3
|Рейман Леонид 1001 3
|Куприянов Алексей 8 2
|Делицын Леонид 108 2
|Соколов Александр 33 2
|Мизулина Елена 19 2
|Гуревич Михаил 40 2
|Чистов Кирилл 17 2
|Здольников Владимир 5 2
|Греф Герман 342 2
|Воробьев Андрей 148 2
|Лосева Наталья 7 2
|Песков Дмитрий 71 2
|Жаров Александр 169 2
|Кедров Сергей 4 2
|Давыдов Денис 38 2
|Ванин Андрей 8 1
|Зинченко Антон 4 1
|Рыжиков Сергей 108 1
|Козлюк Артем 39 1
|Никифоров Николай 1131 1
|Волож Аркадий 206 1
|Катамадзе Анна 72 1
|Собянин Сергей 220 1
|Генс Георгий 72 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
|Ганеева Эльза 10 1
|Касперский Евгений 286 1
|Махонов Александр 31 1
|Гребенников Сергей 29 1
|Дырмовский Дмитрий 79 1
|Шадаев Максут 420 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru