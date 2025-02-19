Советский спорт
Советский спорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Каспаров Гарри 56 2
|Климарев Михаил 48 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Шилкин Григорий 3 1
|Гридасов Станислав 1 1
|Воронцов Константин 15 1
|Элдин Леонид 1 1
|Королев Сергей 43 1
|Комаров Алексей 13 1
|Хрущев Виктор 1 1
|Кикнадзе Василий 1 1
|Зыков Владимир 7 1
|Хохлов Дмитрий 9 1
|Пашковский Михаил 2 1
|Енгибаров Георгий 1 1
|Малорян Владимир 1 1
|Путин Владимир 3187 1
|Орловский Виктор 381 1
|Прайс Константин 18 1
|Лесин Михаил 28 1
|Гутницкий Дмитрий 4 1
|Григорьева Екатерина 2 1
|Войскунский Александр 2 1
|Greenfield David - Гринфилд Дэвид 3 1
|Ellwood Mark - Элвуд Марк 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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