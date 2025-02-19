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Индексная книга (каталог) CNews*
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Советский спорт



19.02.2025 Нейросети «Яндекса» оцифровали архив «Известий» — он уже доступен всем в «Поиске по архивам» 1
05.08.2024 Нейросети «Яндекса» распознали тексты дореволюционного «Коммерсанта» и помогли обеспечить по ним удобный поиск 1
05.07.2024 12 млн архивных документов в «Яндексе» помогают россиянам найти предков 1
07.06.2024 Нейросети «Яндекса» помогут найти сведения о предках и исторических событиях в справочниках XIX–XX веков 1
20.05.2024 Napoleon IT и ИТМО разработали ИИ-ассистента для конспектирования онлайн-встреч 1
25.01.2024 Нейросеть «Яндекса» за год расшифровала более 10 млн страниц исторических документов в «Поиске по архивам» 2
22.09.2021 Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
16.09.2014 Google выпустил Android-приложение «Google Play Пресса» 1
19.02.2013 «НТВ плюс» возвращает права на трансляцию матчей АПЛ 1
02.12.2010 Highscreen Alex: тест электронной "читалки" с двумя экранами и Android 1
02.04.2007 Совет директоров IFC одобрил выделение "Проф-Медиа" кредита на $50 млн. 1
29.10.2003 Каспаров сыграет с компьютером на виртуальной доске 1
29.10.2003 Каспаров сыграет с компьютером на виртуальной доске 1
21.06.2002 Неделя в Сети: расцвет рекламы, емэйлозависимость и душа персиянки 1
14.06.2002 "Советский спорт" обзавелся спортивным порталом 1
07.02.2002 Государственный интернет-канал "Россия" представляет портал "РТР-Спорт.Ru" 1
28.05.2001 Семинар по спортивным ресурсам в интернете 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Советский спорт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7415 6
Google LLC 11823 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 2
VK - Mail.ru Group 3458 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 293 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
МегаФон 8940 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
Ростелеком 9742 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 330 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 340 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 331 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
maam 1 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Microsoft Corporation 24667 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 1
Webscan Technologies - Вебскан Текнолоджис 21 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 52 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 164 2
ЦИАН - CIAN 137 1
Superjob - Суперджоб 527 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 235 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Альфа-Банк 1778 1
Почта России ПАО 2119 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 664 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 149 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Лента - Утконос 177 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 1
Barnes & Noble 129 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
ЗУН - Zoon 15 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1088 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Фонд Росконгресс 18 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
United States Chess Federation - Федерация шахмат США - Шахматная федерация США 2 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 3
Оцифровка - Digitization 4569 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4615 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7408 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3876 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3902 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2129 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5912 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 985 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7057 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9215 1
Google Android устройства-девайсы 727 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1485 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6054 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9358 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4507 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4895 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6401 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12521 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9660 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11105 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1469 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2276 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6466 1
Google Android 14058 2
Google Play - Google Store - Android Market 3304 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2047 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 114 1
Vobis Highscreen 66 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 508 1
Apple - App Store 2899 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Яндекс.Маркет 948 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
ЛитРес Самиздат 18 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Drom.ru 11 1
Архивный фонд РФ 101 1
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 67 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 5 1
Meta - Facebook Open Graph 8 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 587 1
Каспаров Гарри 56 2
Климарев Михаил 48 1
Шадаев Максут 1015 1
Шилкин Григорий 3 1
Гридасов Станислав 1 1
Воронцов Константин 15 1
Элдин Леонид 1 1
Королев Сергей 43 1
Комаров Алексей 13 1
Хрущев Виктор 1 1
Кикнадзе Василий 1 1
Зыков Владимир 7 1
Хохлов Дмитрий 9 1
Пашковский Михаил 2 1
Енгибаров Георгий 1 1
Малорян Владимир 1 1
Путин Владимир 3187 1
Орловский Виктор 381 1
Прайс Константин 18 1
Лесин Михаил 28 1
Гутницкий Дмитрий 4 1
Григорьева Екатерина 2 1
Войскунский Александр 2 1
Greenfield David - Гринфилд Дэвид 3 1
Ellwood Mark - Элвуд Марк 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 3
Украина 7627 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 669 2
Россия - СФО - Иркутская область 1106 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 651 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Китай - Тайвань 3999 1
Азия - Азиатский регион 5555 1
Испания - Королевство 3716 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7489 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1176 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2681 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 941 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 393 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 692 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 585 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17472 1
Польша - Республика 1964 1
Германия - Федеративная Республика 12705 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Россия - ЦФО - Калужская область 986 1
Болгария - Республика 776 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Германия - Берлин 715 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 801 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5889 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 3
Спорт - Футбол 649 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1638 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10001 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 2
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Спорт - Шахматы - Chess 243 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6185 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 682 1
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Ergonomics - Эргономика 1601 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3560 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
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Английский язык 6657 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5997 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6952 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 183 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5805 1
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1265 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2956 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 531 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 312 1
Евангелие 8 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 161 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5039 1
Цензура - Свобода слово 495 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7535 1
Вечерняя Москва - газета 11 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1890 4
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 3
РИА Новости 922 2
Ведомости 1019 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 2
Радио России - радиостанция 49 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 2
Комсомольская правда ИД 67 2
Российская газета 271 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 2
АиФ - Аргументы и факты 47 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 2
Cosmopolitan 25 2
Из рук в руки - irr.ru 66 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
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