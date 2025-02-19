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Индексная книга (каталог) CNews*
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Персидский язык фарси



19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ 1
18.05.2023 Программы-вымогатели LokiLocker и BlackBit атакуют российский бизнес 1
21.04.2022 «Сбер» представил версию нейросети GPT-3, способную генерировать тексты на 61 языке мира 1
26.07.2021 Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана 1
21.06.2018 ESEТ обнаружила новый троян, управляющий зараженными устройствами через Telegram 1
07.03.2017 Новая программа-стиратель уничтожает данные на ПК и шпионит за жертвами 1
31.10.2012 Международный союз электросвязи осудил спутниковое глушение 1
31.10.2012 Россия начала ретранслировать иранские спутниковые телеканалы 1
31.10.2012 Евросоюз запретил Ирану вещать на своей территории 1
19.10.2012 Иранские спутниковые телеканалы стали недоступны в Европе 1
03.08.2012 «Би-би-си» начинает музыкальные трансляции для Ирана 1
17.07.2012 Euronews придет в Грецию, Африку и на Карибы 1
10.07.2012 «Голос Америки» регулярно принимает почти четверть населения Ирана 1
27.06.2012 Иран против Eutelsat: кто победит? 1
28.05.2012 BBC World News принимают в 330 млн домохозяйств 1
24.05.2012 Расширенный вариант «Евровидения 2012» можно смотреть через спутники 1
27.03.2012 Европейская комиссия поможет Португалии оплачивать свою долю в Euronews 1
01.03.2012 Арабский мир становится лидером спутникового глушения 2
22.02.2012 Европейский вещательный союз против спутникового глушения 1
10.03.2011 Персидская серная смерть: восстановлены подробности древнейшей химатаки 1
21.02.2011 Пакистан возобновляет вещание на русском языке 1
28.12.2010 Иран косвенно признал успех спутникового телеканала «Би-би-си» на персидском языке 1
08.12.2008 Иран испытал новую ракету средней дальности 1
05.11.2008 Портал MyHeritage переведен еще на девять языков 1
18.09.2008 В Персидском заливе произошло сильное землетрясение 1
01.09.2008 Стартовал конкурс лучших блогов Best Of Blogs-2008 1
10.07.2008 Иран провел новые ракетные испытания 1
28.01.2008 Blogger пришел на Ближний Восток 1
15.11.2007 МСЭ, ICANN и ЮНЕСКО договорились о сотрудничестве по многоязычным доменам 1
12.10.2007 ICANN начнет тестирование доменов на русском 1
31.08.2007 Сегодня весь мир отмечает День блога 1
23.05.2007 Армения все-таки оцифрует бесценные научные манускрипты 1
13.02.2007 "Книгой года" в Иране стала монография российского ученого 1
13.11.2006 Василий Уткин - лучший корпоративный BOBs-блоггер 1
23.10.2006 Цензура: домашний интернет ограничат в скорости 1
23.10.2006 Иран ограничил скорость домашнего интернета 1
19.10.2006 В Иране снизили скорость передачи данных в Сети 1
14.08.2006 Президент страны завел онлайн-дневник 1
03.04.2006 Иран провел испытания принципиально новой торпеды 1
03.04.2006 Иран провел испытания принципиально новой торпеды 1

Публикаций - 45, упоминаний - 46

Персидский язык и организации, системы, технологии, персоны:

Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 6
Google LLC 11823 4
Telegram Group 2020 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 340 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 316 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1426 1
ESET - ESET Software 1134 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Yandex - Яндекс 7415 1
Microsoft Corporation 24667 1
Cisco Systems 5122 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 1
Comcast 221 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
InfoWatch - Инфовотч 1018 1
Yahoo! 3698 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
TCI - Telecommunication Company of Iran 9 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 1
Hispasat 14 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 1
Webscan Technologies - Вебскан Текнолоджис 21 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2730 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
eBay Inc 1622 1
BSE - Bremen Stock Exchange - Bremer Börse - Бременская фондовая биржа 2 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
Yara - Яра 15 1
Резонанс НПП 370 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 6
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 38 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1525 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1164 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1138 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 464 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 504 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 28 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 5
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 49 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 2
IFF - Internet Freedom Foundation 5 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Sunlight Foundation 4 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6981 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 11
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3764 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 6
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2908 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1128 6
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 239 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4895 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12702 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9798 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2281 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16195 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3876 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 3
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5043 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7442 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2014 2
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10014 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7057 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2951 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6401 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2241 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 655 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 658 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3090 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6054 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 8
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 79 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
Google Play - Google Store - Android Market 3304 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 609 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол - Золотой щит - Golden Shield Project 49 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 94 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 428 1
Google Blogger - Google BlogSpot 109 1
Google VirusTotal 82 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 250 1
Сбер - Сбердиск 13 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 27 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Microsoft Windows 15722 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 32 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 3
IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting - Голос Исламской Республики Иран 3 3
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 3
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 3
AP - Associated Press 2004 2
NEWSru.com 229 2
Deutsche Welle - Телеканал 46 2
Euronews - телеканал 46 2
EBU - European Broadcasting Union - Европейский вещательный союз 15 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1217 1
NYT - The New York Times 1056 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 651 1
The Guardian - Британская газета 362 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
National Geographic 95 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Newsweek 38 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
RNW - Radio Netherlands Worldwide - Международное радио Нидерландов 1 1
RTP - Rádio e Televisão de Portugal 4 1
Советский спорт 18 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
Internet Stock Report 994 1
S&P 500 558 1
Thomson Financial - Thomson First Call 382 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 140 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 9 1
МГУ Научная библиотека 1 1
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
День молодёжи - 27 июня 902 1
Apple Expo 11 1
МТС Телеком Идея 52 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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