F6 F.A.С.С.T. Managed XDR F6 MDP F6 Malware Detonation Platform


  • Решение Managed XDR от компании F.A.C.C.T. обеспечивает защиту от программ-шифровальщиков, банковских троянов, шпионов, бэкдоров, вредоносных скриптов и скрытых каналов передачи данных как внутри, так и за пределами защищенного периметра. Система предотвращает доставку вредоносного ПО, фишинга и проведение BEC-атак, использует технологии машинного обучения и  искусственного интеллекта для детектирования спама в корпоративной почте, а также обнаружения использования скрытых каналов передачи информации в трафике (NTA). Наличие единой XDR-консоли позволяет искать следы недетектируемых угроз, исследуя данные об активности на хостах организации, включая телеметрию, метаданные, логи, NetFlow, что облегчает проведение реагирования на инциденты.
  • Модуль Malware Detonation Platform решения F6 Managed XDR — это продвинутая «песочница» (Sandbox), которая принудительно вскрывает — «детонирует», а затем проверяет потенциально опасные файлы и ссылки в изолированной виртуальной среде. Благодаря этому MDP защищает корпоративную почту, серверы, рабочие станции и сетевой трафик компании от всех типов современных киберугроз и ВПО: стилеров, кейлоггеров, вирусов и шифровальщиков, минимизирует риски утечек данных.

20.11.2025 F6 Malware Detonation Platform интегрирована c «Гарда NDR» 2
29.10.2025 OCS расширяет ИБ-направление флагманскими решениями F6 1
28.10.2025 F6: группа Cloud Atlas атаковала агрокомпании приглашением на форум по растениеводству 1
26.09.2025 Киберпреступная группа Hive0117 атаковала более 50 компаний России и Казахстана под видом ФССП 1
24.09.2025 Linux под защитой: F6 представила EDR 3.0 с поддержкой отечественных ОС 2
31.07.2025 F6 вскрыла Pay2Key: новая программа-вымогатель атакует российские компании 1
26.06.2025 Аналитики F6 обнаружили вредоносные программы в бесплатных онлайн-библиотеках 1
24.06.2025 Теперь и для Linux: продвинутая «песочница» F6 Malware Detonation Platform поддерживает российские ОС 2
26.03.2025 У доверчивых россиянок аферисты под видом салонов красоты крадут деньги через соцсети и мессенджеры 1
03.03.2025 Серверы ITpod успешно прошли тест на совместимость с решением F6 Managed XDR 2
19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ 1
17.02.2025 Бывшая Group-IB второй раз за два года сменила собственников и название 1
17.02.2025 F6 — новое имя в мире кибербезопасности 1
31.01.2025 Перезагрузка от Rezet: кибершпионская группировка снова атакует промышленные предприятия России 1
15.01.2025 F.A.C.C.T. обнаружила новые атаки проукраинских кибершпионов Sticky Werewolf 1
21.11.2024 Подтверждена совместимость ИБ-решения Managed XDR с «Ред ОС» 2
07.11.2024 F.A.C.C.T. назвала новых лидеров по рассылке вредоносного софта по почте 1
20.09.2024 «Первый Бит» и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
02.08.2024 Хакеры прячут трояны в почтовых вложениях. Самые опасные письма - с файлами RAR и ZIP 1
31.07.2024 Что скрывают письма: в 97% обнаруженных рассылок вредоносные программы были спрятаны во вложениях 1
25.07.2024 Зафиксированы новые масштабные кибератаки группы ТА558 на предприятия России и Беларуси 1
26.06.2024 Новая группа ReaverBits атакует российские компании 1
20.06.2024 F.A.C.C.T. обнаружила более 1000 ресурсов, заражавших пользователей шпионами и стилерами под видом установки взломанного софта 1
02.04.2024 Sitronics Group и F.A.С.С.T. объединили усилия в борьбе с киберугрозами 1
22.02.2024 Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели 1
13.02.2024 Фишинг по вторникам: эксперты F.A.С.С.T. обозначили тенденции вредоносных рассылок 1
19.12.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

 1
22.11.2023 F.A.C.C.T. и «Кредо-С» защитили российскую финансовую компанию от 125 тыс. кибератак 2
12.09.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности

 1
12.07.2023 Группировка XDSpy атаковала российские организации от имени МЧС 1
06.07.2023 Компания F.A.С.С.T. создала Центр кибербезопасности 1
20.06.2023 Подтверждена совместимость серверов «Инферит техника» с решениями F.A.C.C.T. 1
04.05.2023 Хакеры массово атакуют российские компании, прикидываясь известным поставщиком электрооборудования 1
13.02.2023 Крупнейшие российские ИТ-компании атакованы Китаем 1
13.02.2023 Group-IB обнаружила связь кибератак на ИТ-компании с группой Tonto Team 2
13.02.2023 Как ИТ-компании могут помочь вузам готовить специалистов 1
18.10.2022 Group-IB открыла первую лабораторию информационной безопасности в ИТ-центре МАИ 2

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 786 37
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 62 3
Tonto team - Хакерская группировка 5 2
ReaverBits - Хакерская группировка 4 2
Yandex - Яндекс 8362 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14088 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1488 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1370 2
CactusPete - Хакерская группировка 5 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5249 2
Microsoft Corporation 25211 2
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 2
CloudEyE 8 2
Wemake - Мы сделаем 1 1
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 27 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
Lazy Koala - Хакерская группировка 6 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 56 1
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 8 1
Obstinate Mogwai - Хакерская группировка 7 1
Librarian Likho - Librarian Ghouls - Rare Werewolf - Rezet - Хакерская группировка 8 1
PhantomCore - Хакерская группировка 9 1
Head Mare - Хакерская группировка 15 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3301 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4484 1
МегаФон 9825 1
Huawei 4203 1
Intel Corporation 12521 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1129 1
8920 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2249 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 619 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9179 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1213 1
АйТи 1435 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 96 1
Anonymous - Хакерская группировка 77 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Softline - Софтлайн 3237 1
Ред Софт - Red Soft 976 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8088 1
Возрождение - Коммерческий банк 350 1
Superjob - Суперджоб 691 1
Синара ГК - Sinara Group 114 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1389 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Microsoft - LinkedIn 677 1
Tesla Motors 423 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12774 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4843 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3105 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3388 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2144 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5757 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3345 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5201 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1405 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1450 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 344 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 261 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31445 35
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13564 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72583 21
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1735 15
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 787 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13295 13
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2342 13
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2310 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7561 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56820 11
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3137 11
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 200 10
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 318 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2669 9
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3261 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5853 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31805 8
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 933 8
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2584 8
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 858 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 983 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5349 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7733 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22896 6
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 444 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22868 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3485 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27072 5
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 307 5
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 139 5
Hacktivism - Хактивизм 266 4
Кибербезопасность - CSAM - Cybersecurity Asset Management - ASM - Attack Surface Management - EASM - External Attack Surface Management - CAASM - Cyber Asset Attack Surface Management 31 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17679 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16655 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5834 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9723 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8647 4
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 250 4
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 106 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 422 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5141 7
Linux OS 10837 7
Microsoft Office 3931 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 616 5
F6 - F.A.C.C.T. Business Email Protection 9 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2335 4
Google Gmail 980 4
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 254 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1313 4
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 3
Microsoft Windows 16279 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 918 3
United Internet - GMX Mail - Global Message eXchange 3 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5795 2
Microsoft Surface - Планшет 439 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 864 2
Google Android 14626 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 171 1
ITG - ITglobal.com - vStack-R 3 1
NFCGate 17 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCI 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 295 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1776 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 118 1
Apple macOS 2231 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1283 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 615 1
C/C++ - Язык программирования 838 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 53 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 25 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 34 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 416 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 359 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 52 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 123 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7331 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 120 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1507 1
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 25 1
Баулин Валерий 52 12
Каргалев Ярослав 22 6
Меркулова Анастасия 5 2
Халилов Егор 5 2
Черников Дмитрий 12 2
Соколов Александр 47 2
Кислицин Никита 14 2
Микушев Сергей 4 1
Долголаптева Кристина 1 1
Зинин Игорь 5 1
Дробинцев Павел 1 1
Мельников Артем 3 1
Черенков Роман 1 1
Мерцалов Денис 3 1
Досымбекова Марьяна 1 1
Борняков Илья 42 1
Липницкая Татьяна 1 1
Шадаев Максут 1130 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Янкин Андрей 45 1
Дугин Андрей 32 1
Ендовицкий Дмитрий 5 1
Зуев Евгений 4 1
Тихонова Анастасия 5 1
Залевский Игорь 7 1
Переверзев Алексей 8 1
Крылов Сергей 16 1
Золотых Николай 3 1
Старожук Евгений 2 1
Рустамов Рустам 511 1
Мантуров Денис 119 1
Сачков Илья 125 1
Максимов Юрий 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 155937 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14461 14
Беларусь - Белоруссия 6013 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18113 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53358 2
Европа 24607 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45538 2
Южная Корея - Республика 6844 2
Япония 13522 2
Китай - Тайвань 4124 2
Украина 7779 2
Европа Восточная 3121 1
Норвегия - Королевство 1830 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18482 1
Казахстан - Республика 5782 1
Армения - Республика 2367 1
Индия - Bharat 5673 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1348 1
Узбекистан - Республика 1862 1
Америка Латинская 1877 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 886 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1068 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 708 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 344 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 570 1
Польша - Республика 1999 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54756 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51053 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4922 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10159 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31662 6
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 831 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11392 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3688 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11692 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25834 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8889 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6884 4
Энергетика - Energy - Energetically 5497 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6050 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6920 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1742 3
Образование в России 2533 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6275 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10670 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3062 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1340 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 563 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6224 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1060 2
Английский язык 6858 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 372 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2638 2
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5282 2
Аудит - аудиторский услуги 3069 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 432 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4230 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2761 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14998 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 943 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1498 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 995 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5247 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 270 1
Forbes - Форбс 905 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3729 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 660 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 218 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1073 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 276 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 514 1
VK Skillbox - Скилбокс 126 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 227 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 597 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 276 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 335 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 259 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 61 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 99 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1243 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 431 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 46 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 116 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 609 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 362 1
