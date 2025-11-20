Получите все материалы CNews по ключевому слову
F6 F.A.С.С.T. Managed XDR F6 MDP F6 Malware Detonation Platform
- Решение Managed XDR от компании F.A.C.C.T. обеспечивает защиту от программ-шифровальщиков, банковских троянов, шпионов, бэкдоров, вредоносных скриптов и скрытых каналов передачи данных как внутри, так и за пределами защищенного периметра. Система предотвращает доставку вредоносного ПО, фишинга и проведение BEC-атак, использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для детектирования спама в корпоративной почте, а также обнаружения использования скрытых каналов передачи информации в трафике (NTA). Наличие единой XDR-консоли позволяет искать следы недетектируемых угроз, исследуя данные об активности на хостах организации, включая телеметрию, метаданные, логи, NetFlow, что облегчает проведение реагирования на инциденты.
- Модуль Malware Detonation Platform решения F6 Managed XDR — это продвинутая «песочница» (Sandbox), которая принудительно вскрывает — «детонирует», а затем проверяет потенциально опасные файлы и ссылки в изолированной виртуальной среде. Благодаря этому MDP защищает корпоративную почту, серверы, рабочие станции и сетевой трафик компании от всех типов современных киберугроз и ВПО: стилеров, кейлоггеров, вирусов и шифровальщиков, минимизирует риски утечек данных.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
F6 и организации, системы, технологии, персоны:
|Баулин Валерий 52 12
|Каргалев Ярослав 22 6
|Меркулова Анастасия 5 2
|Халилов Егор 5 2
|Черников Дмитрий 12 2
|Соколов Александр 47 2
|Кислицин Никита 14 2
|Микушев Сергей 4 1
|Долголаптева Кристина 1 1
|Зинин Игорь 5 1
|Дробинцев Павел 1 1
|Мельников Артем 3 1
|Черенков Роман 1 1
|Мерцалов Денис 3 1
|Досымбекова Марьяна 1 1
|Борняков Илья 42 1
|Липницкая Татьяна 1 1
|Шадаев Максут 1130 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Янкин Андрей 45 1
|Дугин Андрей 32 1
|Ендовицкий Дмитрий 5 1
|Зуев Евгений 4 1
|Тихонова Анастасия 5 1
|Залевский Игорь 7 1
|Переверзев Алексей 8 1
|Крылов Сергей 16 1
|Золотых Николай 3 1
|Старожук Евгений 2 1
|Рустамов Рустам 511 1
|Мантуров Денис 119 1
|Сачков Илья 125 1
|Максимов Юрий 34 1
|Forbes - Форбс 905 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3729 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 1
|РАЭК - Экономика Рунета 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401092, в очереди разбора - 732776.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.