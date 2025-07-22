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Куган Владислав
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|Операция «Ликвидация»: аналитики F6 помогли заблокировать инфраструктуру киберпреступной группы NyashTeam 1
|22.10.2024
|F.A.C.C.T. зафиксировал 50% рост публикаций данных скомпрометированных карт белорусских банков 1
Куган Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 649 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 1
|Беларусь - Белоруссия 5902 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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