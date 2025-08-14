Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180894
ИКТ 14067
Организации 10940
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26023
Персоны 77818
География 2912
Статьи 1540
Пресса 1239
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2695
Мероприятия 865

Kinsing Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 F6 проанализировала первые масштабные атаки группы Kinsing на российские компании 1
02.02.2024 Критическая «дыра» в фундаментальной библиотеке позволяет взломать Ubuntu, Fedora и Debian и другие дистрибутивы Linux 1
26.09.2023 Уязвимость в ПО Openfire открывает несанкционированный доступ к скомпрометированным серверам 1
21.12.2021 В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Kinsing и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1534 2
Conti - Хакерская группировка 39 1
Dr.Web - Доктор Веб 1268 1
Microsoft Corporation 25003 1
Bitdefender 158 1
Qualys 68 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1256 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 43 1
ASF - Apache Software Foundation 216 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6615 3
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 328 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30036 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31112 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13254 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 985 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3066 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16515 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4266 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 79 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 826 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 165 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 853 1
Log4Shell - LogJam, LogJ - уязвимость 19 1
HTTP POST 35 1
W3C - WebSocket 49 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3193 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 237 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4513 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7895 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2189 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25342 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2845 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11777 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 754 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2648 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4876 3
Linux OS 10550 2
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 16 1
Linux - Debian GNU 511 1
GNU C Library Glibc 30 1
Broadcom - VMware Center Server 2 1
Apache Logging Project - Log4j 27 1
Apache Flink 8 1
Apache Druid 2 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 309 1
Microsoft Windows 16072 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 909 1
Oracle Java - язык программирования 3267 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 109 1
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 32 1
Мельникова Анастасия 428 2
Abbasi Saeed - Аббаси Саид 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17731 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52879 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2536 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще