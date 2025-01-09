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Log4Shell LogJam, LogJ уязвимость



09.01.2025 Каждая вторая популярная у российских разработчиков библиотека с открытым кодом содержит уязвимости. 1
20.09.2024 Positive Technologies: хакеры для проведения атак используют VPN для удаленного доступа 1
21.05.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по ландшафту киберугроз в России и СНГ 1
27.02.2024 Angara Security запускает услугу по внедрению доверенного репозитория на базе ИT-инфраструктуры заказчиков 1
24.10.2023 Cloud Advisor обеспечивает защиту кластеров Kubernetes 1
25.08.2023 Управление на основе данных: как выбрать АРМ-систему 1
16.01.2023 Больше половины атак в 2022 г. было совершено квалифицированными злоумышленниками 1
07.11.2022 ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену? 1
12.09.2022 ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США 1
13.04.2022 Брешь во фреймворке Java Spring распахнула хакерам прямой путь к ПК с созданными с его помощью приложениями 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1
01.02.2022 Хакеры с «русскими связями» шантажируют поставщика комплектующих для Apple и Tesla 1
22.12.2021 В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell 1
21.12.2021 В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты 1
17.12.2021 Дочерняя компания «Сбера» BI.ZONE выложила в открытый доступ инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью 1
16.12.2021 «Инфосистемы джет» поможет российским компаниями защититься от критичной уязвимости Log4Shell 1
15.12.2021 Эксперты Eset назвали страны, в наибольшей степени подверженные риску из-за уязвимости Log4Shell 1
15.12.2021 Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Log4Shell и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 5
Apple Inc 12100 3
Microsoft Corporation 24625 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Google LLC 11775 2
GitHub 814 2
Broadcom - VMware 2359 2
Conti - Хакерская группировка 37 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Ростелеком 9700 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Citrix Systems 812 1
ESET - ESET Software 1133 1
Red Hat 1305 1
X Corp - Twitter 2845 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Oracle Corporation 6688 1
Dell EMC 5027 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Trend Micro 601 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
Nutanix 98 1
Pure Storage 53 1
Bitdefender 156 1
Cloudflare 104 1
Cybereason 8 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Cisco Systems 5114 1
Fortinet 387 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Defender 128 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 1
Radware 58 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Tesla Motors 396 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Абсолют Банк 230 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
ASF - Apache Software Foundation 206 3
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 17
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 9
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 4
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Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 3
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 85 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 12
Apache Logging Project - Log4j 25 6
Oracle Java - язык программирования 3075 5
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 5
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 97 4
Microsoft Windows 15656 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 2
Apache Flink 7 2
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 29 2
Apache Druid 2 2
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 14 2
Linux OS 9936 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 39 1
Broadcom - VMware Center Server 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Ether - криптовалюта 18 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 105 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 116 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 13 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Tencent QQ - мессенджер 41 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 26 1
Microsoft Exchange 1714 1
Broadcom - VMware - Spring Cloud 2 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 32 1
Мельникова Анастасия 371 3
Зайцев Михаил 260 2
Кузнецов Станислав 127 1
Чернов Даниил 79 1
Самарцев Дмитрий 9 1
Воронин Илья 5 1
Ковач Роман 2 1
Ложкин Руслан 34 1
Севостьянов Александр 15 1
Нуйкин Андрей 47 1
Сергеев Михаил 108 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Косарим Руслан 7 1
Киселёв Алексей 60 1
Хомутов Дмитрий 31 1
Терехов Андрей 39 1
Дрозд Алексей 18 1
Минаев Андрей 15 1
Худякова Софья 3 1
Вакациенко Владимир 1 1
Куканов Антон 6 1
Арбатский Андрей 1 1
Измайлов Сергей 1 1
Новиков Алексей 59 1
Рысаева Ксения 3 1
Попов Игорь 15 1
Нетребин Дмитрий 3 1
Кулешов Иван 4 1
Товстолип Александр 3 1
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 6 1
Крюков Константин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Индия - Bharat 5432 1
Европа Восточная 3075 1
Нидерланды 3517 1
США - Флорида 765 1
США - Техас 989 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Европа 21767 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Английский язык 6634 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
BleepingComputer - Издание 337 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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