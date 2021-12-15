Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Эксперты Eset назвали страны, в наибольшей степени подверженные риску из-за уязвимости Log4Shell

Команда исследователей ИБ-компании Eset изучила географию попыток эксплуатации уязвимости в утилите ведения журналов Log4j (CVE-2021-44228), получившую название Log4Shell. Лидерами антирейтинга стали США, Великобритания, Турция, Германия и Нидерланды. В России критического всплеска сканирований на предмет наличия уязвимости пока зафиксировано не было.

Директор по исследованиям Eset Роман Ковач сказал: «Сотни тысяч обнаружений подтверждает, что это масштабная проблема, которая не исчезнет в ближайшее время. Конечно, злоумышленники тестируют множество вариантов эксплойтов, но не все попытки эксплуатации обязательно злонамеренные. Некоторые из них могут быть безобидными. Дело в том, что компании, занимающиеся информационными технологиями, а также независимые тестировщики на проникновение также проверяют эксплойты – в целях защиты».

CVE-2021-44228 с индексом опасности 10 из 10 представляет собой уязвимость удаленного выполнения кода (RCE), которая позволяет злоумышленнику запускать код по своему выбору на уязвимом сервере. Если происходит проникновение в локальную сеть, то хакером могут быть использованы даже внутренние системы, не подключенные к интернету. То есть злоумышленнику не требуется физический доступ для запуска произвольного кода, который может привести к полному контролю над уязвимыми системами и краже конфиденциальных данных.

11 декабря 2021 г. модуль защиты от сетевых атак Eset получил обновление для обнаружения этой уязвимости. Также компания Eset выпустила средство обнаружения эксплойтов Log4Shell, которые могут присутствовать как во входящем, так и в исходящем трафике в системах Windows. Таким образом, злоумышленники, пытающиеся воспользоваться уязвимостью, будут заблокированы. Детектирование попыток использования эксплойтов было развернуто со следующими именами обнаружения: JAVA / Exploit.CVE-2021-44228; JAVA / Exploit.CVE-2021-44228.B.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры украли полмиллиарда рублей со счета Центробанка России

Нелегальный «пробив» россиян в банках и государственных базах данных кратно подорожал. Кто в этом виноват?

Один из самых разыскиваемых «русских хакеров» живет роскошной жизнью в сибирской глубинке. Фото

В России строят отечественный сервис по покупке хакерских услуг взамен заграничных

В России создана самоуничтожающаяся флешка с детонатором для истинных параноиков

Обиженный Microsoft хакер опубликовал секрет превращения любого пользователя в админа. Работает во всех Windows

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

Показать еще

Наука

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022