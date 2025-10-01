Разделы

Вакациенко Владимир


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 Security Vision выступит Золотым партнёром форума GIS DAYS 2025 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вакациенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1079 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5164 1
Ростелеком 10144 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 452 1
Fortinet 399 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 321 1
Ideco - Айдеко 95 1
Radware 60 1
Volkswagen Group - VW 291 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 504 1
Абсолют Банк 240 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1754 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 121 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4713 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5159 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 195 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 847 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 421 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8004 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14477 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13270 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8089 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6844 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1036 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3096 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4347 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7666 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 36 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11996 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2323 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3395 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 730 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2999 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11738 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 1
DevOps - Development и Operations 1018 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9716 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12117 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4470 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 947 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1308 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4300 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2568 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7226 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7374 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2629 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5234 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 976 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 254 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 189 1
Apache Logging Project - Log4j 27 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 76 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5020 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 46 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 39 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 193 1
Fortinet FortiAI 1 1
Fortinet FortiEDR 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Ложкин Руслан 34 1
Севостьянов Александр 16 1
Нуйкин Андрей 50 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Косарим Руслан 7 1
Дрозд Алексей 20 1
Киселёв Алексей 78 1
Куканов Антон 6 1
Измайлов Сергей 1 1
Терехов Андрей 40 1
Арбатский Андрей 1 1
Худякова Софья 3 1
Минаев Андрей 15 1
Хомутов Дмитрий 47 1
Товстолип Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13494 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7966 1
Европа 24540 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 539 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5742 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9853 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11573 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4594 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1637 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2262 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2890 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 788 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2610 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 849 1
Аудит - аудиторский услуги 2977 1
