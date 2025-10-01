Разделы

Security Vision выступит Золотым партнёром форума GIS DAYS 2025

Security Vision, ведущий российский разработчик решений в области кибербезопасности, выступит в качестве Золотого партнёра на GIS DAYS 2025. Один из главных отраслевых форумов, организованный компанией «Газинформсервис», соберёт на одной площадке ведущих экспертов индустрии, представителей государственных органов и топ-менеджеров крупнейших ИТ- и ИБ-компаний для обсуждения вызовов цифровой эпохи: от безопасности ИИ до управления уязвимостями и оперативного реагирования на инциденты.

В рамках GIS DAYS специалисты Security Vision представят экспертные доклады в Санкт-Петербурге и Москве, раскрывая актуальные подходы к построению современных систем защиты.

В первый день мероприятия 1 октября в Санкт-Петербурге Александр Падурин, руководитель группы коммерческого пресейла Security Vision, выступит с докладом «Возможно ли построение “открытой” ИБ-экосистемы?» на сессии «Актуальные вопросы кибербезопасности».

В своем выступлении эксперт рассмотрит, как как сохранить баланс между технологиями, процессами и человеческим фактором при помощи автоматизации, оркестрации и ML.

3 октября в Москве презентуют свои доклады трое специалистов Security Vision:

  • Леонид Ильин, эксперт Security Vision, в ходе технического трека «Оптимум защиты, или Броня за 7 шагов» выступит на тему «Путь от автоматизации процесса до комплексного решения управления уязвимостями». Доклад будет посвящен практическому пути трансформации процессов управления уязвимостями — от точечной автоматизации до построения единой, масштабируемой системы.
  • Владимир Вакациенко, эксперт Security Vision, на сессии «Актуальные вопросы ИБ» выступит с докладом «Расширение возможностей по детектированию киберинцидентов с помощью технологий искусственного интеллекта». Спикер представит кейсы и подходы, позволяющие повысить точность и скорость обнаружения угроз с использованием ИИ-технологий.
  • Владимир Потапов, руководитель отдела экспертизы и аналитики Security Vision, в рамках сессии «Киберустойчивость» презентует доклад «Разработка экспертных ML-моделей для экосистемы продуктов ИБ». Эксперт раскроет методологию оценки критичности активов и покажет, как она влияет на выбор и настройку средств защиты в комплексной ИБ-экосистеме.

«GIS DAYS можно с уверенностью назвать одним из самых ключевых событий для всей индустрии кибербезопасности. Для Security Vision большая честь быть Золотым партнёром мероприятия: мы привозим не просто презентации, а реальный опыт, проверенные решения и готовность участия в дискуссиях о том, как строить ИБ-экосистемы будущего уже сегодня», - прокомментировала Екатерина Черун, коммерческий директор Security Vision.

Также в дни форума на стендах Security Vision в Санкт-Петербурге и в Москве можно будет познакомиться с новейшими разработками компании, получить персональные консультации от ведущих экспертов и узнать, какие решения помогают обеспечить надёжную защиту в условиях современных киберугроз.

«Мы рады видеть компанию Security Vision в качестве Золотого партнёра форума GIS DAYS 2025. Участие компании Security Vision, выступления экспертов станут важным вкладом в профессиональный диалог о будущем кибербезопасности в России», - отметил Григорий Ковшов, руководитель службы маркетинга компании «Газинформсервис».

