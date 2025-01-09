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Черун Екатерина



09.01.2025 Интернет-магазин Softline станет первой площадкой для продаж сканера безопасности Security Vision 1
02.08.2024 «Газинформсервис» укрепляет оборону решением от Security Vision 1
17.01.2024 Security Vision и «Газинформсервис» объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности 1
01.11.2023 «Код безопасности» и Security Vision стали технологическими партнерами 1
06.07.2022 Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты 1
03.02.2021 В Security Vision назначен коммерческий директор 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Черун Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 5
Газинформсервис - ГИС 272 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Check Point Software Technologies 760 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Merlion - Мерлион 793 1
Ростелеком 9700 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Код Безопасности 616 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Альфа-Банк 1769 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Почта России ПАО 2112 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 194 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Website URL - Uniform Resource Locator 875 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
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Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 160 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
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