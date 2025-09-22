Разделы

Security Vision и ИТ-парк объединяют усилия для развития кибербезопасности в Республике Татарстан

Компания Security Vision, российский разработчик решений в области автоматизации процессов кибербезопасности, и технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (Казань) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Целью соглашения является совместная работа по развитию проектов в сфере информационной безопасности в Республике Татарстан.

Соглашение предусматривает установление организационных и информационных связей между Security Vision и ИТ-парком, а также объединение усилий для стратегического взаимодействия в области кибербезопасности. Стороны планируют сотрудничать в различных направлениях, представляющих взаимный интерес, включая научно-образовательные инициативы.

«Мы рады объявить о партнерстве с ИТ-парком, ведущим технологическим центром Республики Татарстан, – отметила коммерческий директор Security Vision Екатерина Черун. – Это сотрудничество позволит нам более эффективно внедрять передовые решения Security Vision в регионе и способствовать развитию компетенций в области кибербезопасности».

«ИТ-парк всегда стремится к поддержке инновационных компаний, передовых для отрасли цифровых решений и развитию ИТ-отрасли в Республике Татарстан, – сказал директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк”» Руслан Власов. – Сотрудничество с Security Vision, лидером рынка кибербезопасности, позволит предоставить нашим резидентам доступ к передовым технологиям и экспертизе в этой важной области».

Подписанное соглашение не исключает и другие направления сотрудничества, которые могут быть согласованы сторонами в будущем.

