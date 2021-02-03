В Security Vision назначен коммерческий директор

За продажи и развитие бизнеса ГК «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision) будет отвечать Екатерина Черун – она присоединилась к команде в должности коммерческого директора.

Екатерина имеет богатый опыт работы в компаниях – производителях продуктов для обеспечения информационной безопасности, таких как Infowatch, Check Point, Positive Technologies. В сфере ИБ Екатерина работает с 2013 г., до этого на протяжении пяти лет она успешно занималась продажами и развитием бизнеса в ИТ-сфере в рамках компании «Мерлион».

За плечами Екатерины успешная реализация крупных проектов для ряда госструктур, финансового сектора, телекома, ритейла, медиа. Она имеет заслуженную репутацию высокоэффективного специалиста в области продаж, отмечают в Security Vision.

В компании Екатерина будет выстраивать коммерческий отдел, увеличивать присутствие Security Vision на Enterprise-рынке и развивать отношения с партнерами.

Екатерина Черун сказала: «Enterprise рынок достаточно зрел для продуктов класса IRP (SOAR), многие компании сейчас идут к построению SOC у себя или рассматривают возможность использовать SOC как услугу. Требования регуляторов подстегивают актуальность данной задачи. Направление SGRC также набирает обороты. Security Vision отлично знает, как решать задачи Enterprise-рынка, крупные игроки доверяют продуктам этого бренда. Я рада присоединиться к команде Security Vision и благодарю за оказанное доверие. Мы ставим себе амбициозные цели и имеем полное понимание, что нужно делать».

Руслан Рахметов, генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность» (бренд Security Vision), отметил: «Рад, что Екатерина присоединилась к команде Security Vision. Направления, на которых специализируется наша команда, востребованы и актуальны как никогда. Мы стремимся выстроить удобные каналы продаж, обеспечить знаниями о продукте и предложить самые действенные и эффективные комплектации платформы для решения задач по автоматизации кибербезопасности наших клиентов как на российском, так и на зарубежных рынках».