Security Vision VS Basic Security Vision Basic


Security Vision VS Basic позволит небольшим компаниям (до 500-IP адресов) проактивно выявлять и устранять слабые места в своей ИT-инфраструктуре до того, как ими смогут воспользоваться злоумышленники. Решение предоставляет понятную оценку общего уровня безопасности системы, помогает определить наиболее критические угрозы и обеспечивает соблюдение требований стратегической безопасности, создавая  фундамент для эффективного управления уязвимостями. Security Vision VS Basic поддерживает полный цикл управления уязвимостями, включая возможность постановки задач IT-службам и контроль их своевременного исполнения внутри интерфейса Security Vision VS Basic, а также интеграцию со сторонними ITSM/SD системами.

08.09.2025 КИИ Basic от Security Vision: защита критической инфраструктуры стала доступнее для СМБ 1
14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
14.05.2025 Security Vision запускает линейку ИБ-продуктов для малого и среднего бизнеса – Security Vision Basic 2
14.05.2025 OCS станет эксклюзивным дистрибьютором новой линейки ИБ-продуктов Security Vision для малого и среднего бизнеса 1

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 227 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 486 2
D-Link - Д-Линк Трейд 377 1
Cisco Systems 5183 1
Microsoft Corporation 25039 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13693 1
Check Point Software Technologies 779 1
Oracle Corporation 6801 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9041 1
Telegram Group 2382 1
Naumen - Наумен 665 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 364 1
Palo Alto Networks 160 1
Qualys 68 1
Skybox Security 30 1
Tenable Security 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7879 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 536 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
Альфа-Банк 1822 1
Северсталь ПАО - Severstal 540 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 497 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4649 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30333 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 905 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2864 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4283 3
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 304 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2530 2
Оцифровка - Digitization 4807 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4309 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2073 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11066 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1031 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9876 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16378 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1344 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4427 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5738 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12039 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3365 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26555 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6501 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 696 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13201 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1359 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4312 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 443 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 559 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1066 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31253 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7648 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 272 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8414 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 936 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22363 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25468 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 785 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 434 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11897 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4951 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 19 2
Microsoft Windows 16118 1
Linux OS 10613 1
Microsoft Office 3884 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 915 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 401 1
Terrasoft Creatio 97 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1448 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 609 1
Microsoft Windows PowerShell 209 1
Docker - Платформа распределённых приложений 400 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 292 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 299 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 56 1
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 1
Redmine 18 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 18 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner 13 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1422 1
OTRS - Open-source Ticket Request System 14 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 16 1
Greenbone Networks GmbH - OpenVAS - Open Vulnerability Assessment System - GNessUs 2 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 11 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 72 1
Скулова Ольга 16 2
Черун Екатерина 7 1
Громова Марина 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11510 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9687 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7178 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3738 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5144 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14621 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3524 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6684 1
Аудит - аудиторский услуги 2949 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 535 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382414, в очереди разбора - 735077.
Создано именных указателей - 182427.
