Security Vision VS Basic Security Vision Basic
Security Vision VS Basic позволит небольшим компаниям (до 500-IP адресов) проактивно выявлять и устранять слабые места в своей ИT-инфраструктуре до того, как ими смогут воспользоваться злоумышленники. Решение предоставляет понятную оценку общего уровня безопасности системы, помогает определить наиболее критические угрозы и обеспечивает соблюдение требований стратегической безопасности, создавая фундамент для эффективного управления уязвимостями. Security Vision VS Basic поддерживает полный цикл управления уязвимостями, включая возможность постановки задач IT-службам и контроль их своевременного исполнения внутри интерфейса Security Vision VS Basic, а также интеграцию со сторонними ITSM/SD системами.
