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Алтэкс-Софт RedCheck

Алтэкс-Софт - RedCheck

Сканер RedCheck – это программный комплекс для поиска и приоритизации уязвимостей, анализа защищенности ИТ-инфраструктуры. Сканер выполняет широкий круг задач в повседневном цикле управления информационной безопасностью. Помимо сетевых и системных проверок на уязвимости, функциональные возможности RedCheck содержат средства контроля соответствия стандартам и политикам безопасности, механизмы оценки защищенности СУБД, систем виртуализации и контейнеризации, контроля целостностиКлючевая особенность сканера безопасности – это работа с унифицированным SCAP-контентом, получаемым из собственного репозитория ИБ OVALdb. Репозиторий содержит уникальные определения детектирования с учетом особенностей отечественных ОС и ПО.

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
03.12.2024 SC SIEM интегрируется со сканерами безопасности 1
02.11.2024 Компания «Алтэкс-Софт» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
07.12.2023 NGR Softlab выпустила обновление SIEM-системы Alertix 1
03.07.2023 «Кросс технолоджис» добавила RedCheck в портфель продуктов 3
18.08.2022 «Алтэкс-софт» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов 3
12.07.2022 «Ростелеком-Солар» запустил первый российский облачный сервис контроля уязвимостей 2
28.04.2022 Netwell объявила о сотрудничестве с «Алтэкс-софт» 2
17.11.2021 «Алтэкс-софт» выпустил новую версию RedCheck, позволяющую находить уязвимости в контейнерах Docker 1
05.06.2018 «Акстел-Безопасность» внедрила систему защиты персональных данных в Новосибирском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 1
07.07.2017 «Алтэкс-Софт» представила новую сертифицированную версию сканера безопасности RedCheck 1
15.05.2017 «Алтэкс-Софт» предложила способы противодействия WannaCrypt 1
11.09.2015 Обновленный RedCheck позволит защититься от криптовирусов 1
19.08.2015 Softline подключила архитектурно-строительный университет Петербурга к Федеральному центру тестирования 1
21.05.2015 База уязвимостей RedCheck сопоставлена с банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК России 2
30.06.2014 RedCheck получил сертификат ФСТЭК России 1
05.11.2013 «Алтэкс-Софт» начала продажи решения для анализа защищенности ПО RedCheck 1

Публикаций - 17, упоминаний - 25

Алтэкс-Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Алтэкс-Софт - Altx Soft 31 13
Microsoft Corporation 24823 5
Oracle Corporation 6756 2
Softline - Софтлайн 2958 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 344 1
Код Безопасности 644 1
Axxtel - Акстел-Безопасность 7 1
Google LLC 11935 1
Broadcom - VMware 2404 1
Huawei 4013 1
Red Hat 1324 1
Adobe Systems 1559 1
Открытые технологии 706 1
Ростелеком 9894 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 210 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 150 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 992 1
Netwell - Нетвелл 50 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 60 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 53 1
MITRE Corporation 9 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 416 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
D-Link - Д-Линк Трейд 372 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3205 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1402 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 22 1
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