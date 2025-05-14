Алтэкс-Софт - RedCheck

Сканер RedCheck – это программный комплекс для поиска и приоритизации уязвимостей, анализа защищенности ИТ-инфраструктуры. Сканер выполняет широкий круг задач в повседневном цикле управления информационной безопасностью. Помимо сетевых и системных проверок на уязвимости, функциональные возможности RedCheck содержат средства контроля соответствия стандартам и политикам безопасности, механизмы оценки защищенности СУБД, систем виртуализации и контейнеризации, контроля целостности. Ключевая особенность сканера безопасности – это работа с унифицированным SCAP-контентом, получаемым из собственного репозитория ИБ OVALdb. Репозиторий содержит уникальные определения детектирования с учетом особенностей отечественных ОС и ПО.