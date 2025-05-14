Получите все материалы CNews по ключевому слову
Алтэкс-Софт RedCheck
Сканер RedCheck – это программный комплекс для поиска и приоритизации уязвимостей, анализа защищенности ИТ-инфраструктуры. Сканер выполняет широкий круг задач в повседневном цикле управления информационной безопасностью. Помимо сетевых и системных проверок на уязвимости, функциональные возможности RedCheck содержат средства контроля соответствия стандартам и политикам безопасности, механизмы оценки защищенности СУБД, систем виртуализации и контейнеризации, контроля целостности. Ключевая особенность сканера безопасности – это работа с унифицированным SCAP-контентом, получаемым из собственного репозитория ИБ OVALdb. Репозиторий содержит уникальные определения детектирования с учетом особенностей отечественных ОС и ПО.
УПОМИНАНИЯ
Алтэкс-Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 1
|Уздемир Сергей 8 3
|Сердюк Владимир 11 2
|Черняков Дмитрий 2 2
|Иванов Михаил 105 1
|Шахов Виталий 1 1
|Прокопов Максим 8 1
|Овчинников Роман 11 1
|Грибанов Станислав 7 1
|Бронзинский Максим 3 1
|Горбункова Елена 6 1
|Фисенко Лев 38 1
|Пудов Дмитрий 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.