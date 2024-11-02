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Компания «Алтэкс-Софт» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Алтэкс-Софт», разработчик системы анализа защищенности RedCheck, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу сертифицированных ФСТЭК редакций — Postgres Pro Certified (версии 14,15,16), Postgres Pro Enterprise Certified (версии 13,14,15,16) — и САЗ RedCheck. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Система анализа защищенности RedCheck обеспечивает поиск и оценку защищенности ИТ-инфраструктуры на соответствие требованиям политики безопасности. Помимо сетевых и системных проверок на уязвимости, функциональные возможности RedCheck позволяют проверить защищенность операционных систем Microsoft Windows, Linux, в том числе отечественные версии, различного сетевого оборудования, средств виртуализации и контейнеризации, СУБД, офисных пакетов и других программ. По результатам проверок создаются подробные настраиваемые отчеты, которые могут быть экспортированы в различные форматы и легко интегрировать полученные данные в существующие процессы управления безопасностью.

В результате совместной работы обеих компаний, пользователи системы RedCheck получили возможность выбора в пользу любой из перечисленных поддерживаемых версий СУБД для интеграции.

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Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Сертифицированные ФСТЭК редакции дополнительно содержат встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации, встроенный контроль целостности исполняемых файлов и другие важные с точки зрения безопасности функции.

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