Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183516
ИКТ 14267
Организации 11083
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26254
Персоны 78850
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

Алтэкс-Софт Altx Soft

Алтэкс-Софт - Altx Soft

АЛТЭКС-СОФТ — российский разработчик системы анализа защищенности RedCheck и репозитория проблем безопасности OVALdb.

 

 

 

УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт» 1
02.11.2024 Компания «Алтэкс-Софт» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
03.07.2023 «Кросс технолоджис» добавила RedCheck в портфель продуктов 1
13.09.2022 Информационная безопасность по новым правилам – форум GIS DAYS 2022 1
18.08.2022 «Алтэкс-софт» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов 1
12.07.2022 «Ростелеком-Солар» запустил первый российский облачный сервис контроля уязвимостей 1
28.04.2022 Netwell объявила о сотрудничестве с «Алтэкс-софт» 1
17.11.2021 «Алтэкс-софт» выпустил новую версию RedCheck, позволяющую находить уязвимости в контейнерах Docker 1
11.02.2020 ScanOVAL для Astra Linux опубликована для открытого тестирования 2
05.06.2018 «Акстел-Безопасность» внедрила систему защиты персональных данных в Новосибирском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
07.07.2017 «Алтэкс-Софт» представила новую сертифицированную версию сканера безопасности RedCheck 1
15.05.2017 «Алтэкс-Софт» предложила способы противодействия WannaCrypt 1
23.12.2016 Новые версии VMware vSphere with Operations Management и VMware Horizon прошли сертификацию ФСТЭК РФ 1
11.09.2015 Обновленный RedCheck позволит защититься от криптовирусов 2
21.05.2015 База уязвимостей RedCheck сопоставлена с банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК России 1
26.08.2014 Решения Blancco 4 позволят удалять данные в ГИС и ИСПДн в соответствии с требованиями ФСТЭК 1
30.06.2014 RedCheck получил сертификат ФСТЭК России 1
30.05.2014 UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST сертифицирован ФСТЭК 1
27.02.2014 «Роса» представила семейство отечественных защищенных ОС 1
05.11.2013 «Алтэкс-Софт» начала продажи решения для анализа защищенности ПО RedCheck 1
21.10.2013 «Алтэкс-Софт» предложила программу контроля и восстановления файловой структуры FreezePC Security 1
18.10.2012 «Алтэкс-Софт» начала продажи новой версии сканера безопасности Seven_Check 1
14.05.2012 DeviceLock 7.1 сертифицирован ФСТЭК России 1
03.04.2012 Предприниматели Московской области подписали декларацию о соблюдении авторских прав производителей ПО 1
01.09.2011 Новые решения на базе АПК «Диод 0.1» от «Алтэкс-Софт» автоматизируют установку обновлений безопасности 1
07.06.2011 Вышла обновленная сборка UserGate Proxy & Firewall 5.2.F 1
02.06.2011 АПК «Диод 0.1» получил сертификат ФСТЭК России 1
20.05.2011 «Алтэкс-Софт» защитился от спама с помощью Gatewall Antispam 1
16.02.2011 Продукты Acronis Backup & Recovery 10 сертифицированы ФСТЭК России 1
09.12.2010 ФСТЭК России сертифицировала продукты линейки Acronis Backup & Recovery 10 1
28.04.2010 UserGate Proxy & Firewall 5.2.F сертифицирован ФСТЭК России 1

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Алтэкс-Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25059 9
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 365 4
Oracle Corporation 6807 3
Код Безопасности 670 2
InfoWatch - Инфовотч 1066 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 2
Ростелеком 10131 2
Broadcom - VMware 2443 2
Acronis - Акронис 452 2
Газинформсервис - ГИС 360 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 231 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2280 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 371 1
Axxtel - Акстел-Безопасность 7 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9062 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 827 1
Крок - Croc 1791 1
SAP CIS - САП СНГ 861 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13776 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3043 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5152 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3281 1
Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
Check Point Software Technologies 787 1
SAS Institute 1019 1
Red Hat 1336 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
R-Vision - Р-Вижн 190 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
Cryptosoft - Криптософт НТП 3 1
Вулкан НТЦ - научно-технический центр 7 1
SolidLab - СолидЛаб 24 1
Открытые технологии 710 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
Huawei 4117 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4358 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 935 1
Газпром ПАО 1388 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 497 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 501 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4686 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3085 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 385 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 691 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2097 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 939 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3409 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3479 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 332 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Федеральное собрание Российской Федерации 307 1
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 719 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8452 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12084 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6792 8
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3557 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26672 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4356 6
Оцифровка - Digitization 4822 6
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 311 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2513 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13357 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7660 5
Repository - Репозиторий 988 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 532 4
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 258 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6535 4
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 179 4
OVAL - Open Vulnerability and Assessment Language - Открытый язык уязвимостей и оценки 11 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2232 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11704 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2787 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16542 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3089 2
SRP - Software Restriction Policies - Политика ограниченного использования программ 3 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 753 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 751 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25559 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16808 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22434 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5213 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4660 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 968 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3267 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6121 2
Алтэкс-Софт - RedCheck 19 14
Microsoft Windows 16143 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4991 12
Linux OS 10650 6
Алтэкс-Софт - ScanOVAL - OVALdb 8 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 3
UserGate Proxy & Firewall ПАК 30 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1463 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 292 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 810 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 203 2
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1433 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 31 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 596 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 90 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1703 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 1
Apple iOS 8131 1
Microsoft Office 3893 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 597 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 112 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 626 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 679 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 156 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 183 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 389 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 99 1
Docker - Платформа распределённых приложений 405 1
Acronis True Image 96 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 224 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  360 1
Linux - Debian GNU 514 1
Broadcom - VMware vSphere 586 1
Broadcom - VMware vSphere Replication 8 1
Уздемир Сергей 8 8
Сердюк Владимир 11 4
Черняков Дмитрий 3 2
Мылицын Роман 111 1
Шахов Виталий 1 1
Прокопов Максим 8 1
Железняков Вячеслав 15 1
Лукацкий Алексей 128 1
Баранов Александр 15 1
Трошин Александр 14 1
Кузнецов Александр 140 1
Булатов Александр 5 1
Бондаренко Александр 39 1
Дружинин Евгений 22 1
Лютиков Виталий 24 1
Прозоров Андрей 17 1
Дугин Андрей 32 1
Прянишников Николай 309 1
Шишкин Владимир 2 1
Васильев Игорь 23 1
Мамыкин Владимир 44 1
Трифаленков Илья 17 1
Скиба Владимир 42 1
Рештенко Алексей 8 1
Лаврухин Юрий 7 1
Голованов Владимир 2 1
Овчинников Роман 12 1
Чижов Николай 1 1
Аксененко Юрий 2 1
Бронзинский Максим 3 1
Тер-Степанов Захарий 1 1
Егоров Валерий 2 1
Вартанов Артур 2 1
Горбункова Елена 6 1
Фисенко Лев 43 1
Аношин Антон 13 1
Широков Василий 1 1
Котенко Игорь 3 1
Шарыкин Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14380 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2881 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2623 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1310 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7951 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1280 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 676 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 739 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 284 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 339 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 245 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 80 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 1
Россия - СФО - Новосибирск 4561 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2377 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1213 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3301 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4198 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2876 1
Финляндия - Финляндская Республика 3643 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 151 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 106 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 977 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 731 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11545 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9784 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 335 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5384 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10468 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5725 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 2
Аудит - аудиторский услуги 2967 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 540 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4349 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 279 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2491 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1019 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4857 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3149 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2913 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19886 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1315 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6138 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6723 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 189 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4674 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8415 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7205 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 486 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1948 1
Энергетика - Energy - Energetically 5401 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 970 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1791 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 870 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2885 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7229 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2556 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 19 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 258 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще