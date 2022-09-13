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Информационная безопасность по новым правилам – форум GIS DAYS 2022

5 – 7 октября 2022 года в Санкт-Петербурге и Москве компания «Газинформсервис» проведет традиционный форум, посвященный кибербезопасности и ИТ – Global Information Security Days. Темой форума в этом году станет – «КиберАрт: информационная безопасность и ИТ в новых условиях, как искусство возможного и невозможного».

Форум состоится уже в пятый раз и объединит более 500 очных участников – профессионалов отрасли из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других регионов России. Впервые в этом году в мероприятии примут участие студенты, в рамках форума «Кибербезопасность – профессия будущего», который пройдет на базе СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 6 октября.

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Программа форума GIS DAYS в этом году объединит более 30 докладов и мастер-классов от ключевых экспертов рынка, представителей научного сообщества и директоров по продажам ведущих отечественных компаний, производящих собственные ИТ-решения.

Практическим опытом работы в условиях стремительного импортозамещения поделятся представители компаний: «ИнфоТеКС», «Аквариус», Arbyte, Yadro, Positive Technologies, VK, Zecurion, «Аладдин Р.Д.», «С-Терра СиЭсПи», «АйТи БАСТИОН», InfoWatch, «РЕД СОФТ», «Алтэкс-софт», Security Vision, «УЦСБ» и другие.

Основные тематические секции форума:

  • Импортозамещение в ИТ и ИБ. Результаты проверки на прочность ИТ-инфраструктуры;
  • Цифровое искусство, нейросети и искусственный интеллект;
  • HR в IT и кибербезопасности;
  • Новое в DLP и защите ИТ-инфраструктуры;
  • Управление доступом к сетевым ресурсам;
  • Тестирование на проникновение;
  • Что делать, если отключили обновление привычного импортного ПО?
  • Развитие отечественных СУБД и операционных систем;
  • От чего больше страдает бизнес: хакеры или инсайдеры?
  • Хакерские атаки на СМИ и многое другое.

Кроме традиционной образовательной программы и работы дискуссионных площадок с экспертами, в рамках форма состоится открытие выставки цифрового искусства в Центральном музее связи имени А.С. Попова, подведение итогов конкурса «Биржа IT-стартапов» и открытый мастер-класс от экспертов GIS для всех, кто хочет обезопасить себя и свои данные от киберпреступников.

С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте. Переходите по ссылке, регистрируйтесь, присоединяйтесь к GIS DAYS 2022, онлайн-участие – бесплатное.

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