Черняков Дмитрий
|23.09.2025
|ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт» 1
|03.07.2023
|«Кросс технолоджис» добавила RedCheck в портфель продуктов 1
|18.08.2022
|«Алтэкс-софт» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов 1
Черняков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Алтэкс-Софт - Altx Soft 32 2
|Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 70 1
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность 231 1
|Алтэкс-Софт - RedCheck 19 3
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4991 2
|Алтэкс-Софт - ScanOVAL - OVALdb 8 2
|Фисенко Лев 43 1
|Овчинников Роман 12 1
