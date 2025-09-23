Разделы

Черняков Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт» 1
03.07.2023 «Кросс технолоджис» добавила RedCheck в портфель продуктов 1
18.08.2022 «Алтэкс-софт» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Черняков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Алтэкс-Софт - Altx Soft 32 2
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 70 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 231 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4686 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1198 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 219 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 753 1
Repository - Репозиторий 988 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 311 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6100 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12084 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7199 1
Оцифровка - Digitization 4822 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2556 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26672 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6792 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6535 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5641 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 950 1
Алтэкс-Софт - RedCheck 19 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4991 2
Алтэкс-Софт - ScanOVAL - OVALdb 8 2
Фисенко Лев 43 1
Овчинников Роман 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9784 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5384 1
