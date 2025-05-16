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Овчинников Роман


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Приглашаем на Сессию «SOAR: Кибербезопасность без границ» на PHDays 1
30.10.2024 На SOC Forum 2024 пройдет сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения» 1
02.10.2024 «Гарда» и Security Vision создадут безопасную информационную среду для решения бизнес-задач 1
27.09.2024 Kaspersky ICS CERT: cферу производства, а также подрядчиков организаций в России атакуют чаще, чем в среднем по миру 1
12.09.2024 ГК «Солар» и Security Vision создадут продукт для автоматизации оценки ИБ-рисков 1
27.12.2023 Security Vision внедрила в «Тинькофф» систему для обеспечения комплаенс 1
26.12.2022 Security Vision и VolgaBlob объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности 1
14.11.2022 Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR 1
18.08.2022 «Алтэкс-софт» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов 1
27.07.2022 «Лаборатория Касперского» и Security Vision объявили о совместимости своих продуктов 1
03.09.2001 Sputnik Labs будет работать с "Индивидом" 1
27.03.2001 Xerox сменила Лебедева на Individ 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Овчинников Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 211 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5019 3
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 193 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 995 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 1
Xerox 1143 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 31 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 167 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 22 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 137 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 16 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Ренессанс Страхование 164 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - ПетроАльянс 4 1
Roust - Руст ГК 5 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 39 1
Кипелово ЛПК - Лесопромышленный концерн 1 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1230 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Почта России ПАО 2155 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3209 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4365 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4938 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 62 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28832 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31702 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2359 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5653 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 814 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6839 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 648 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5288 2
Оцифровка - Digitization 4676 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 206 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  678 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30458 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5474 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12974 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1520 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4029 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4129 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7029 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 561 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4956 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10588 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21072 1
Web development - Веб-разработка 273 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2969 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1177 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1752 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6293 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 351 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 70 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 907 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 565 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16146 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3482 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2031 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 781 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 59 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4671 2
Алтэкс-Софт - RedCheck 17 1
Softline - Infosecurity ISOC 22 1
VolgaBlob - Smart Monitor - SM Store 15 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 1
Individ Saitistika.Software 3 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 1
Kaspersky GERT - Kaspersky Global Emergency Response Team 5 1
Алтэкс-Софт - ScanOVAL - OVALdb 7 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 14 1
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 10 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 10 1
Microsoft Windows XP 2408 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 276 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 276 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 1
Мирошниченко Иван 4 1
Черкашин Павел 38 1
Стеценко Дмитрий 2 1
Черняков Дмитрий 2 1
Силкин Иван 2 1
Тимофеев Андрей 3 1
Сычев Артем 73 1
Рахметов Руслан 56 1
Гончаров Евгений 20 1
Чаплыгин Роман 22 1
Крюков Антон 6 1
Балдин Дмитрий 4 1
Сазонов Геннадий 9 1
Селезнев Илья 6 1
Нашивочников Николай 5 1
Чугунов Алексей 4 1
Самойленко Никита 4 1
Слинкин Григорий 1 1
Раевский Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1141 1
Ближний Восток 2980 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 1
Африка - Африканский регион 3516 1
Европа Восточная 3109 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9015 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16669 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2555 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7911 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2508 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7979 1
Аудит - аудиторский услуги 2799 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1337 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5909 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11199 1
Sputnik 58 1
MSNBC - телеканал 89 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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