Разделы

Безопасность Бизнес
|

Infosecurity расширяет возможности ISOC c Security Vision IRP/SOAR

Infosecurity, специализированный сервис-провайдер, оказывающий услуги в сфере информационной безопасности, IT и консалтинга по модели MSSP, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с разработчиком ПО в сфере информационной безопасности Security Vision для повышения эффективности услуг Центра мониторинга и реагирования на инциденты Infosecurity SOC (ISOC).

Теперь заказчикам доступны услуги по противодействию кибератакам на базе Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR), в рамках которого все рутинные процессы персонала, вовлеченного в обработку, реагирование и управление жизненным циклом инцидентов ИБ будут полностью автоматизированы. Security Vision — единственная российская ИТ-платформа, позволяющая автоматизировать до 95% программно-технических функций оператора информационной безопасности.

Благодаря IRP/SOAR аналитики SOC могут видеть в реальном времени не только этапы обработки и реагирования на инциденты, но и обогащать информацию о них данными со смежных систем. Таким образом автоматизированные действия Infosecurity SOC существенно снижают риски человеческого фактора при управлении событиями, существенно сокращают время реагирования и минимизирует риски проникновения в инфраструктуру организации.

Модульная платформа Security Vision в составе Infosecurity SOC позволяет добавлять функционал под индивидуальные особенности заказчика, в зависимости от инфраструктуры и внутренних процессов компании. А экспертиза Infosecurity и многолетний опыт построения центров реагирования в различных масштабах позволила разработать большое количество сценариев реагирования и обширную базу плейбуков, которая постоянно пополняется новыми сценариями.

«По данным «Лаборатории Касперского», за первые пять месяцев 2022 года количество киберинцидентов в российских компаниях возросло почти на 40%. В числе наиболее часто атакуемых оказались финансовая и транспортная отрасли, ИТ и госорганы. В связи с этим мы отмечаем возросший интерес к SOC и готовы предложить обновленный сервис на базе Security Vision IRP. Наш сервис позволит не только относительно быстро выстроить процессы мониторинга и реагирования на инциденты, но и автоматизировать обработку событий ИБ и реагирование на них, а значит минимизировать риски проникновения в инфраструктуру, — говорит Иван Мирошниченко, заместитель директора SOC Infosecurity.

«Автоматизация процессов и операций является неотъемлемой частью современной ИТ-культуры. Это касается и сферы кибербезопасности, в которой драматически не хватает человеческого ресурса в условиях непрерывно увеличивающего количества угроз. Поэтому использование средства автоматизации MSSP-провайдером, для которого оказание услуг по кибербезопасности является основным бизнесом, стало обязательным. Автоматизация с помощью Security Vision IRP/SOAR позволит Infosecurity максимально эффективно оказывать услуги клиентам и стабильно развивать свой бизнес. Гибкость и легкость конструкторов процессов и коннекторов Security Vision, возможности масштабирования и построения разных режимов функционирования смогут покрыть все текущие и будущие задачи MSSP-провайдера», — отмечает Роман Овчинников, руководитель отдела исполнения Security Vision.

В октябре специалисты Infosecurity SOC прошли обучение по сертификационному курсу Security Vision 5, который включил в себя как теоретические, так и практические занятия по особенностям автоматизации ключевых процессов ИБ. Курс позволит аналитикам Infosecurity эффективнее подходить к процессам обработки инцидентов, повышать скорость реагирования и оказывать услуги SOC на еще более высоком уровне.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Красный Крест надеется, что его цифровая эмблема убережет больницы от военных хакеров

Умные домофоны таят опасность. Хакеры взламывают их за пару минут и запрещают жильцам попадать домой. Решения проблемы нет

Лучшие ИТ-проекты и решения получили премии CNews Awards 2022

У разработчиков Dropbox украли данные из 130 репозиториев

Из-за разгильдяйства инженеров в ноутбуки Lenovo попал троян, который нельзя снести форматированием диска и переустановкой ОС

CNews Analytics выпустил рейтинг 30 крупнейших игроков российского рынка информационной безопасности

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Электротранспорт в России: отечественные авто и технологии, которые уже работают

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

Показать еще

Наука

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды
Показать еще