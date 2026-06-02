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Каширин Андрей
СОБЫТИЯ
|02.06.2026
|Группа «Черкизово» упорядочила работу с ИТ-подрядчиками 1
|16.05.2025
|Приглашаем на Сессию «SOAR: Кибербезопасность без границ» на PHDays 1
Каширин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 52 1
|Ардаков Александр 1 1
|Глушенков Аркадий 2 1
|Балдин Дмитрий 4 1
|Грибков Артем 14 1
|Шапиро Роман 9 1
|Овчинников Роман 13 1
|Wright (brothers) - Райт (братья) 33 1
|Касимов Вячеслав 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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