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Wright (brothers) Райт (братья)


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Приглашаем на Сессию «SOAR: Кибербезопасность без границ» на PHDays 1
18.11.2013 Смитсоновский институт раздаёт скелеты мамонтов 1
14.02.2011 Глава Nokia Стивен Элоп: я не троянский конь 1
27.12.2007 Американский хайтек: подтверждается кража идеи телефона Беллом 1
08.10.2007 Копия самолета братьев Райт продержалась в воздухе 30 секунд 2
05.04.2007 Морфное крыло истребителей будущего: забытые истоки 3
23.01.2007 В эпоху динозавров над Землей летали бипланы? 1
26.01.2006 Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 1
26.01.2006 Eclipse 500 начнет крушить авиарынок 1
14.10.2005 Роботы-джипы и роботы-грузовики перестали быть сказкой 1
14.10.2005 Роботы-джипы и роботы-грузовики перестали быть сказкой 1
22.06.2005 В США скончался изобретатель микропроцессора 1
24.03.2005 Билл Гейтс будет строить самолеты 1
28.02.2005 GlobalFlayer отправляется в кругосветный перелет 1
28.02.2005 GlobalFlayer отправляется в кругосветный перелет 1
21.06.2004 21 июня – день частной космонавтики 1
21.06.2004 21 июня – день частной космонавтики 1
15.01.2004 За пять тысяч дней на Луну и дальше, к Марсу 1
15.01.2004 За пять тысяч дней на Луну и дальше, к Марсу 1
19.12.2003 Столетие авиации: свобода перемещений превыше всего 1
19.12.2003 Первый самолет-самоделка преодолел сверхзвуковой барьер 1
19.12.2003 Первый самолет-самоделка преодолел сверхзвуковой барьер 1
19.12.2003 Столетие авиации: свобода перемещений превыше всего 1
29.10.2003 Буша потянуло на Луну 1
29.10.2003 Буша потянуло на Луну 1
09.07.2003 В Италии проходит чемпионат по робофутболу 1
09.07.2003 В Италии проходит чемпионат по робофутболу 1
18.06.2003 НАСА испытывает самолет-трансформер 1
18.06.2003 НАСА испытывает самолет-трансформер 1
23.04.2003 Самодельный космолет готовится к старту 1
23.04.2003 Самодельный космолет готовится к старту 1
23.09.2002 ВВС США черпают вдохновение у братьев Райт 1
23.09.2002 ВВС США черпают вдохновение у братьев Райт 1

Публикаций - 33, упоминаний - 36

Wright (brothers) и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24829 2
Spirit DSP - Спирит Корп 471 2
Virgin Group 139 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Google LLC 11935 1
X Corp - Twitter 2879 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 1
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 8
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 28 5
Eclipse Aviation 22 3
Bombardier Inc 25 2
Аэроплан 14 2
Четыре Лапы 16 1
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 10 1
Почта России ПАО 2155 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1812 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 103 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1266 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 148 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 26 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9857 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5474 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5653 4
Композит - композитный материал - композиционный материал 358 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1593 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3104 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16335 3
Транспорт общественный - Такси - Аэротакси - Воздушное такси - Авиационное такси 27 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21152 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1101 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2237 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12850 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1426 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3030 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1850 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10382 2
Сварка - Welding 38 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 651 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3147 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24875 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14003 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28224 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8060 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 290 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 419 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28832 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 121 8
Northrop Grumman - Scaled Composites - White Knight 17 6
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 4
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 3
Eclipse Aviation - Eclipse 500 - лёгкий реактивный пассажирский самолёт 21 3
Microsoft Windows 15882 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 2
Volkswagen Touareg 12 2
IBM Deep Blue 44 2
NVision Барьер 674 2
Oshkosh Defense - TerraMax 6 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 70 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - Virgin Atlantic GlobalFlyer 9 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Kitty Hawk Flyer 24 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1177 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 3
Raburn Vern - Рабурн Верн 6 3
Bush George - Буш Джордж 330 2
Tether Tony - Тефер Тони 2 2
Freedman Louis - Фридман Луис 5 2
Beckham David - Бекхэм Дэвид 6 2
Максим Хайрем 2 2
Melvill Michael - Мелвилл Майкл 2 2
Siebold Peter - Сиболд Питер 3 2
Binnie Brian - Бинни Брайан 4 2
Friedman Louis - Фрайдмен Луи 6 2
Fossett Steve - Фоссет Стив 16 2
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 570 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Даниловский Юрий 1 1
Shulman Seth - Шульман Сет 1 1
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 1
Bell Alexander - Белл Александр 4 1
Lilienthal Otto- Лилиенталь Отто 1 1
Kilby Jack - Килби Джек 4 1
Сикорский Игорь 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52544 18
США - Калифорния 4642 11
Земля - планета Солнечной системы 10461 8
Луна - спутник Земли 1487 8
США - Мохаве (пустыня) 52 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 4
Америка - Американский регион 2172 4
Россия - РФ - Российская федерация 148426 3
США - Нью-Мексико 247 3
США - Канзас 28 3
США - Нью-Мексико - Альбукерке 35 3
США - Огайо 282 2
Италия - Итальянская Республика 4376 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3073 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2808 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3194 2
Солнечная система - Solar system 2532 2
Ирак - Республика 699 2
США - Флорида - Майами 192 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 2
США - Айова 118 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5237 2
Франция - Французская Республика 7895 1
США - Техас - Даллас 175 1
Арктика - Северный полюс 175 1
США - Колумбия - Вашингтон 1405 1
США - Аризона 524 1
США - Коннектикут 170 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
США - Огайо - Дейтон 2 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5741 26
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1743 7
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1363 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2674 4
Космический туризм - Space tourism 25 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8742 3
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19136 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5299 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1606 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 813 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7299 2
Усталость материала, металла - Испытания на усталостную прочность - Fatigue of materials 7 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10155 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 437 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3730 2
Спорт - Футбол 656 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6025 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6504 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1225 2
Информатика - computer science - informatique 1092 2
Спорт - Шахматы - Chess 245 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 901 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 945 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1824 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4532 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16669 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4125 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 288 1
Физика - Physics - область естествознания 2686 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 82 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1568 1
New Scientist 1448 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11298 2
Space Daily 528 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 278 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5950 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
AP - Associated Press 2006 1
Silicon.com 364 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 2
Fortune Global 500 286 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 2
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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