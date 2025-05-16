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Безопасность
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Приглашаем на Сессию «SOAR: Кибербезопасность без границ» на PHDays

Дата: 22 мая

Время: 14.00-15.00

Место: Positive Hack Days Fest, Лужники, Зал 11 «Братья Райт»/Wright Brothers Hall 11

Модератор: Аркадий Глушенков, ИТ-редактор Телеканала РБК

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22 мая ИБ-директора соберутся на сессию Security Vision «SOAR: Кибербезопасность без границ». Они обсудят актуальные вопросы выбора, использования и оценки систем класса SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), предназначенных для оркестрации, автоматизации и реагирования на киберинциденты:

  • Какие компании нуждаются в SOAR?
  • Как выбрать подходящую SOAR-систему
  • Метрики оценки эффективности SOAR
  • Истории успеха внедрения SOAR в компаниях разного размера. Решение конкретных проблем кибербезопасности с помощью SOAR
  • SOAR как услуга (SOAR-as-a-Service): преимущества и недостатки для разных типов бизнеса

Спикеры:

Роман Шапиро, Директор департамента информационной безопасности, «Почта России»

Александр Ардаков, Руководитель по направлению мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры, «Норникель»

Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса
Безопасность

Дмитрий Балдин, Заместитель директора департамента информационных технологий и цифрового развития, РусГидро

Артём Грибков, Директор Центра киберустойчивости Angara Security

Роман Овчинников, Директор департамента внедрения, Security Vision

Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности МКБ

Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России

Андрей Каширин, Директор по ИБ Группы «Черкизово»

Также в ходе сессии прозвучит доклад Директора департамента информационной безопасности «Почты России» Романа Шапиро «От разрозненных решений к централизованной защите: SOAR в инфраструктуре «Почты России».

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