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Почта России Почта Диджитал

ООО «Почта Диджитал» входит в Группу компаний "Почта России" и создано с целью консолидации IT-компетенций в составе вновь создаваемых дочерних и зависимых обществ и для реализации межхолдинговой функции. На базе ООО «Почта Диджитал» созданы и развиваются ООО «Почтовые технологии» и ООО «Почта Сервис».

 

СОБЫТИЯ

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21.07.2026 «Почта России» масштабировала процессы безопасной разработки с Swordfish Security 1
27.02.2026 Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного 2
16.05.2025 Приглашаем на Сессию «SOAR: Кибербезопасность без границ» на PHDays 1
17.08.2021 «Почта России» создала огромную ИТ-компанию 1
21.05.2021 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 2
24.12.2020 «Почта России» создала огромную ИТ-«дочку», которая может претендовать на налоговые льготы для ИТ-компаний 3

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Почта России и организации, системы, технологии, персоны:

Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5629 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 319 2
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 15 1
Восход ФГБУ НИИ 720 1
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ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 773 1
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ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 488 1
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Terrasoft - Террасофт 206 1
Eltex - Предприятие Элтекс 270 1
АйТи 1518 1
Бином 24 1
Технопром Инновационная корпорация 48 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 43 1
Почта России ПАО 2361 5
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
ВТБ - Почта Банк 513 1
МКБ - Московский кредитный банк 652 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 615 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 4
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Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1198 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4243 2
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 128 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3296 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10621 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1663 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2989 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6641 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8214 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1057 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3123 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2438 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17944 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10277 1
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4609 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1898 1
Новые облачные технологии - МойОфис 954 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5683 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 52 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2394 1
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 48 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 30 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 23 1
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