ООО «Почта Диджитал» входит в Группу компаний "Почта России" и создано с целью консолидации IT-компетенций в составе вновь создаваемых дочерних и зависимых обществ и для реализации межхолдинговой функции. На базе ООО «Почта Диджитал» созданы и развиваются ООО «Почтовые технологии» и ООО «Почта Сервис».