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Почта России Почта Диджитал
ООО «Почта Диджитал» входит в Группу компаний "Почта России" и создано с целью консолидации IT-компетенций в составе вновь создаваемых дочерних и зависимых обществ и для реализации межхолдинговой функции. На базе ООО «Почта Диджитал» созданы и развиваются ООО «Почтовые технологии» и ООО «Почта Сервис».
СОБЫТИЯ
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Почта России и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
|Акимов Максим 192 2
|Серегин Андрей 14 2
|Шапиро Роман 10 2
|Балдин Дмитрий 4 1
|Глушенков Аркадий 2 1
|Ардаков Александр 1 1
|Каширин Андрей 2 1
|Дюбченко Андрей 1 1
|Новиков Евгений 49 1
|Подгузов Николай 28 1
|Савкин Владимир 40 1
|Касимов Вячеслав 35 1
|Урбанский Владимир 35 1
|Wright (brothers) - Райт (братья) 33 1
|Овчинников Роман 13 1
|Грибков Артем 15 1
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