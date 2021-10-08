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Новые облачные технологии
МойОфис Профессиональный


08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 3
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 2
03.06.2021 «Мой офис» поставит в Республику Бурунди лицензии на 220 млн рублей 1
21.05.2021 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
12.08.2020 «Газпром» впервые закупился «Моим офисом» 2
24.03.2020 После централизованной закупки ПО для чиновников выручка «Моего офиса» взлетела в 5 раз 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 1
10.03.2020 «Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке 1
03.02.2020 Три продукта линейки «Мой офис» внесены в реестр отечественного ПО 2
23.10.2019 Правительство Бурунди переходит на офисный пакет «МойОфис» 1
21.05.2019 «МойОфис» получил более 70 новых функций и улучшений 1
25.04.2019 «Почта России» переходит на российский офисный пакет «Мой офис» 1
15.11.2018 Продукты «МойОфис» будут интегрированы с платформой dialog 1
03.09.2018 Росгвардия покупает 37 тысяч лицензий «МойОфис» 1
11.07.2018 «КСЗ МойОфис» и «МойОфис Образование» включены в Реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1
26.02.2018 ТАСС переходит на «МойОфис» 1
30.11.2017 «МойОфис» научился работать с макросами 1
16.11.2017 Selectel предоставит продукты «МойОфис» по модели SaaS 1
16.10.2017 R-IT предоставит продукты «МойОфис» по модели Saas 1
11.07.2017 Продукты «МойОфис» получили сертификат ФСТЭК России 1
16.02.2017 «Мой офис» выпустил гибрид мессенджера и редактора текстов 1
09.02.2017 «МойОфис Стандартный» прошел сертификацию ФСТЭК 1
21.12.2016 Servers.ru запускает облачные услуги на платформе «МойОфис» 1
19.10.2016 «Россети» планируют внедрить «МойОфис» 2
11.10.2016 Шаблоны документов FreshDoc.ru будут интегрированы в редакторы «МойОфис» 1
29.09.2016 Вышло масштабное обновление семейства офисных приложений «МойОфис» 1
01.07.2016 «Новые облачные технологии» выпустили большое обновление семейства приложений «МойОфис» 1
29.03.2016 Компания «Новые Облачные Технологии» представит продукты «МойОфис» на конференции «ИКТ в госсекторе 2016: планы и проекты» 1
29.03.2016 На компьютеры iRU будут предустанавливать российский «МойОфис» 3
21.03.2016 «МойОфис Профессиональный» и «МойОфис Частное облако» вошли в реестр российского ПО 1
09.03.2016 Вышли новые версии решений «МойОфис Частное облако» и «МойОфис Почта» 1
12.02.2016 «Новые облачные технологии» проводят первую конференцию для партнеров 1
10.02.2016 «Крок» и «Новые облачные технологии» начали сотрудничество в области внедрения офисного ПО 1
26.01.2016 «Корус Консалтинг» становится интегратором продуктов «МойОфис» 1
17.12.2015 У российского «убийцы» Google Docs появился первый покупатель 2

Публикаций - 38, упоминаний - 47

Новые облачные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Новые облачные технологии (НОТ) 227 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Акадо Телеком - Комкор 614 3
ЭОС - Электронные офисные системы 993 2
Merlion iRU - Деловой офис 67 2
Интеркорп 5 2
Merlion - Мерлион 275 2
Docsvision - ДоксВижн 783 2
Microsoft Corporation 11226 2
Servers.com - Servers.ru 8 1
Ланит ГК 1164 1
Свемел МВП - Swemel 24 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Крок 1223 1
Acronis - Акронис 366 1
АйТи 754 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
App Annie 73 1
Dialog - Диалог 33 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
Почта России ПАО 1580 3
Бином 16 2
Volvo Cars 155 2
Роснефть НК 367 1
Газпром бурение 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 2
Правительство РФ 2209 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 80 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 406 1
OpenStack 347 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
Офисные приложения 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 37
Apple iOS 5742 14
Microsoft Windows 10 6691 14
Google Android 10752 13
Linux OS 4288 13
Apple macOS X 909 7
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 5
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 36 4
Apple macOS 935 4
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 16 3
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 3
Microsoft Office 365 769 3
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 3
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 14 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 2
Tizen OS - Linux 215 2
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 2
Новые облачные технологии - МойОфис Хранилище 1 1
Google QuickOffice 38 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 6 1
Microsoft Excel 440 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 4 1
Apple iPadOS 62 1
Ланит LanDocs 42 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 1
Microsoft Store 229 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Ред ОС 239 1
Promt.One - ранее Translate.Ru, Promt Онлайн 29 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Т-Платформы Таволга терминал 26 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 203 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft Windows 864 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 1
Комиссаров Дмитрий 157 8
Кирсанов Алексей 24 5
Давидан Александр 14 3
Савюк Виктор 24 2
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 2
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 2
Чеглаков Андрей 40 2
Цуприк Василий 7 2
Тимченко Александр 6 2
Басов Алексей 80 2
Доброхотов Алексей 8 2
Кривенко Виталий 15 2
Буравцов Александр 9 1
Болотник Андрей 1 1
Голдсмит Никита 3 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Горелова Анастасия 4 1
Емельченков Сергей 84 1
Акимов Максим 167 1
Фенюшин Евгений 21 1
Михайлов Сергей 37 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 6
Европа 3798 3
Африка 1506 3
Франция - Французская Республика 2150 3
Габон 7 2
Конго - Демократическая Республика 11 2
Россия - Ростовская область 869 2
Сенегал - Республика 19 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
Россия - Курская область 342 2
Уганда - Республика 32 2
Того - Тоголезская Республика 12 2
Гана - Республика 35 2
Марокко - Королевство 75 2
Нигерия - Федеративная Республика 114 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 2
Россия - Приморский край - Приморье 608 2
Мадагаскар - Республика 15 2
Бурунди - Республика 51 2
Россия - Волгоградская область 402 2
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - Тульская область 755 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Россия - Владивосток 868 1
Украина 3417 1
Латинская Америка 727 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - Иннополис 292 1
Камерун - Республика 25 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Образование в России 348 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Gartner 2200 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771248, в очереди разбора - 674931.
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