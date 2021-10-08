Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Новые облачные технологии
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Публикаций - 38, упоминаний - 47
Новые облачные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1580 3
|Бином 16 2
|Volvo Cars 155 2
|Роснефть НК 367 1
|Газпром бурение 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771248, в очереди разбора - 674931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771248, в очереди разбора - 674931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru