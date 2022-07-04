У российских разработчиков ПО упала выручка

Месячный оборот российских компаний, разрабатывающих программное обеспечение, в мае 2022 г. упал на треть, по сравнению с пиковыми показателями марта 2022 г. Представители отрасли отмечают, что падение выручки – это временное явление, так как спрос на российские программные продукты на фоне санкций не уменьшается.



Падение на 34%

Оборот разработчиков софта в России в мае 2022 г. составил 187,1 млрд руб., свидетельствуют данные Росстата. Это на 34% меньше чем в марте 2022 г., когда наблюдались пиковые продажи софта – в том месяце компании, как российские, так и зарубежные, заработали 275,8 млрд руб. После ажиотажного начала весны показатели постепенно начали снижаться – уже в апреле 2022 г. выручка снизилась на 26% до 203,3 млрд руб.

В то же время даже майские цифры значительно выше, к примеру, январских или февральских – до начала военной спецоперации России на Украине и показательного ухода из страны ряда зарубежных вендоров: Microsoft https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-04_iz_rossii_sbezhala_microsoftrossiyane , VMware, SAP, Oracle. Так, в январе и феврале 2022 г. месячный оборот разработчиков софта составлял 155,88 млрд и 170,3 млрд руб. соответственно. Обороты в мае 2022 г. также оказались на 44% внушительнее, чем цифры за аналогичный месяц 2021 г.

Почему началось снижение

Заместитель директора департамента консалтинга группы группы Innostage Данияр Исхаков рассказал CNews, что высокие продажи российского ПО в марте 2022 г. объясняются, в большей степени, ажиотажным спросом. Сложилось сразу несколько факторов: многие иностранные разработчики ПО сообщали об уходе с российского рынка и резкий рост курса доллара заставил резко изменить свои планы на покупку ПО.

«При этом вкладываться в ПО, которое в ближайшей перспективе может остаться без поддержки и развития, было достаточно рискованно, –отметил Исхаков. – Позже компании начали более вдумчиво анализировать рынок и искать варианты постепенного перехода на российское ПО. Если иностранное ПО было в определенной степени автономно, не требовало большого объема интеграций и совместимости со сторонними ПО, а также имело достаточно развитые российские аналоги, то переход на это ПО и был проведен в первые месяцы».

В других случаях многие компании переходят к стадии «пилотирования» российских аналогов, как с заменяемым иностранным ПО, так и между собой, уверен эксперт. В лучшем для производителей ПО случае приобретается лишь ограниченный объем лицензий для проведения «пилота». Рост продаж такого ПО прогнозируется в конце III-IV квартала 2022 г., т.к. имеется необходимость реализовывать намеченные программы создания или развития информационных систем, а также освоения выделенных бюджетов. Вместе с тем в апреле-мае 2022 г. интерес и спрос на ответственное ПО поддерживался указами Президента от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности КИИ РФ» и 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».

«Наибольшим спросом из отечественного ПО пользуются средства защиты информации, – выразил уверенность Исхаков. – Так как применение средств защиты информации иностранного производства в текущих реалиях достаточно критично. Часть функций иностранных средств защиты, приобретаемых на основе подписок/сервиса, были отключены производителями, а также ввиду достаточно высокой зрелостью российских аналогов».

После ажиотажного марта 2022 г. продажи ПО начали снижаться

Руководитель направления инфраструктурных решений компании «Сиссофт» Тимур Бадретдинов рассказал CNews, что спрос на российское ПО для обеспечения информационной безопасности действительно зашкаливает. На втором месте – системное инфраструктурное ПО (операционные системы для ПК и серверов, СУБД, системы виртуализации) и сервисы совместной работы: офисные приложения, почта, мессенджеры, ВКС, хранилища документов с функционалом предоставления доступа по ссылкам и одновременного онлайн редактирования.

«Спрос остается стабильно высоким, но идет волнообразно, – отметил эксперт. – Первый «скачок» произошел в марте-апреле 2022 г., когда практически все организации бросились искать замену зарубежным продуктам. Заказчики увидели цены, запросили пробные версии множества решений и ушли тестировать, оценивать какой функционал доступен у российского ПО и насколько это их устроит. В этот момент значительная доля компаний выбрали тактику "надо посидеть подождать и все вернется, как было"».

После майских праздников пришла вторая «волна» – часть заказчиков выбрала для себя решения для покупки на этот год, а те, кто занимал выжидательную позицию, пришли посмотреть цены и запросили пробные версии.

«В итоге мы ожидаем, что во втором полугодии весь сформированный спрос будет конвертироваться в конкретные закупки российских продуктов, – резюмировал Бадретдинов. – Это значительно увеличит выручку российских производителей ПО».

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Некоторые представители отрасли отмечают, что в ситуации сильной неопределенности анализировать ежемесячные изменения статистики не имеет смысла. Такое мнение CNews высказал Александр Санин, коммерческий директор компании «Аванпост». Он уверен, что реальную картину можно будет понять на горизонте полугода или года.

«В то же время, согласно целевым показателям, установленным в паспорте проекта "Цифровая экономика", стоимостная доля закупаемого или арендуемого органами власти отечественного ПО должна была ежегодно расти на 5%, – напомнил Санин. - Так, с показателей 70% в 2020 г. доля должна была увеличиться до 90% в 2024 г.. Для государственных корпораций и компаний с госучастием данный показатель в 2024 г. должен был вырасти и вовсе до 70%».

«Пиратские» антисанкции

В то же время россияне не только пытаются найти отечественные программные продукты, но и скачать пиратские версии тех, что покинули страну. В конце июня 2022 г. CNews писал о том, что постепенный уход Microsoft, стартовавший в первых числах марта 2022 г., привел к всплеску интереса у россиян к пиратским версиям Windows.

Однако интерес к российскому программному обеспечению действительно есть: так, в середине июня 2022 г. в стране поставили рекорд по закупке отечественного ПО. ВТБ заключил с «Мой офис» сделку на 1,2 млрд руб. на поставку 100 тыс. лицензионных офисных пакетов «Мой офис профессиональный». Контракт подписали в рамках отказа банка от американского Microsoft Office.

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Импортозамещением зарубежного ПО занялся и «Росатом», причем еще полтора года назад – стоимость госконтракта, открытого в ноябре 2020 г., составила 820 млн руб. Госкорпорация закупала операционные систему общего назначения Astra Linux Common Edition и ОС специального назначения Astra Linux Special Edition. В мае 2022 г. стало известно, что компания полностью мигрирует на отечественную операционную систему Astra Linux до конца 2024 г.

Открытая витрина российского ПО

Чтобы поддержать российских разработчиков софта, Минцифры России решило упростить им доступ к реестру отечественных программ. Так, предлагается сначала включать ПО в реестр, а потом проводить экспертизу на наличие используемого иностранного ПО. Планируется также смягчить требование для российских разработчиков владеть больше 50% акций компании.

Все это должно превратить реестр в полноценный маркетплейс, который будет регулярно пополняться новыми утилитами.