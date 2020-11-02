«Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее

«Росатом» в весьма экзотичной организационной форме закупается ОС Astra Linux с техподдержкой на общую сумму в 820 млн руб. Сам факт возможности перехода серьезной госкорпорации с софта Microsoft на российское ПО в ИТ-отрасли воспринимают как доказательство того, что объектам критической инфраструктуры не нужна трехлетняя отсрочка Минцифры для софтверного импортозамещения.

Astra Linux для «Росатома»

Как выяснил CNews, «Росатом» готов потратить на российские ОС и их поддержку 820,2 млн руб. Соответствующий тендер с указанной суммой в качестве начальной максимальной цены договора госкорпорация объявила 31 октября 2020 г. Заявки от претендентов станут приниматься до 12 ноября. Их рассмотрение и определение победителя намечено на 2 декабря.

Несмотря на то, что в закупочной документации непременным условием прописано присутствие закупаемого софта в реестре отечественного ПО при Минцифре, марка ОС определена заранее. Свой выбор «Росатом» сделал в пользу линейки Astra Linux, разработанной компанией «Русбитех». В частности госзаказчику требуются ОС общего назначения Astra Linux Common Edition и ОС специального назначения Astra Linux Special Edition.

Представители «Гринатома» (ИТ-интегратор атомной отрасли; входит в «Росатом») объяснили CNews выбор в пользу конкретного продукта накопленным опытом госкорпорации применения именно Astra Linux, а также «недопустимостью остановки ряда систем, функционирующих на данной ОС».

«Росатом» переходит на Astra Linux

«Выбор сделан с учетом дополнительного тестирования на площадках “Гринатома» и компании “Консист ОС”, — добавили собеседники CNews. — К участию в тестировании были приглашены все крупнейшие разработчики отечественных ОС. К достоинствам Astra Linux также относится большой опыт внедрения системы в России и крупнейший среди российских компаний центр компетенций по поддержке ОС».

По данным «Гринатома», объявленная закупочная процедура закрывает все потребности для «первой волны» миграции рабочих мест пользователей на импортонезависимую ОС. «Дальнейшее внедрение будет зависеть от результатов реализации этого проекта, — заключают представители госкорпорации. — Экономический эффект планируем оценить точно после подведения итогов закупки и внедрения “первой волны”».

Масштабы перехода

Всего «Росатом» приобретет более 40 тыс. бессрочных лицензий для 90 дочерних структур. Планируется, что первая часть лицензий поступит в ИТ-блок госкорпорации уже в 2020 г.: 4250 лицензий поступит в концерн «Росэнергоатом»,1204 лицензии — в «Гринатом» (ИТ-интегратор атомной отрасли), 700 лицензий — в сам «Росатом».

В госкорпорации отмечают, что переход на российскую ОС производится в рамках программы импортозамещения «Росатома». «Приобретение ОС относится к основным, самым базовым закупкам для ИТ-блока атомной отрасли, — говорит директор по ИТ “Росатом” Евгений Абакумов, — Это важная веха на пути технологической независимости, пусть даже нам предстоит пройти многоступенчатый путь в плане технического переоснащения, обучения пользователей и просто привыкания к новой системе. Я уверен, что получаемая нами экспертиза по использованию отечественных программных продуктов будет в дальнейшем полезной также предприятиям за пределами атомной отрасли».

Странный формат тендера

Примечательным является тот факт, что «Росатом» проводит свой тендер в весьма экзотичном для крупных компаний с госучастием формате «упрощенная закупка».

«Упрощенная закупка является неконкурентной закупкой и приравнивается к закупке у единственного поставщика», — отмечается в тендерных документах с отсылкой к внутренним стандартам «Росатома».

При этом источник CNews, знакомый с параметрами данной процедуры, рассказал, что неконкурентной она является только с точки зрения продукта (Astra Linux). Что же касается поставщика, то его определит тендерная комиссия на основе заявок потенциально широкого круга претендентов. Как это соотносится с эквивалентностью тендера закупке у «единственного» поставщика, не вполне ясно.

Еще одним примечательным фактором тендера можно считать тот факт, что единственным критерием оценки заявок в документах госзаказчика заявлено ценовое предложение. То есть по этому признаку в стандартной ситуации форматом закупки должен был стать аукцион. Но это, как мы знаем, не так.

По совокупности перечисленных факторов CNews может утверждать, что в своей многолетней обширной практике мониторинга крупных госзакупок по линии ИТ, с подобным тендером редакция сталкивается впервые.

Второй источник редакции, знакомый с особенностями проекта, заверяет, что странность формата была обусловлена тем, что закупочное законодательство для госкорпораций (223-ФЗ) не позволяет прописать в условиях тендера необходимость присутствия закупаемого софта в реестре отечественного ПО при Минцифре. Впрочем, ответов на все вопросы эта версия не дает.

Пример «Росатома» — как ответ Минцифре, затягивающей импортозамещение в КИИ

Примечательно, что в понимании Алексея Смирнова, гендиректора компании «Базальт СПО», разрабатывающей ОС «Альт» (главный конкурент Astra Linux), данная закупка некоторым образом происходит вразрез с политикой «Мнцифры».

«То, что госкорпорации всерьез переходят на отечественные программы, очень важно, — отметил он в разговоре с CNews. — Особенно важно в контексте того, что в последнем проекте указа Президента (разработан Минкомсвязи; — прим. CNews) отложен срок перехода объектов критической инфраструктуры на отечественное ПО на 2024 г. Крупная закупка “Росатомом” российского программного продукта показывает, что переход реален и такой перенос срока вряд ли оправдан».

Напомним, 2 ноября 2020 г. CNews писал, что в соответствии с вышеупомянутым проектом президентского указа владельцы критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России должны будут перейти на преимущественное использование российского софта не с 2021 г., как было установлено ранее указом Президента Владимира Путина, а с 2024 г. Дата обязательного перехода на российское оборудование также сдвигается — с 2022 г. на 2025 г.

К субъектам КИИ относятся госорганы, ТЭК, транспортные, телекоммуникационные, финансовые компании, предприятия здравоохранения, оборонной промышленности и другие компании, повреждение сетей связи которых может иметь серьезные последствия для государства.

Российское офисное ПО «Росатом» уже закупает

В связи с зявлениями Смирнова отметим также, что как писал CNews 23 октября 2020 г., «Росатом» также успел объявить о проведении открытого конкурса по выбору отечественного офисного прикладного ПО. В планы корпорации входит приобретение около 20 тыс. лицензий для 55 предприятий атомной отрасли. Организатором тендера стал «Атомкомплект» из состава госкорпорации. Максимальная сумма контракта составляет 214,3 млн руб.

В тендерной документации указаны начальные (максимальные) цены каждой закупочной единицы: бессрочная лицензия пакета оценена в 9755 руб. Цена за сертификат технической поддержки составляет 1008 руб. Заявки от претендентов принимаются до 3 ноября 2020 г. Итоги будут подведены 20 ноября.

Отход «Росатома» от Microsoft

Описанным выше закупкам «Росатомом» отечественного ПО предшествовала тупиковая ситуация, в которой госкорпорация оказалась в попытках обеспечить себя софтом Microsoft. Исторически «Росатом» в части ОС и офисного ПО пользовался продукцией именно этой американской компании.

В частности, в конце 2013 г. госкорпорация провела открытый аукцион для закупки лицензий на ПО Microsoft c начальной максимальной ценой тендера в пределах 808 млн руб. Право пользоваться софтом получили сроком на три года более 30 предприятий «Росатома». Среди них числились, помимо головной компании, «Росэнергоатом», «Атомэнергопроект», «Гринатом» и др., всего 35 структур. Победителем конкурса стала компания «Ай-теко».

Другая крупная закупка «Росатомом» софта Microsoft состоялась в конце 2016 г. с начальной ценой договора в 1,8 млрд руб. Победителем тогда стал «Крок», обошедший на торгах «Ланит» и «Компарекс». Его предложение составило 1,78 млрд руб.; итоговая сумма контракта позже многократно корректировалась по конкретным потребителям — «дочкам» «Росатома».

В конце февраля 2020 г. «Росатом» разместил извещение еще об одной закупке ПО Microsoft, оказавшейся неудачной. Как сообщал CNews, на аукцион с начальной ценой договора 2,4 млрд руб. никто не пришел. Срок подачи заявок истек 17 марта. Из-за отсутствия претендентов закупка была признана несостоявшейся.

CNews тогда выяснил, что у «Крока», по всей видимости, не было действующей необходимой лицензии. Также аналогичная лицензия в конце 2018 г. истекла еще у одного крупного поставщика ПО Microsof — «Софтлайн» — и предположительно продлена не была. Опрошенные CNews другие крупные ИТ-интеграторы, которые также потенциально могли бы выйти на аукцион, причины отсутствия интереса к тендеру объяснить не смогли.

В итоге «Росатом» остался без поставщика лицензий на ПО Microsoft для нескольких десятков своих дочерних структур по всей стране. Помимо этого, в конце марта 2020 г. из-за этой закупки его обвинили в нарушении новой Конституции России и указаний Президента России Владимира Путина.

CNews писал, что с таким заявлением выступила Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Она объединяет более 170 российских ИТ-компаний, и во многом ее усилиями в России в начале 2016 г. появился Реестр отечественного ПО. Свое заявление она направила в госкорпорацию в письме.

В датированном 13 марта 2020 г. документе на имя гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева в связи с вышеупомянутой закупкой АРПП спрогнозировала для госкорпорации невыполнение национальных проектов и программы импортозамещения, ранее обозначенных Владимиром Путиным. Также ассоциация указала на значительные риски снижения безопасности объектов критической инфраструктуры, «защита которых обозначена в выработанных поправках к Конституции России», принятых в середине марта 2020 г. Советом Федерации.