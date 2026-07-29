Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198506
ИКТ 15319
Организации 11738
Ведомства 1510
Ассоциации 1106
Технологии 3586
Системы 27038
Персоны 86614
География 3108
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 896

Росатом Росэнергоатом Консист-ОС Консист — оператор связи ЦЦТ Центр цифровых технологий

Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий

ЦЦТЦентр цифровых технологий») — российский разработчик ключевых решений промышленной автоматизации: от АСУ ТП до высокотехнологичных продуктов автоматизации технологических процессов и производства. Поддерживает работающие у заказчиков и создает новые системы автоматизации предприятий перерабатывающей промышленности (нефтепереработка, нефтегазохимия, агрохимия, целлюлозно-бумажная промышленность, металлургия и др.).

КОНСИСТ-ОС — интегратор и центр компетенций Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» в области информационных технологий, информационной безопасности, проектного управления, а также оператор крупнейшего в России ЦОД «Калининский». На базе компании создан Центр цифровых технологий Концерна «Росэнергоатом» для поддержки процесса цифровой трансформации, импортозамещения, управления ИТ-архитектурой, анализа и пилотирования новых технологий, разработки импортонезависимых цифровых продуктов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 19 дел, на cумму 65 862 406 ₽*

Судебные дела (19) на сумму 65 862 406 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 14 723 010 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 51 139 396 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.07.2026 «Аксиома» выдержала нагрузку: проект импортозамещения на АЭС перешел в финальную стадию 1
13.12.2024 Компании «Росатома» подписали Декларацию об ответственном экспорте технологий ИИ 1
01.07.2024 В России переводят систему эксплуатации АЭС на отечественное ПО 4
23.05.2023 Обиженные компании десятками пошли в суд, чтобы вернуть себе льготы аккредитованных ИТ-организаций 2
19.12.2022 Евгений Абакумов -

Евгений Абакумов, ИТ-директор «Росатома», в интервью CNews — о цифровой тени атомной отрасли

 1
27.09.2022 CEO Factory5 на Kazan Digital Week рассказал о преимуществах EaaS-модели для цифровизации энергетики 3
27.05.2022 ИТ-специалисты компаний «Росатома» получат поддержку государства 2
22.04.2022 Транспортную отрасль России на PostgreSQL переведет юная компания, у которой выручка за год выросла в 106 раз 1
06.08.2021 «Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной 1
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux 1
02.11.2020 «Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее 1
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
15.09.2020 «Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk 1
31.07.2019 Cisco Россия объявила американское «железо» негарантийным. «Росэнергоатом» отказался от многомиллионной закупки 1
21.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1
14.03.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: сегодня и завтра» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 23

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 274 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 179 4
Softline - Софтлайн 3733 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3050 3
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 62 2
МФТИ-Телеком 5 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Microsoft Corporation 25761 2
LG Electronics 3733 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2401 2
Крок - Croc 1963 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1138 2
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 596 1
НБИ - Национальное бюро информатизации 8 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр 5 1
Hitec Power Protection 4 1
РусИнтелКом 1 1
INSI - Инстрой-интеграция 1 1
Компас ИТ - Компас Ай Ти 2 1
Диполь Интеграция 2 1
Linkey - Линкей 2 1
ITOREX - ТОРЭКС 6 1
Ростелеком 10930 1
Cisco Systems 5372 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15706 1
Meta Platforms - Facebook 4616 1
9578 1
Oracle Corporation 7070 1
Diasoft - Диасофт 1141 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 944 1
Naumen - Наумен 750 1
Visiology - Визиолоджи 90 1
IXcellerate - Икселерейт 151 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 223 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 457 10
КоПИТАНИЯ - агропромышленный холдинг 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8817 2
Мосэнерго ПАО 132 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 210 2
KupiVip - Приват Трэйд 82 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
Фора Банк 86 2
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Росатом - АтомЭнергоРемонт 2 1
Росатом - Росатом Сервис 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1124 1
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Газпром нефть 725 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Ак Барс Банк 283 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Транснефть 335 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 102 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 18 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Веста 52 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 41 1
Росатом - Росэнергоатом НТЦ АТР - Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС 2 1
ПСП-Фарман 4 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2331 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13762 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6531 2
Судебная власть - Judicial power 2494 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3297 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1163 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3878 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 757 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 381 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4947 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2336 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1188 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Росатом - АтомКомплект 8 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 94 1
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 78 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 39 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64949 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25570 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26138 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28217 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12178 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22369 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24343 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12821 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13095 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12867 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13688 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26257 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2301 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7439 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1195 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6470 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34840 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7852 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12203 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1726 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36093 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1127 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3576 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13234 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 2
BPaaS - Business Process as a Service - bpmPaaS - Бизнес-процессы как сервис 27 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2228 2
Микрофон - Microphone 2805 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4767 1
Стандартизация - Standardization 2336 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 437 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1686 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 890 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5185 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1009 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2069 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1837 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5021 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3556 4
Linux OS 11513 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1759 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 EAM - F5 Enterprise Asset Management 7 1
Росатом - Гринатом - Атомкор 7 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1038 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6248 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 727 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1357 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1314 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2401 1
HPE Service Manager - HPSM 49 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 1
Ростелеком - Спутник ПП - Спутник (поисковик) - сервисно-поисковая платформа 9 1
IBM Maximo Asset Management 58 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
Wikipedia - Mediawiki 24 1
ФГИС ДО - Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования 8 1
InterProCom - Аксиома EAM-платформа - Аксиома ИскИн 13 1
Абакумов Евгений 226 3
Агамян Сергей 4 2
Сапунов Сергей 3 2
Спирков Станислав 5 2
Савин Иван 4 2
Холкин Илья 5 2
Лобушев Владимир 2 2
Коряков Александр 2 2
Сусметов Игорь 3 2
Качанов Олег 121 2
Козлов Михаил 181 2
Шальнов Олег 20 2
Герасимов Александр 46 2
Аншина Марина 79 2
Брагин Павел 25 2
Бакулев Антон 2 2
Саввин Антон 18 2
Гупаисов Сергей 9 2
Большаков Андрей 6 1
Козырин Андрей 1 1
Кибисов Дмитрий 1 1
Прокофьев Анатолий 1 1
Терентьева Татьяна 4 1
Саликов Михаил 1 1
Ермолаев Михаил 5 1
Катасонов Андрей 1 1
Коваленко Роман 2 1
Беляев Эдуард 2 1
Минибаев Марат 1 1
Букреев Сергей 1 1
Сагинтаева Сауле 1 1
Путин Владимир 3452 1
Мишустин Михаил 787 1
Смирнов Алексей 269 1
Панченко Иван 197 1
Рубин Дмитрий 54 1
Лихачев Алексей 44 1
Вахмянин Иван 32 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Солдатов Алексей 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 165778 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54696 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3459 3
Европа 24952 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47528 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3439 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19505 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2845 2
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 11 1
Азия - Азиатский регион 5914 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 680 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3173 1
Турция - Турецкая республика 2615 1
Украина 7921 1
Болгария - Республика 799 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 678 1
Египет - Арабская Республика 1097 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 779 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 1
Россия - ЦФО - Костромская область 475 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1781 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57554 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11645 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3391 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53350 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16014 5
Энергетика - Energy - Energetically 5839 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6157 4
Атомная энергетика - ПАТЭС - плавучая атомная теплоэлектростанция 19 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4426 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6581 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5460 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33668 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1837 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4650 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1554 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 239 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2531 2
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 166 2
Экономический эффект 1339 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8940 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2182 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6544 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2877 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2562 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2105 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3299 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 692 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 208 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3468 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 240 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1635 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 674 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8475 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2322 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 867 1
Национальный проект 392 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 306 1
Налогообложение - Налог на прибыль 221 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4506 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5692 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11557 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8610 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3951 3
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 314 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 272 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 492 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Kazan Digital Week 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще