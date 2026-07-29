Росатом Росэнергоатом Консист-ОС Консист — оператор связи ЦЦТ Центр цифровых технологий

ЦЦТ («Центр цифровых технологий») — российский разработчик ключевых решений промышленной автоматизации: от АСУ ТП до высокотехнологичных продуктов автоматизации технологических процессов и производства. Поддерживает работающие у заказчиков и создает новые системы автоматизации предприятий перерабатывающей промышленности (нефтепереработка, нефтегазохимия, агрохимия, целлюлозно-бумажная промышленность, металлургия и др.). КОНСИСТ-ОС — интегратор и центр компетенций Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» в области информационных технологий, информационной безопасности, проектного управления, а также оператор крупнейшего в России ЦОД «Калининский». На базе компании создан Центр цифровых технологий Концерна «Росэнергоатом» для поддержки процесса цифровой трансформации, импортозамещения, управления ИТ-архитектурой, анализа и пилотирования новых технологий, разработки импортонезависимых цифровых продуктов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 19 дел, на cумму 65 862 406 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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