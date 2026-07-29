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Росатом Росэнергоатом Консист-ОС Консист — оператор связи ЦЦТ Центр цифровых технологий
ЦЦТ («Центр цифровых технологий») — российский разработчик ключевых решений промышленной автоматизации: от АСУ ТП до высокотехнологичных продуктов автоматизации технологических процессов и производства. Поддерживает работающие у заказчиков и создает новые системы автоматизации предприятий перерабатывающей промышленности (нефтепереработка, нефтегазохимия, агрохимия, целлюлозно-бумажная промышленность, металлургия и др.).
КОНСИСТ-ОС — интегратор и центр компетенций Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» в области информационных технологий, информационной безопасности, проектного управления, а также оператор крупнейшего в России ЦОД «Калининский». На базе компании создан Центр цифровых технологий Концерна «Росэнергоатом» для поддержки процесса цифровой трансформации, импортозамещения, управления ИТ-архитектурой, анализа и пилотирования новых технологий, разработки импортонезависимых цифровых продуктов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 19 дел, на cумму 65 862 406 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Абакумов Евгений 226 3
|Агамян Сергей 4 2
|Сапунов Сергей 3 2
|Спирков Станислав 5 2
|Савин Иван 4 2
|Холкин Илья 5 2
|Лобушев Владимир 2 2
|Коряков Александр 2 2
|Сусметов Игорь 3 2
|Качанов Олег 121 2
|Козлов Михаил 181 2
|Шальнов Олег 20 2
|Герасимов Александр 46 2
|Аншина Марина 79 2
|Брагин Павел 25 2
|Бакулев Антон 2 2
|Саввин Антон 18 2
|Гупаисов Сергей 9 2
|Большаков Андрей 6 1
|Козырин Андрей 1 1
|Кибисов Дмитрий 1 1
|Прокофьев Анатолий 1 1
|Терентьева Татьяна 4 1
|Саликов Михаил 1 1
|Ермолаев Михаил 5 1
|Катасонов Андрей 1 1
|Коваленко Роман 2 1
|Беляев Эдуард 2 1
|Минибаев Марат 1 1
|Букреев Сергей 1 1
|Сагинтаева Сауле 1 1
|Путин Владимир 3452 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Панченко Иван 197 1
|Рубин Дмитрий 54 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Вахмянин Иван 32 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
|Солдатов Алексей 104 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8610 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3951 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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