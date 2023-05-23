Обиженные компании десятками пошли в суд, чтобы вернуть себе льготы аккредитованных ИТ-организаций

За последние три с половиной месяца свыше 20 ИТ-компаний решили через суд оспорить лишение их госаккредитации, позволявшей получать льготы. В Минцифры отмечают, что преимущественно все они пропустили известный заранее срок подачи согласия в ФНС на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. В контексте этого министерство объяснило, как «разжалованные» компании могут вернуть свой статус во внесудебном порядке, и как именно следует поступить остальным организациям, чтобы не оказаться в похожей ситуации в будущем — аккредитацию всем нужно подтвердить до 1 июня 2023 г.

В суд из-за реестра госаккредитации

Как выяснил CNews, с 3 февраля 2023 г. по сегодняшний день к Минцифры было подано как минимум 22 иска от различных организаций по всей России о признании незаконным аннулирования их госаккредитации в качестве ИТ-компаний и восстановлении их в соответствующем реестре.

Организации, включенные в этот реестр, обладают возможностью получить множество налоговых и иных льгот (подробнее — ниже).

Известно, что Минцифры проводит регулярные масштабные ревизии этого реестра как минимум с сентября 2021 г. Однако, как показывает анализ картотеки арбитражных судов, массово к служителям Фемиды ИТ-компании пошли только после их исключений по решениям министерства от 20 декабря 2022 г. и 27 января 2023 г. По формулировкам исков видно, что многие решения об аннулировании принимались на основании данных из подразделений Федеральной налоговой службы (ФНС). В одном случае прямо говорится, что Минцифры ориентировалось на результаты проверки налоговиков.

В этой связи напомним, что 25 ноября 2022 г. CNews писал о том, что в ближайшее время госаккредитации из 26,7 тыс. ИТ-компаний могут лишиться свыше 10 тыс. организаций. Они должны были покинуть реестр потому, что их руководители не успели своевременно подать согласие в ФНС на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

Фото: Минцифры ИТ-компании, пропустившие срок подачи данных в ФНС, массово подали иски к Минцифры за лишние из аккредитации

В отношении одного из первых исков — костромской компании «Персонал-ВЛ» — 17 мая 2023 г. было вынесено решение первой инстанции. Сначала в картотеке арбитражных судов появилась запись «Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью», что должно было означать победу истца. Однако в опубликованном чуть позже сокращенном решении суда указано: «в удовлетворении заявленных требований отказать полностью». В какой из этих записей служители Фемиды допустили ошибку, станет понятно несколько позднее — после публикации полного текста судебного решения. Сайт «Персонала-ВЛ» с контактными данными компании для обратной связи интернет-поисковики не находят.

Большая часть остальных исков пока находится на стадии рассмотрения. По иску ООО «Супервэйв групп» (Ленинградская область, поселок Красная Заря) производство по делу было прекращено после отказа организации от своих требований.

Один из истцов — ООО «Бов групп» (Казань) — помимо основных требований также потребовал от суда взыскать с Минцифры причиненные ему убытки в размере 214 тыс. руб.

В числе других истцов — ООО «Веолия маг», ООО «Матрешка софт», ООО «Смарт цифровые решения», ООО «Компас ИТ», ООО «Диполь-интеграция», АО «Консист-ОС», АО «РЦС», ООО «ОСГ рекордз менеджмент крипто», ООО «Айтис», ООО «Инстрой», ООО «Инстрой-интеграция», ООО «Содис лаб», ООО «Элемент», ООО «Спектр-гранд», ООО «Лигал хэлп», ООО «Центр защиты информации "Гриф"», ООО «Спутник», ООО «Дизайн клик», ООО «СКЛ Цифровой», ООО «Паритет». Также, возможно, именно по линии восстановления аккредитации к Минцифры 19 мая 2023 г. был подан иск от ООО «Паритет» (Москва); подробностей по нему пока нет.

Многим может быть отказано

В картотеке арбитражных судов можно обнаружить старый похожий иск к Минцифры со стороны ООО «Консультант студента» (Москва). Компания пыталась оспорить решение Минцифры от 31 июля 2022 г. Требования организации суд оставил без удовлетворения — она пропустила трехмесячный срок для оформления своих требований, а уважительных причин задержки служители Фемиды не усмотрели.

Аналогичная судьба может постигнуть и ряд компании из приведенного выше списка. Некоторые из них стандартные сроки подачи исков также очевидно пропустили.

Сторонний взгляд

Член правления и директор департамента «Экономика данных» компании «Диасофт», член экспертного совета при реестре российского ПО Минцифры Николай Макаревич в разговоре с CNews отметил, что реестр аккредитованных ИТ-компаний действительно несколько раз подвергался санации со стороны министерства. Одной из главных причин ревизий он назывет изменениями в законодательстве. «Из реестра исключались организации, не соответствующие обновленным требованиям: банки, страховые и прочие организации, по сути “псевдо-ИТ-компании”».

Вторая веская причина: исключенные из реестра организации не работали на широкий рынок, а осуществляли разработку для конкретной организации. «Реестр является инструментом государственной поддержки, — поясняет Макаревич. — Он предназначен для того, чтобы именно ИТ-отрасль России получала возможности для создания новых, инновационных ИТ-продуктов, а не “карманные” компании».

Комментарии Минцифры

Само министерство описывает ситуацию более подробно, объясняя причины ревизий реестра, характерные именно для последнего времени. «В 2022 г. Минцифры актуализировало реестр аккредитованных ИТ-компаний, оставив в нем только те, которые предоставили в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. По новым правилам компании должны были сделать это до 1 ноября 2022 г.», — отметили в разговоре с CNews представители министерства.

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По их словам, большая часть из утративших аккредитацию компаний — это «мертвые» фирмы, которые не вели никакой деятельности. Компании, которые подали согласие в ФНС с ошибкой и по этой причине лишились аккредитации, могли подать заявку повторно и аккредитоваться заново. Преимущественно они так и поступили. Лишь незначительная часть компаний из общего числа решила действовать через суд.

«Основная аргументация истцов сводится к тому, что они дали общее согласие на раскрытие налоговой тайны, без конкретного кода (20009), предусматривающего раскрытие налоговой тайны именно для Минцифры, — уточнили собеседники CNews. — Но согласно позиции ФНС, предоставление такого согласия в рамках аккредитации — некорректно, потому что из него невозможно определить принадлежность задачи, для которой оно подано».

Что могут сделать «разжалованные» компании без привлечения судов

В Минцифры поясняют, что лишившаяся аккредитации компания может направить жалобу на решение министерства через систему досудебного обжалования (ФГИС ДО). Кроме того, она может подать обращение в соответствии с законом «о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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Представители Минцифры также напоминают, что в мае 2023 г. на портале госуслуг открылась специальная форма для подтверждения госаккредитации. «ИТ-компании должны заполнить ее и подать заявление до 1 июня 2023 г., — отмечают собеседники CNews. — Задача Минцифры — помочь максимальному числу ИТ-компаний сохранить аккредитацию. Если при проверке обнаружатся несоответствия, мы уведомим компании, это даст им время, чтобы при необходимости обновить данные в заявлении».

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«Компании, которые получают налоговые льготы, могут не подтверждать аккредитацию, но подать согласие на раскрытие налоговой тайны они все равно обязаны. В противном случае мы не поймем, что они пользуются льготами, и освобождены от подтверждения аккредитации, — заключают чиновники. — Проверить, правильно ли подано согласие в ФНС, можно при помощи специального чат-бота».

Какие льготы есть у аккредитованных ИТ-компаний

В 2022 г. к уже имевшимся льготам для ИТ-организаций добавилось несколько новых, которые власти ввели с целью удержать специалистов, покидавших Россию на фоне спецоперации на Украине (СВО).

Для аккредитованных при Минцифры ИТ-компаний, которые имеют выручку в сфере ИТ не меньше 70% от общей, и ранее был доступен налог на прибыль по нулевой ставке до 31 декабря 2024 г., пониженные страховые взносы за работников в фонды. Их общий процент составляет 7,6% и распределяется так: 6% в ПФР, 1,5% в ФСС, 0,1% в ФФОМС.

Предусмотрены также льготы для ИТ-компаний по кредитам на бизнес-цели. Максимальная ставка — 3%. Пока действует кредитный договор, компания должна сохранить от 85% рабочих мест и индексировать зарплаты сотрудникам каждый год. Аккредитованные компании получают мораторий на плановые неналоговые проверки до конца 2024 г. и выездные проверки ФНС до 3 марта 2025 г. Проще ИТ-компаниям также стало принимать в свой штат иностранных специалистов.

Также теперь ИТ-специалистам аккредитованных компаний полагается не только ипотека по пониженной ставке в 1-5%, но и отсрочка от армии и участия в СВО.