Минцифры зачищает реестр ИТ-компаний. Больше трети льготников лишатся аккредитации

Государственную аккредитацию потеряют более 10 тыс. российских ИТ-компаний. Эти организации не успели подать в Федеральную налоговую службу согласие на раскрытие сведений, представляющих налоговую тайну. Процесс лишения статуса уже запущен.



Начало зачистки

Более 10 тысяч ИТ-компаний потеряют государственную аккредитацию. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Минцифры. Организации покинут реестр потому, что их руководители не успели до 1 ноября 2022 г. подать согласие в Федеральную налоговую службу на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, пишет ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

Таким образом, список из 26 701 компании сократится на 38% – это 10 141 организаций. В реестре аккредитованных останется 16 560. По словам Шадаева, процесс лишения компаний статуса аккредитованных уже запущен. Таким образом будет соблюдена жесткая норма постановления Правительства о новом порядке аккредитации ИТ-компаний.

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«Мы многократно информировали и уведомляли через все наши каналы, через личный кабинет "Госуслуг", – отметил министр. – Нет никаких норм, которые препятствуют повторной подаче. Но при подаче они должны все равно представить согласие».

Новые правила аккредитации

Напомним, в начале октября 2022 г. правительство утвердило новый порядок госаккредитации ИТ-компаний. Главным условием стала доля выручки от деятельности в ИТ-сфере не менее 30%. Компания должна иметь профильный ИТ-ОКВЭД в качестве основного. Средняя зарплата в организации должна быть не ниже средней по стране или в субъекте, в котором зарегистрированы организация – выбирать между двумя показателями волен сам работодатель.

Желаемый статус все еще могут получить стартапы, организованные менее чем за три года до подачи заявления на аккредитацию и не имеющие выручки. Для них сделали исключение по подтверждению дохода при включении в реестр стартапов.

Не смогут аккредитоваться компании, возникшие после реорганизации, и организация, доля государственного участия в которых не менее 50%, госкомпании, банки, небанковские кредитные организации, страховые компании, телеком-компании, государственные и муниципальные учреждения, открытые акционерные общества с госучастием.

Зачем переходить на новые рельсы

До сих пор решения по аккредитации ИТ-компаний получались автоматически – если у компании был целевой ОКВЭД. Электронная система сама отправляла межведомственный запрос, если информация подтверждалась, генерировала решение об аккредитации. Теперь ситуация кардинально изменилась.

На CNews FORUM Максут Шадаев объяснил, что на новые правила пришлось переходить для того, чтобы предотвратить массовый «фрод» и не дать дискредитировать недобросовестным компаниям ИТ-отрасль, которой в 2022 г. достались беспрецедентные меры поддержки от государства.

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Среди них – ипотека для ИТ-специалистов по пониженной ставке в 1-5%,отсрочка от армии и участия в СВО. Компании, с ИТ-выручкой не меньше 70% от общей доступен налог на прибыль по нулевой ставке до 31 декабря 2024 г. Воспользоваться компании также могут пониженными страховыми взносами за работников в фонды (их общий процент составляет 7,6% и распределяется так: 6% в ПФР, 1,5% в ФСС, 0,1% в ФФОМС).

Введены также льготы для ИТ-компаний по кредитам на бизнес-цели под 3%. Аккредитованные компании получают мораторий на плановые неналоговые проверки до конца 2024 г. и выездные проверки ФНС до 3 марта 2025 г.

Шадаев отметил, что лояльная процедура автоматической аккредитации больше не подходит, потому что льготы для ИТ-компаний стали существенными. Задача, по его словам – бороться с компаниями, которые создаются лишь для того, чтобы предоставлять сотрудникам отсрочку от срочной службы, «с пятью сотрудниками на нулевой зарплате».

Слишком много ИТ-компаний

В ноябре 2022 г. CNews писал о том, что с конца февраля 2022 г. в России резко ускорилась регистрация малых и средних ИТ-компаний – на 81%. Информационные технологии попали в четверку самых популярных секторов для регистрации новых МСП.

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Объяснение простое – ушедшие из России иностранные компании продают бизнес, а их наследникам необходимо пройти регистрацию. Активно создают ИТ-дочки и компании, которые напрямую не связаны с информационными технологиями – например, «Леруа мерлен» и Lamoda, сети супермаркетов «О’кей» и «Азбука вкуса». ИТ-аккредитацию также получили строительный магазин «Петрович», автодилер «Рольф», Сбербанк, «Тинькофф», РЖД, «Новатэк», дочки «Роснефти». В июне 2022 г. в ИТ-компанию преобразилась и «Почта России».