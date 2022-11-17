В России удвоилось число новых ИТ-компаний

С конца февраля 2022 г. в России стали регистрировать существенно больше малых и средних ИТ-компаний. Информационные технологии попали в четверку самых популярных секторов для регистрации новых МСП. Ажиотаж вокруг ИТ-регистрации возник на фоне беспрецедентных мер поддержки ИТ-отрасли, включающих льготную ипотеку и отсрочку для мобилизованных.



Все в ИТ

В России резко выросло количество ежемесячных регистраций малых и средних предприятий (МСП) в качестве ИТ-компаний, сообщает «Спарк-Интерфакс». С марта по сентябрь 2022 г. каждый месяц в стране появлялось на 81% больше компаний этого профиля, чем в январе-феврале 2022 г. Серьезно опережают эти показатели и прошлогодние значения.

Информационные технологии входят в топ-4 приоритетных сектора для регистрации новых МСП в марте-сентябре 2022 г. Доля в общем числе регистраций достигла 4,1% — больше только у отраслей «Оптовая торговля», «Строительство», «Транспортировка и хранение». Авторы отчета рассчитали динамику регистраций малых и средних компаний с помощью данных ФНС.

В записке аналитиков отмечается, что оборот российских ИТ-компаний по-прежнему сильно превышает уровень января-февраля 2022 г. К примеру, в августе 2022 г. оборот сектора на 17% превышал средние показатели начала 2022 г.

В списке аккредитованных ИТ-компаний уже больше 27 тыс. организаций

Аналитики «Спарк-интерфакс» напоминают, что развитие малого и среднего бизнеса позитивно влияет на экономику страны в целом.

«От успешного функционирования субъектов МСП, обеспечивающих около 40% оборота и общего числа занятых, будут во многом зависеть темпы адаптации российской экономики. Более того, в условиях почти тотального охвата санкциями крупного российского бизнеса, роль МСП в социально-экономическом развитии будет возрастать», — отмечается в отчете.

Очень привлекательная «цифра»

«Росту привлекательности сектора ИТ для МСП способствует запущенная система государственной поддержки, совершенствование которой в текущих условиях остается одним из приоритетов экономической политики России», — объясняет заместитель руководителя проекта «Спарк-Интерфакс» Игорь Волосов.

Несмотря на господдержку, с платежами у ИТ-компаний не все так гладко — темпы роста просроченной кредиторской и дебиторской задолженности ускоряются, то же касается займов и кредитов, отмечается в отчете. В то же время уровень просрочки пока незначителен, и доля МСП с индексом платежной дисциплины «Высокий риск» даже упала — до 4,9% в сентябре 2022 г., после того как росла в предыдущие месяцы.

Генеральный директор «Эдит про» (группа «Борлас») Дмитрий Кичко в беседе с CNews сообщил, что один из факторов лавинообразного роста регистраций МСП в качестве ИТ — это уход зарубежных компаний.

«Иностранные компании уходят, оставляя вместо себя новые российские юридические лица, — объяснил эксперт. — Это нормальный процесс для индустрии, учитывая текущие условия экстренного и массового импортозамещения».

По мнению Кичко, в какой-то момент в индустрии может оказаться слишком много компаний, но оздоровление рынка произойдет естественным образом — организации, которые не смогут предоставлять качественные продукты и услуги, не выживут. А те, кто останется, составят друг другу хорошую конкуренцию.

Кто еще устремился в ИТ

Помимо массовой регистрации российских юрлиц наследниками ушедших иностранцев, активно открывают ИТ-дочки российские ритейлеры. Среди них, например, «Леруа мерлен» и Lamoda, сети супермаркетов «О’кей» и «Азбука вкуса», сеть магазинов инструментов «Всеинструменты.ру» и сеть обувных магазинов Kari с «Л’этуаль».

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Только в июне 2022 г. реестр аккредитованных при Минцифры ИТ-компаний пополнился 1200 новыми организациями, а с марта 2022 г. в него вошло более 11 800 тыс. юрлиц — это около 43% от всего списка, который регулятор вел с 2008 г. До 1 марта 2022 г. в реестре было 15 770 организаций, а к 1 июля 2022 г. их число выросло в 1,75 раза до 27 620.

Среди них — организации, основная деятельность которых прямо с ИТ не связана, например, оператор торгов «Открытие брокер», строительный магазин «Петрович» (зарегистрировал «Петрович тех»), автодилер «Рольф» (зарегистрировал «Рольф тех»), Сбербанк, «Тинькофф», РЖД, «Новатэк», дочки «Роснефти», НЛМК и др. В июне 2022 г. в ИТ-компанию превратилась и «Почта России».

Какие льготы сейчас есть у ИТ

Напомним, сейчас ИТ-специалистам полагается не только ипотека по пониженной ставке в 1-5%, но и отсрочка от армии и участия в СВО.

Для аккредитованных при Минцифры ИТ-компаний, которые имеют выручку в сфере ИТ не меньше 70% от общей, также доступен налог на прибыль по нулевой ставке до 31 декабря 2024 г., пониженные страховые взносы за работников в фонды (их общий процент составляет 7,6% и распределяется так: 6% в ПФР, 1,5% в ФСС, 0,1% в ФФОМС).

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Предусмотрены также льготы для ИТ-компаний по кредитам на бизнес-цели. Максимальная ставка — 3%. Пока действует кредитный договор, компания должна сохранить от 85% рабочих мест и индексировать зарплаты сотрудникам каждый год. Аккредитованные компании получают мораторий на плановые неналоговые проверки до конца 2024 г. и выездные проверки ФНС до 3 марта 2025 г. Проще ИТ-компаниям также стало принимать в свой штат иностранных специалистов.

Грядет большая чистка

Бесконечно пополнять список аккредитованных ИТ-компаний не получится. С 1 октября 2022 г. в России заработал новый порядок аккредитации, цель которого — подчистить реестр. На CNews FORUM глава Минцифры Максут Шадаев объяснил, что новые правила аккредитации ИТ-компаний пришлось вводить, чтобы избежать массового «фрода». Теперь лишиться аккредитации могут все те, кто не соответствует представлениям министерства о характере добросовестной компании.

Сегодня для попадания в реестр ИТ-компаний необходимо иметь долю выручки от ИТ-деятельности не менее 30%, профильный ОКВЭД должен быть основным, а средняя зарплата в организации — не ниже средней по стране или в субъекте, в котором зарегистрированы организация.

Аккредитацию также могут получить стартапы, организованные не более чем за три года до подачи заявления на аккредитацию и не имеющие выручки. Для таких компаний сделано исключение по подтверждению дохода при включении в реестр стартапов.

Аккредитацию не могут получить компании, созданные в результате реорганизации, компании, доля госучастия в которых не менее 50%, госкомпании, банки, небанковские кредитные организации, страховые компании, телеком-компании, государственные и муниципальные учреждения, открытые акционерные общества с госучастием.