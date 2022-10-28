Российские ИТ-шники получат льготную ипотеку по новым выгодным правилам

В России вводятся новые упрощенные правила получения ипотеки ИТ-специалистами. Минцифры понизило требования к возрасту и заработку сотрудников, а также открыла доступ к льготному кредиту на жилье сотрудникам всех аккредитованных ИТ-компаний без исключения.

Льготная ипотека стала доступнее

Минцифры России сообщило CNews об упрощении процесса получения льготной ипотеки со ставкой 5% россиянам, работающим в аккредитованных ИТ-компаниях. Новые меры прописаны в проекте постановления Правительства России, направленного на рассмотрение в конце октября 2022 г.

Несмотря на то, что проект постановления пока не принят, российские банки уже начали принимать заявки на льготную ипотеку от ИТ-шников по новым правилам, утверждают в Минцифры. «Новые условия, предложенные Минцифры, существенно расширяют круг компаний и сотрудников, которые могут получить льготную ипотеку, – заявил замглавы Минцифры Максим Паршин. – Мы рекомендуем подать предварительную заявку в одном из банков-участников, чтобы успеть воспользоваться программой».

По словам Паршина, до конца 2022 г. получить ипотеку на льготных условиях смогут в сумме 10 тыс. работников ИТ-компаний.

Что изменилось

Главное изменение в правилах – это возможность получения льготной ипотеки для сотрудников всех без исключения аккредитованных Минцифры ИТ-компаний. Раньше такая опция предоставлялась исключительно компаниям, которые получали налоговые льготы.

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Второе не менее важное изменение – это снижение требований к возрасту сотрудника, претендующего на льготную ставку по ипотеке. Если раньше на это могли рассчитывать работники в возрасте от 22 до 44 лет, то теперь взять ипотечный кредит могут и 18-летние, и 50-летний ИТ-шники.

Требования к ходу ИТ-специалиста тоже поменялись в сторону смягчения. Ранее он должен был получать как минимум 150 тыс. руб. (до вычета НДФЛ) при проживании в одном из российских городов-миллионников и 100 тыс. руб. за их пределами.

Теперь же эти лимиты составляют 120 тыс. руб. и 70 тыс. руб. соответственно. Единственное исключение сделано для Москвы – в российской столице ИТ-шнику по-прежнему нужно зарабатывать от 150 тыс. руб., чтобы иметь право претендовать на льготную ставку по ипотечному кредиту.

Дополнительные послабления

Получив льготный кредит на квартиру или дом, работая в аккредитованной ИТ-компании, россиянин может сменить место работы, не опасаясь, что пониженная будет аннулирована. Это, в самом деле, произойдет, но лишь через полгода с момента увольнения. За это время специалист может устроиться в другую ИТ-компанию с аккредитацией Минцифры или закрыть кредит, работая в совершенно другой сфере.

При этом продолжает действовать правило обязательного трудоустройства именно в аккредитованной ИТ-фирме. Но если раньше это условие распространялось навесь срок кредита, то теперь оно действует лишь в течение пяти лет с момента получения кредита.

Откуда взялись льготы

ИТ-специалистам полагается не только ипотека по пониженной ставке, но еще и отсрочка от армии. Оба эти послабления были введены весной 2022 г., почти сразу после того, как из России за рубеж хлынули десятки тысяч ИТ-шников. После 21 сентября 2022 г. отсрочка от армии в ИТ-компаниях стала еще более востребованной.

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Одно из первых упоминаний о грядущих упрощенных условиях получения кредита на жилье для работников ИТ-компаний было сделано в начале апреля 2022 г. Как сообщал CNews, правительство России распорядилось выделить 1,5 млрд руб. субсидий на закрытие ипотечных кредитов, взятых российскими ИТ-специалистами.

Выдача ипотеки под 5% годовых в России началась в первых числах мая 2022 г. По подсчетам властей, до 2024 г. банки должны выдать около 50 тыс. таких займов. Максимальный размер кредита в городах-миллионниках был обозначен на уровне 18 млн руб., в остальных населенных пунктах составил 9 млн.

В июне 2022 г. появилась информация о готовности властей и банков снизить ставку по льготной ИТ-ипотеке до 2% годовых, а в некоторых случаях и вовсе до 1%. Это была очередная мера по удержанию ИТ-специалистов в стране.

Не все так просто

Новые правила Минцифры гласят, что рассчитывать на льготную ставку по кредиту на жилье могут сотрудники всех без единого исключения ИТ-компаний, получивших аккредитацию министерства. Все это может привести к массовому росту количества таких фирм.

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Например, как сообщал CNews, осенью 2022 г. российские ритейлеры начали активно открывать дочерние ИТ-компании. На тот момент это была их реакция на частичную мобилизацию – компании пытались не допустить, чтобы она коснулась их сотрудников. Теперь же, с учетом новых правил льготной ипотеки, ИТ-компании в России могут начать появляться еще чаще.

На этот случай у властей уже заготовлены ответные механизмы. Еще в середине августа 2022 г. Минцифры объявило о создании совета для чистки реестра аккредитованных ИТ-компаний. А за две недели до этого министерство исключило из этого списка более 400 организаций.

Статуса аккредитованной ИТ-фирмы на тот момент лишились многочисленные банки, бюджетные учреждения, страховые компании и пр. Словом, чистка затронула лишь те предприятия, чей основной род деятельности никак не связан с информационными технологиями.