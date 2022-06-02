ИТ-специалистов удержат в России смешными ставками по ипотеке. Они могут упасть до 1%

Ставка по льготной ипотеке для ИТ-специалистов может упасть с нынешних 5% до 1%. Ряд российских регионов уже выразили готовность перейти на 2%. Минимальная ставка для ИТ-кадров – это попытка властей удержать их в России. Они стали массово уезжать сразу после начала спецоперации на Украине. Идею предложить им покупку жилья на льготных условиях власти высказали в начале марта 2022 г. Программа заработала в первых числах мая 2022 г.

Ипотека подешевеет

Российское Минцифры не исключило вероятности снижения процентной ставки по ипотеке для ИТ-специалистов до минимума. Как заявил замглавы ведомства Максим Паршин, переплата по ипотечному кредитованию для айтишников может быть снижена до 1%.

Со слов Паршина, в России уже существуют примеры выдачи льготной ипотеки для ИТ-кадров со ставкой менее чем в 5% годовых. «Уже сейчас банки предлагают 4%. При этом заложен инструмент, когда регионы своими бюджетами могут участвовать в программе, еще больше снижая ставку для айтишников. До 2% уже есть примеры, я думаю, что будет 1%», – сказал заместитель главы Минцифры.

Как пишет «Интерфакс», некоторые регионы России, в частности Калужская область, уже готовы к снижению ставки до 2%.

Заявки на получение льготной ипотеки принимают 49 российских банков, о чем 2 июня 2022 г. сообщило Минцифры. В перечень входят крупнейшие участники рынка: Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», банк «Тинькофф», Газпромбанк и др., а также и три региональных оператора – из Екатеринбурга, Удмуртии и Кемерово.

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Паршин подчеркнул, что в настоящее время банки ведут прием предварительных заявок на льготную ипотеку для айтишников. «У нас там огромная очередь. Неделю назад было 1500 заявок предварительно в банки, поданные на кредиты, сейчас уже в разы больше», – сказал Паршин.

По оценкам властей, в сумме по программе льготной ипотеки будет выдано кредитов на общую сумму в пределах 240 млрд руб.

Почему льготы только ИТ-специалистам

Ипотека на жилье на территории России под 5% годовых – это одна из внеочередных мер поддержки ИТ-отрасли. После начала спецоперации на Украине работники, занятые в ИТ-сфере, начали уезжать из страны десятками тысяч. Эксперты прогнозировали, что за апрель 2022 г. число отбывших за пределы России ИТ-кадров превысит 100 тыс. человек. На момент публикации материала статистика за этот месяц опубликована не была.

Впервые предложение о льготной ипотеке для айтишников власти объявили через неделю спустя после начала спецоперации. Идея ставки в 5% прозвучала уже тогда.

Банки , в которых можно получить ипотеку под 5%

В начале апреля 2022 г. Правительство России распорядилось выделить 1,5 млрд руб. субсидий на закрытие ипотечных кредитов, взятых российскими ИТ-специалистами, тоже в качестве мер поддержки отрасли и сдерживания оттока кадров за рубеж. Предполагалось, что деньги пойдут на субсидирование ипотечного кредитования для не менее чем 10 тыс. человек.

На запуск программы льготной ипотеки властям потребовалось в общей сложности около двух месяцев. Как сообщал CNews, она заработала в первых числах мая 2022 г.

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Однако вечными данные льготы не будут. Программа рассчитана строго до конца 2024 г., и за этот период аккредитованные банки и региональные операторы должны выдать около 50 тыс. займов по ставке до 5% годовых. Максимальный размер кредита в городах-миллионниках достигнет 18 млн руб., в остальных населенных пунктах – 9 млн.

Одного ИТ-образования недостаточно

Купить квартиру или дом в кредит со ставкой 5% годовых сможет далеко не каждый ИТ-специалист. Так, выпускник вуза, получивший ИТ-специальность, но работающий в совершенно другой сфере, этой возможности по умолчанию лишен.

Одно из основных условий льготной ипотеки – работа в аккредитованной ИТ-компании. Также необходимо иметь российское гражданство – иностранным айтишникам сэкономить на покупке квартиры в России не получится.

Очень опытные ИТ-кадры, проработавшие в этой сфере десятки лет, тоже не подходят, как и те, кто только-только начал свою карьеру в информационных технологиях. Соискатель должен быть в возрасте от 22 до 44 лет – не моложе и не старше.

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Еще одно требование – высокая по российским меркам зарплата. Желающий взять на себя ипотеку под 5% должен получать не меньше 100 тыс. руб., если он проживает в небольшом населенном пункте. Жителям городов-миллионников сложнее – им нужно зарабатывать хотя бы 150 тыс. в месяц, иначе льготной ипотеки им не видать.

В то же время иметь профильное ИТ-образование не обязательно. Нужно лишь соответствовать всем перечисленным требованиям.

Кредит по программе можно взять только один раз. Минимальный первоначальный взнос составляет минимум 15%. Его можно покрыть материнским капиталом, но в этом случае придется выделить ребенку долю в приобретаемом жилье. С другими льготными программами ипотека для ИТ-специалистов не сочетается.

Для сохранения минимальной процентной ставки ИТ-специалисту нужно на протяжении всего срока выплаты работать в аккредитованной ИТ-компании. Если он уволится из одной, у него будет не более трех месяцев, чтобы устроиться в другую. По истечении этого срока ставка может повыситься до уровня актуальной на момент заключения договора ключевой ставки Центробанка, дополнительно увеличенной на 2,5-4,5%.