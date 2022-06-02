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Минцифры опубликовало список банков-участников программы ИТ-ипотеки

Минцифры опубликовало список банков, участвующих в программе льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний. Всего в списке 52 кредитных организации. Среди них 49 банков и три региональных оператора – из Удмуртии, Кемерово, Екатеринбурга. Планируется, что общая сумма выданных кредитов составит около 240 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Оператор программы ДОМ.РФ распределил между банками ипотечные лимиты в соответствии с требованиями, указанными в заявках. В лидерах: Сбербанк (получил 27%), банк ВТБ (19%) и банк ДОМ.РФ (14%).

«Сотрудники ИТ-компаний, сейчас в списке получателей меры поддержки около 9000 организаций, могут обратиться в любой из банков. Ставка по льготной ипотеке не превысит 5%. При этом мы предусмотрели для регионов возможность снижать ставку за счет привлечения собственного бюджета. Отдельные области, например Калужская, уже выразили готовность понизить ставку до 2%», – сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке для ИТ-специалистов в регионах с населением более 1 млн человек сейчас составляет 18 млн руб, для других регионов – 9 млн. Планируется, что в ближайшее время лимит по заемным средствам для регионов-миллионников будет увеличен с 18 млн руб. до 30 млн рублей.

«Новая программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компании позволит в сложившейся непростой экономической ситуации поддержать сектор информационных технологий и создать комфортные условия для улучшения жилищных условий работников отрасли. Ожидаем, что до конца года льготные кредиты получат до 10 тыс. сотрудников ИТ-компаний», – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Оформить льготную ипотеку могут сотрудники ИТ-компаний, соответствующие следующим критериям:

- российское гражданство;

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- работа в аккредитованной ИТ-компании, которая пользуется налоговыми льготами;

- возраст от 22 до 44 лет включительно;

- зарплата (до вычета НДФЛ): от 150 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 100 тыс. руб. для сотрудников организаций из других населенных пунктов. Учитывается размер за последние три месяца до обращения за кредитом.

Воспользоваться льготной ипотекой можно для покупки квартиры (в том числе на этапе строительства) или частного дома от застройщика или для покупки земельного участка с дальнейшим строительством дома. Первоначальный взнос составляет 15%.

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