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«Почта России» получила статус ИТ-компании

«Почта России» вошла в реестр ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры.

В первую очередь, признание Почты ИТ-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений – трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию. Во-вторых, многое в работе Почты направлено на изменение имиджа. В свете этого статус ИТ-компании, закрепленный на основе прозрачной и понятной процедуры, – это важное послание сразу нескольким целевым аудиториям, в том числе потенциальным партнерам, особенно из сферы высоких технологий, а также будущим и нынешним сотрудникам. Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

В 2021 г. почти четверть всех доходов – 52,8 млрд руб. – «Почте» принесли именно ИТ-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юрлица, электронные заказные письма и др.

Растущая доля цифровой выручки – важный, но не единственный показатель цифровой трансформации. У 52 млн клиентов есть цифровые аккаунты для получения доступа к услугам «Почты». Более 2,5 млн посылок в месяц от физлиц оформляют на сайте и в мобильном приложении. За последний год «Почта» запустила возможность получить посылку за другого человека по электронной доверенности, записаться в отделение на конкретное время, инициировать заключение договора в онлайн-режиме для B2B-клиентов.

«В последние годы мы кардинально изменили в “Почте” подход к созданию новых продуктов. Многие традиционные почтовые услуги уже перешли в “цифру”. Мы перестраиваем внутренние процессы, чтобы сократить сроки разработки и внедрения ИТ-сервисов и соответствовать запросу клиентов. Значительно выросли цифровые компетенции наших сотрудников. Включение в реестр ИТ-компаний – это знак того, что мы движемся в правильном направлении, и признание успехов цифровой трансформации “Почты”», – отметил Максим Акимов, генеральный директор «Почты России».

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АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 310 тыс. сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть «Почты России» включены 38 тыс. отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений.

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