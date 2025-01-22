Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб

«СОДИС Лаб» — портфельная компания фонда «Индустрия 4.0» (входящего в периметр Госкорпорации Ростех). Компания реализует системы мониторинга и эксплуатации зданий, строительного контроля, антитеррористической защищённости, управления проектированием и административно-техническим документооборотом. Одним из флагманских продуктов компании является решение SODIS Building FM, позволяющее создавать цифровые двойники зданий и гибко настраивать цифровые интерфейсы для их эксплуатации.