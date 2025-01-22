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Ростех SODIS Lab СОДИС Лаб

Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб

«СОДИС Лаб» — портфельная компания фонда «Индустрия 4.0» (входящего в периметр Госкорпорации Ростех). Компания  реализует системы мониторинга и эксплуатации зданий, строительного контроля, антитеррористической защищённости, управления проектированием и административно-техническим документооборотом. Одним из флагманских продуктов компании является решение SODIS Building FM, позволяющее создавать цифровые двойники зданий и гибко настраивать цифровые интерфейсы для их эксплуатации.  


22.01.2025 «Синара-Девелопмент» внедрила цифровую систему управления строительством с поддержкой BIM-технологии 1
18.12.2023 «Содис лаб» выпустила новую версию первой в России облачной системы подготовки проектной документации SODIS Docs 2
23.05.2023 Обиженные компании десятками пошли в суд, чтобы вернуть себе льготы аккредитованных ИТ-организаций 2
16.06.2022 Систему мониторинга «Содис лаб» применили при реконструкции Загорской ГАЭС-2 2
18.03.2022 ПО резидента «Сколково» для сферы строительства поможет заменить импортные аналоги 2
19.01.2022 Asterus и «СОДИС Лаб» договорились о внедрении цифровой платформы для эксплуатации «Ростех-Сити» 2
14.10.2021 «Содис Лаб» запустила платформу для управления документооборотом 1
05.08.2021 «Содис лаб» внедрила систему мониторинга осадки технопарка Сбербанка с помощью LoRaWAN 1
10.06.2021 «Содис лаб» запустила облачную платформу для мониторинга строительных конструкций 1
20.02.2016 Autodesk создает новый тип партнерской сети в России 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 5
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Лахта Центр - Газпром-Сити 12 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 2
Asterus - Астерус 2 1
Ростех Сити 1 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 13 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
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