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The CAD Academy


«The CAD Academy» – системный интегратор в сфере оптимизации и автоматизации бизнес-процессов в проектировании, строительстве и эксплуатации обеспечивающий подготовку квалифицированных специалистов.

УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 «Содис Лаб» и The CAD Academy будут совместно продвигать решения для цифровизации строительства 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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