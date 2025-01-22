Шахраманьян Андрей
Шахраманьян Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 10 4
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 2
|Autodesk 609 2
|Bentley Systems 57 1
|Oracle Corporation 6689 1
|Содис НПО - Современные диагностические системы 1 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 2
|Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5751 3
|Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 2
|Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5353 2
|ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 1
|ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
|Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4796 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 1
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