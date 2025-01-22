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Шахраманьян Андрей



22.01.2025 «Синара-Девелопмент» внедрила цифровую систему управления строительством с поддержкой BIM-технологии 1
18.12.2023 «Содис лаб» выпустила новую версию первой в России облачной системы подготовки проектной документации SODIS Docs 1
18.03.2022 ПО резидента «Сколково» для сферы строительства поможет заменить импортные аналоги 1
19.01.2022 Asterus и «СОДИС Лаб» договорились о внедрении цифровой платформы для эксплуатации «Ростех-Сити» 1
14.10.2021 «Содис Лаб» запустила платформу для управления документооборотом 1
07.02.2014 Спортивные объекты в Сочи оснащены системой мониторинга конструкций 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Шахраманьян Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 10 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 2
Autodesk 609 2
Bentley Systems 57 1
Oracle Corporation 6689 1
Содис НПО - Современные диагностические системы 1 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 12 2
Синара ГК - Синара–Девелопмент 1 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Asterus - Астерус 2 1
Ростех Сити 1 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 364 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1227 2
Accelerometer - Акселерометр 373 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6221 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1661 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2142 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5313 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9379 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11353 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6557 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 1
Ростех - SODIS Building FM - SODIS Building M - SODIS Building CM 5 3
Ростех - SODIS Document Management - SODIS Docs 2 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2032 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Нигматулина-Мащицкая Карима 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Москва - Покровское-Стрешнево - Покровское-Глебово и Глебово-Стрешнево 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5751 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5353 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4796 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
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