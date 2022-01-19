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Asterus и «СОДИС Лаб» договорились о внедрении цифровой платформы для эксплуатации «Ростех-Сити»

ГК «СОДИС Лаб», разработчик решений для цифровой трансформации строительной отрасли, и девелоперская компания Asterus договорились о внедрении российской цифровой платформы SODIS Building FM для обеспечения работы системы эксплуатации бизнес-парка «Ростех-Сити». Об этом CNews сообщили представители «СОДИС Лаб».

Подключение программного обеспечения SODIS Building FM к инженерным системам позволит обеспечить функционирование цифрового двойника комплекса зданий бизнес-парка. Платформа собирает и анализирует данные, поступающие с установленных на объектах датчиков в онлайн-режиме, и автоматизирует процессы управления эксплуатацией. Это поможет решить комплекс задач, связанных с планированием регламентных работ, управлением ключевыми бизнес-процессами и ведением документооборота.

«Внедрение платформы SODIS Building FM для эксплуатации бизнес-парка "Ростех-Сити" обеспечит доступ к информации о статусе всех объектов на основании BIM-модели и полученных в режиме реального времени данных с IoT-датчиков. Это позволит детально оценивать текущее и прогнозировать будущее состояние зданий. Система также анализирует графики занятости, действия персонала и следит за распределением ресурсов. Как показывает опыт, использование такого подхода может снизить эксплуатационные расходы на 20%», – сказал Андрей Шахраманьян, генеральный директор «СОДИС Лаб».

«Для эксплуатации "Ростех-Сити" с его крупнейшим цифровым двойником нам было важно интегрировать отечественное решение. Результатом станет значительная оптимизация всех эксплуатационных задач, например, в 10 раз уменьшается время подсчета объемов материалов и оборудования для эксплуатации», – сказала Карима Нигматулина-Мащицкая, генеральный директор Asterus.

«Ростех-Сити» в районе Покровское-Стрешнево в Москве — первый в стране бизнес-парк, который будет эксплуатироваться с помощью BIM-технологий. Проект реализован под управлением девелоперской компании Asterus.

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