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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех SODIS Lab SODIS Building FM SODIS Building M SODIS Building CM


 

УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Решение SODIS FM от «СОДИС Лаб» включено в реестр российского ПО Минцифры 1
22.01.2025 «Синара-Девелопмент» внедрила цифровую систему управления строительством с поддержкой BIM-технологии 1
16.06.2022 Систему мониторинга «Содис лаб» применили при реконструкции Загорской ГАЭС-2 1
18.03.2022 ПО резидента «Сколково» для сферы строительства поможет заменить импортные аналоги 3
19.01.2022 Asterus и «СОДИС Лаб» договорились о внедрении цифровой платформы для эксплуатации «Ростех-Сити» 1
10.06.2021 «Содис лаб» запустила облачную платформу для мониторинга строительных конструкций 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 13 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 3
Oracle Corporation 6765 1
Bentley Systems 57 1
Autodesk 618 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 158 2
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 13 1
Синара ГК - Sinara Group 108 1
Синара ГК - Синара–Девелопмент 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7728 1
Asterus - Астерус 4 1
Ростех Сити 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3147 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22001 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2249 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12922 2
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1624 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17560 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9267 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30451 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3534 1
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