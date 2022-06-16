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Систему мониторинга «Содис лаб» применили при реконструкции Загорской ГАЭС-2

Портфельная компания фонда «Индустрия 4.0», входящего в контур госкорпорации «Ростех», «Содис лаб» завершила развертывание программной платформы SODIS Building M на Загорской ГАЭС-2 в Сергиевом-Посаде. Решение вошло в систему геотехнического мониторинга объекта. Заказчик проекта – институт «Гидропроект» (группа ПАО «РусГидро»). Об этом CNews сообщили представители «Содис лаб».

В настоящее время по проекту АО «Институт Гидропроект» ведется восстановление станционного узла строящейся Загорской ГАЭС-2 после непроектной осадки. Автоматизированная система геодезического мониторинга используется для контроля положения здания в процессе выполнения работ.

Специалисты «Гидропроекта» установили на здании и на прилегающей территории геодезическое оборудование и метеостанции. Платформа SODIS Building M ведет анализ и визуализацию результатов мониторинга сооружений Загорской ГАЭС-2. В систему также интегрирована 3D-модель объекта, на которой отображается расположение и состояние установленного оборудования. Оператор системы в режиме реального времени получает возможность наблюдать за состоянием сооружения и поверхности грунта вокруг для управления ходом работ.

«Проект восстановления Загорской ГАЭС-2 предполагает выравнивание здания станционного узла с перемещением его элементов на величины, не имеющие аналогов ни в отечественном, ни в зарубежном гидротехническом строительстве. Наш программный комплекс SODIS Building M вошел в систему автоматизированного мониторинга выравнивания в качестве модуля верхнего уровня. Мы получили редкий и очень ценный опыт, который позволяет нам предлагать компетентные решения для объектов любого уровня сложности», – отметил директор по научной работе ГК «Содис лаб» Юрий Колотовичев.

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Безопасность

«Содис лаб» – российский разработчик решений для цифровой трансформации строительной отрасли. Компания уже более 15 лет работает на рынке и реализует системы мониторинга и эксплуатации зданий, строительного контроля, антитеррористической защищённости, управления проектированием и административно-техническим документооборотом. Решения «СОДИС Лаб» используются на более чем 300 строительных объектах, в том числе на многофункциональном комплексе «Лахта центр», небоскребах делового центра «Москва-сити».

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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