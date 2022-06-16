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РусГидро Загорская ГАЭС гидроаккумулирующая электростанция России

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.06.2022 Систему мониторинга «Содис лаб» применили при реконструкции Загорской ГАЭС-2 2
09.02.2022 «Русгидро» переводит управление инвестициями с Microsoft Excel на российскую ИТ-платформу 1
02.12.2021 Бойкот поставщиков свел к 0,07% экономию при миграции огромной ИС с ПО Microsoft 2
27.10.2021 «Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 2
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
02.07.2015 A-security внедряет комплексную систему управления ИБ в «РусГидро» 1
25.08.2009 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: во всем обвинили ИТ-оборудование 1
20.11.2008 Запуск Ленинградской ГАЭС будет сихронизирован со вводом в строй ЛАЭС-2 1
27.09.2007 «Ракурс» поставил АСУТП для Загорской ГАЭС 1
13.07.2007 НПФ «Ракурс» модернизирует АСУ для Загорской ГАЭС 1
10.07.2007 «Ракурс» модернизирует системы управления Загорской ГАЭС 3
07.08.2006 "ГВЦ Энергетики" поставит компьютеры для "Костромской ГРЭС" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

РусГидро и организации, системы, технологии, персоны:

Ракурс НПФ 176 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
InterProCom - Интерпроком 57 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 2
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 13 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
РусГидро ИТ сервис 38 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 14 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Microsoft Corporation 25775 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 1
РТСофт - RTSoft 100 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 1
Teamscore - ТИМ - Вебзавод - Webzavod 19 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
Unis Labs Solution - Юнис Лабс Солюшинз 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 9
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 6
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 5
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
РусГидро - Ленгидропроект 8 3
РусГидро - Бурейская ГЭС 13 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
РусГидро - Чебоксарская ГЭС - Шупашкар ГЭСӗ 2 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 2
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 2
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 1
РусГидро - Ленинградская ГАЭС - Ленинградская гидроаккумулирующая электростанция 1 1
РусГидро - Майнская ГЭС 15 1
СШГЭР - Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт 4 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Силовые машины 166 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 4
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 91 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством 23 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
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Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 1
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Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 1
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SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 1
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 1
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
IBM Maximo Asset Management 60 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Ростех - SODIS Lab - SODIS Building FM - SODIS Building M - SODIS Building CM 7 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 29 1
InterProCom - Аксиома EAM-платформа - Аксиома ИскИн 14 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
Шойгу Сергей 92 2
Колотовичев Юрий 3 1
Шопин Андрей 1 1
Зубакин Василий 6 1
Чернигов Леонид 4 1
Ларионов Александр 4 1
Иванов Анатолий 15 1
Аронсон Михаил 33 1
Филатов Александр 10 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Ковалев Игорь 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Солнечная система - Solar system 2569 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 5
Россия - ДФО - Магаданская область 533 5
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 53 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Таджикистан - Республика 953 2
Кипр - Республика 636 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 2
Ангола - Республика 36 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 53 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Лодейнопольский район - Свирьстрой 15 1
Япония 13807 1
Индия - Bharat 5870 1
Канада 5082 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 1
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Ирак - Республика 709 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 76 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
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Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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