Ангола Республика
Ангола и организации, системы, технологии, персоны:
|Дягилев Василий 84 2
|Кузьмичев Алексей 49 2
|Назипов Дмитрий 85 2
|Бабаев Кирилл 56 2
|Маркин Алексей 4 1
|Комиссаров Дмитрий 224 1
|Шойгу Сергей 89 1
|Фридман Михаил 135 1
|Хренов Сергей 35 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Ковалев Игорь 31 1
|Хан Герман 50 1
|Ткаченко Андрей 21 1
|Зенкин Денис 262 1
|Мызовский Герман 11 1
|Синчуков Алексей 11 1
|Думалкин Евгений 13 1
|Фролов Павел 84 1
|Митягин Алексей 1 1
|Мельникова Анастасия 384 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.