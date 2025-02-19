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Ангола Республика

Ангола - Республика


19.02.2025 «МегаФон»: кузбасские бизнесмены укрепляют деловые связи на Африканском континенте 1
07.03.2024 Главный союзник Америки на Ближнем Востоке шпионил за гражданами США 1
13.03.2023 «Роббо» вышла на рынки еще 10 стран в 2022 году 1
29.06.2020 Neoflex Datagram включен в единый реестр российского ПО 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
19.06.2019 Россия вошла в топ стран, наиболее привлекательных для ИТ-шников 1
17.09.2018 Check Point зафиксировал рост активности банковских троянов 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
27.04.2016 Check Point отметила рост активности мобильного вредоносного ПО в марте 2016 г. 1
07.10.2015 У «Альфа-групп» появился шанс купить проблемного телеком-гиганта 1
04.08.2014 В почтовое обращение поступила маркированная карточка, посвященная Чемпионату мира «Танковый биатлон – 2014» 1
31.03.2014 Россияне скупили активы одного из лидеров португальского ИТ-рынка 1
06.08.2013 Банк ВТБ внедрил ABBYY FlexiCapture 1
30.05.2013 ВТБ раскрыл ИТ-бюджет всех компаний группы 1
19.04.2012 Huawei стала поставщиком оборудования для первой в Африке коммерческой сети LTE FDD 1,8 ГГц 1
20.10.2011 Российские офисы атакованы телефонными мошенниками из «третьего мира» 1
01.04.2011 Ангола закупит российское телекоммуникационное оборудование на $278,46 млн 1
20.12.2010 Altimo: в ближайшие 3-5 лет рынок услуг передачи данных преобразует всю отрасль телекоммуникаций 1
22.06.2010 Altimo: в ближайшие 3 года доходы от услуг мобильного ШПД будут ежегодно увеличиваться более чем в 2 раза 1
25.08.2009 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: во всем обвинили ИТ-оборудование 1
10.07.2009 Россия выбыла из Топ-10 генераторов трафика 1
20.05.2009 Altimo: инвесторы предпочитают сотовые рынки развивающихся стран 1
30.12.2008 Ангола в ближайший месяц получит собственный спутник связи 1
22.09.2008 Русские связисты прозванивают Африку 1
29.02.2008 Абонентская база сетей CDMA2000 в мире выросла на 16% 1
14.01.2008 «Ракурс» разработал АСУТП для ГЭС на реке Шикапа 1
20.09.2007 Онлайн-конференция: ИТ-стратегия ВТБ 1
06.08.2007 «Ракурс» автоматизирует ангольскую ГЭС 1
20.06.2006 Вирусы: названы самые опасные футболисты мира 1
06.02.2006 Экспансия русских связистов: не так и не туда 1
18.10.2004 "МегаФон-Москва" расширил международный роуминг 1
25.11.2002 Alcatel расширила GSM-сеть ангольского оператора Unitel 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Ангола и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 4
МегаФон 8940 3
Ракурс НПФ 160 3
Check Point Software Technologies 761 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 2
Microsoft Corporation 24667 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Фирма АС 5 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Cisco Systems 5122 1
Huawei 3950 1
InfoWatch - Инфовотч 1018 1
HP Inc. 5691 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Vodafone Group 1370 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
China Mobile 407 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 327 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 1
America Movil 55 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 71 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Millicom International Cellular SA 52 1
MTN Group 35 1
Telkom Indonesia - Telkomsel 18 1
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 30 1
Sipnet - Сипнет 79 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 4
Альфа-Групп 698 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
РусГидро - Ленгидропроект 7 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Почта России ПАО 2119 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Газпром ПАО 1345 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 310 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 97 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 77 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 112 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
Cukurova 96 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
РусГидро - Майнская ГЭС 15 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 109 1
Россети Ленэнерго 1701 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 13 1
СШГЭР - Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт 4 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 253 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4157 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 6 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 82 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
Правительство Онтарио - Исполнительный совет Онтарио - Органы государственной власти 6 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1525 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12702 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 5
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3090 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3122 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1250 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6466 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6187 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8268 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8215 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2522 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1971 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 658 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 845 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13847 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11105 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 771 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16195 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2241 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10807 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1054 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 96 1
Google Android 14058 2
JavaScript - JS - язык программирования 1195 2
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 105 1
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 1
Microsoft Andromeda OS 21 1
JSEcoin - криптовалюта 7 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 1
Google Play - Google Store - Android Market 3304 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
Apple - App Store 2899 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4503 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 6 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 947 1
Asterisk 78 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 65 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 78 1
Microsoft Windows 15722 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 1
Apple iPhone 6 4862 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 102 1
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 19 1
ROBBO - РОББО Клуб 23 1
Acer Predator 206 1
FreePik 1025 1
Oracle ECM - Oracle Enterprise Content Management Suite 23 1
D-Link DSL - Серия маршрутизаторов 13 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
Дягилев Василий 84 2
Кузьмичев Алексей 49 2
Назипов Дмитрий 85 2
Бабаев Кирилл 56 2
Маркин Алексей 4 1
Комиссаров Дмитрий 224 1
Шойгу Сергей 89 1
Фридман Михаил 135 1
Хренов Сергей 35 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Ковалев Игорь 31 1
Хан Герман 50 1
Ткаченко Андрей 21 1
Зенкин Денис 262 1
Мызовский Герман 11 1
Синчуков Алексей 11 1
Думалкин Евгений 13 1
Фролов Павел 84 1
Митягин Алексей 1 1
Мельникова Анастасия 384 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 22
Африка - Африканский регион 3487 15
Европа 21805 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 12
Азия - Азиатский регион 5555 12
Индия - Bharat 5467 11
Казахстан - Республика 5560 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 9
Индонезия - Республика 960 8
Беларусь - Белоруссия 5701 7
Германия - Федеративная Республика 12705 7
Египет - Арабская Республика 1006 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 7
Армения - Республика 2292 6
Франция - Французская Республика 7860 6
Узбекистан - Республика 1740 6
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 682 6
Филиппины - Республика 565 6
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 236 6
Зимбабве - Республика 116 6
Мозамбик - Республика 45 6
Украина 7627 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 5
Бразилия - Федеративная Республика 2371 5
Турция - Турецкая республика 2368 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 998 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1368 5
Австрия - Австрийская Республика 1311 5
Португалия - Португальская Республика 919 5
Перу - Республика 276 5
Малави 22 5
Европа Западная 1482 5
Испания - Королевство 3716 4
Малайзия 868 4
Иран - Исламская Республика Иран 1087 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 334 4
Нигерия - Федеративная Республика 318 4
Сербия - Республика 338 4
Марокко - Королевство 209 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5862 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10001 3
Английский язык 6657 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7535 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 461 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5861 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1962 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6288 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3967 1
Образование в России 2215 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1740 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2320 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1792 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2494 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5555 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6731 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2444 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1892 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 424 1
Спорт - Футбол 649 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 513 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 255 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5922 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
ТАСС Телеком 38 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
The Network 8 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
ROBBO Academy - РОББО Академии 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Россия-Африка - саммит 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
Международная федерация танкового биатлона - Танковый биатлон 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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