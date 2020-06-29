Neoflex Datagram включен в единый реестр российского ПО

Neoflex Datagram включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Neoflex Datagram позволяет создавать высоконагруженные аналитические бизнес-приложения по обработке данных с использованием технологий больших данных (Big Data).

Благодаря подходу Model Driven Architecture, лежащего в основе Neoflex Datagram, разработчики могут проектировать процессы обработки данных в визуальном редакторе, а исполняемый Scala-код будет сгенерирован автоматически. Таким образом, для создания Big Data-решений могут быть привлечены ETL- и SQL-программисты, что значительно ускоряет процесс разработки и помогает решить проблему дефицита Big Data-специалистов.

Neoflex Datagram использует библиотеку Apache Spark и поддерживает как пакетный, так и потоковый режим обработки данных. Ядром платформы является сервер метаданных, содержащий информацию об источниках и приемниках данных, исполняющих средах, трансформациях, последовательности выполнения заданий и т.д. Neoflex Datagram поддерживает полный цикл разработки, включая компиляцию и генерацию приложения, его развертывание на исполняющей среде и планирование исполнения.

Среди основных возможностей Neoflex Datagram: создание схем параллельного и последовательного преобразования данных; поддержка shell-скриптов и java-программ; возможность создания схем управления последовательностями преобразований с использованием вложенных объектов Workflow; запланированное исполнение Workflow по времени или событиям файловой системы.

Neoflex Datagram сокращает время на разработку бизнес-приложений для задач онлайн-мониторинга и выявления аномалий в потоковом режиме, высоконагруженных приложений для обработки и анализа данных, систем для автоматизации обязательной отчетности в крупных финансовых организациях.

Neoflex Datagram используют в своей работе НКО НКЦ (группа «Московская биржа»), банк «Открытие», «Эс-би-ай банк», «БНП Париба банк», Mediascope, BAI (Ангола) и др.