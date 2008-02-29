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PTCL Pakistan Telecommunication Company

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.02.2008 Абонентская база сетей CDMA2000 в мире выросла на 16% 1
18.05.2006 China Mobile ведет переговоры с Google о запуске поисковиков на мобильниках 1
25.02.2004 В Пакистане развернут сеть СDMA450 2
07.04.2003 Пакистан начал борьбу с порносайтами 2
06.09.2002 Операторы связи поддержали проект строительства нового подводного кабеля между Европой и Азией 1
06.03.2002 Nortel Networks модернизирует пакистанскую сеть стандарта GSM 1
05.06.2001 Pakistan Telecom инвестирует $220,47 млн. в развитие инфраструктуры связи 2
26.02.2001 В Пакистане ищут покупателя государственной телекоммуникационной компании 2
15.12.2000 Правительство Пакистана продаст до 26% акций государственной телекоммуникационной компании 2
22.11.2000 Siemens приобретет 55% акций пакистанской Carrier Telephone Industries 1
18.08.2000 Пакистан намерен вложить 1.75 млн. фунтов для подключения к Сети 80% жителей страны 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

PTCL и организации, системы, технологии, персоны:

China Mobile 436 2
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 17 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 2
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
STC - Saudi Telecom Company - Saudi Telecommunications Company 24 1
Telekom Malaysia Berhad 5 1
Starcomms 2 1
Tata Communications - Videsh Sanchar Nigam 29 1
Huawei 4677 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 1
Google LLC 12690 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Telecom Egypt 9 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 1
Millicom International Cellular SA 57 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 2
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 239 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Индия - Bharat 5870 3
Европа 24964 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Индонезия - Республика 1058 2
Египет - Арабская Республика 1100 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Сингапур - Республика 1953 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Саудовская Аравия - Королевство 666 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Малайзия 922 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 1
Европа Западная 1496 1
Нигерия - Федеративная Республика 339 1
Марокко - Королевство 226 1
Индонезия - Бали 43 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 1
Ангола - Республика 36 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Приватизация - форма преобразования собственности 543 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
FT - Financial Times 1296 2
Australian IT News 51 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
AP - Associated Press 2007 1
Total Telecom 613 1
Telecom.paper 194 1
Times 661 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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