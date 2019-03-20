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Telecom Egypt

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок 1
11.08.2010 Доходы «ВымпелКома» в первом полугодии от пропуска голосового трафика зарубежным операторам увеличились на 19,4% 1
24.10.2006 Подводный кабель соединит Европу и Индию 1
13.09.2002 Рынок телекоммуникаций: Хороший абонент — многоговорящий абонент? 1
06.09.2002 Операторы связи поддержали проект строительства нового подводного кабеля между Европой и Азией 1
26.02.2002 Ericsson модернизирует национальную телекоммуникационную сеть Египта 1
31.07.2000 FLAG Telecom и Telecom Egypt создадут кабельную систему с пропускной способностью не ниже 1 терабит/сек., проходящую через океан 1
12.05.2000 Правительство Египта запланировало продажу 20% акций Telecom Egypt 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Telecom Egypt и организации, системы, технологии, персоны:

Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 4 1
Новый диск 963 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
J-Phone 98 1
Mobilcom 93 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
Chunghwa Telecom 56 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Proxim - Proxim Corporation - Proxim Technologies 55 1
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 43 1
Альфа-Групп - Altimo - Метросвязь - Metrosvyaz 24 1
PTCL - Pakistan Telecommunication Company 12 1
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
Экофон - Нижегородский радиотелефон 6 1
Telecom Italia Sparkle 8 1
STC - Saudi Telecom Company - Saudi Telecommunications Company 24 1
Telekom Malaysia Berhad 5 1
Cyfrowy Polsat - Plus - Polish telecommunications - Plus GSM - Polkomtel 27 1
Tata Communications - Videsh Sanchar Nigam 29 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
LG Electronics 3735 1
Intel Corporation 12811 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
ИРКОС 3 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Orbital Recovery 4 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Евросеть 1421 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Пропускная способность - Bandwidth 1907 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 1
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ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 1
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 1
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
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Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Nokia 7650 63 1
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Sony FeliCa - Sony Felicity Card 28 1
Microsoft Outlook 1506 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Inoventica invGUARD 30 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Гуляева Татьяна 39 1
Мадбули Мустафа 1 1
Nazif Ahmed - Назиф Ахмед 2 1
Penty Richard - Пенти Ричард 3 1
Касперская Наталья 319 1
Носков Константин 241 1
Мамонов Михаил 24 1
Слизень Виталий 244 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Умаров Михаил 56 1
Египет - Арабская Республика 1100 8
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Европа 24964 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Индия - Bharat 5870 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Саудовская Аравия - Королевство 666 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 3
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 2
Египет - Каир 76 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Сингапур - Республика 1953 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Индонезия - Республика 1058 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Малайзия 922 2
Европа Западная 1496 2
Индонезия - Бали 43 2
Украина - Одесса 196 1
Украина - Одесская область 15 1
Украина - Черноморск - Ильичевск 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
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Сон - Somnus 483 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
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Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 68 1
New Scientist 1448 1
VNUNet.com 214 1
Telecom.paper 194 1
Gartner - Dataquest 353 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Россия-Африка - саммит 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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