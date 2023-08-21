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ИРКОС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.08.2023 «Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел 1
20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ИРКОС и организации, системы, технологии, персоны:

Новый диск 963 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Schneider Electric 614 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 1
Код Безопасности 812 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 1
Т8 НТЦ 120 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 1
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
Омега 89 1
Telecom Egypt 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 4 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
ОрдерКом 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 225 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Росатом - КИИ-СЕРТ СДС - система добровольной сертификации решений в сфере критической информационной инфраструктуры 10 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Inoventica invGUARD 30 1
Мадбули Мустафа 1 1
Касперская Наталья 319 1
Носков Константин 241 1
Мамонов Михаил 24 1
Слизень Виталий 244 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Галушко Дмитрий 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Египет - Арабская Республика 1100 2
Египет - Каир 76 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 239 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Ведомости 1466 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Россия-Африка - саммит 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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